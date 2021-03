Elbi Olalla lanzó un disco solista y se reinventa en España

“Cuando uno toma decisiones, la realidad un poco conspira alrededor tuyo”, confiesa Elbi Olalla después de poner el freno y mudarse a Barcelona desde comienzos de 2019. Y aunque España queda a miles de kilómetros y océano de por medio de Mendoza, la música fundadora de Altertango nunca pensó en irse del todo y abandonar todo lo sembrado.

Su espíritu escurridizo, nómade y la música le permitieron continuar creando una red de trabajo y nuevos proyectos en Europa, sin abandonar los lazos con su tierra. Por estos días sorprendió con “Canciones Paulatinas”, un disco muy personal, lejos de su impronta con la banda, en el que confluyen siete composiciones propias que escribió en 2019, mientras su vida se acomodaba en el viejo continente.

El álbum editado por el sello Acqua Records es el resultado de un intercambio junto a su amiga, la artista plástica Paula Domínguez, quien realizó una serie de ilustraciones, que inspiraron a Olalla a ponerle voz y piano.

“Un Camino”, “Algo que esté quieto”, “Definir” son parte de los títulos de este álbum que la artista no considera el inicio de una carrera solista, sino una oportunidad de mostrar esas canciones que surgieron en un periodo especial al compás del tango.

-¿Lo pensaste como un disco personal o era un disco que te debías en tu camino?

-Para no pensar en un disco tan referencial pienso en las Canciones Paulatinas como una especie de testimonio de lo que pasa cuando llegas a un punto de la vida, donde la encrucijada es de seguir en la misma o reseteo. Apago la computadora que está caliente y veo que pasa cuando la prendo de nuevo. Creo que es un permiso nos deberíamos dar todos los seres humanos y que a veces cuesta un montón. Uno arma estructuras y crees que si las abandonas se viene el mundo abajo. Y en general es la misma vida la que se encarga de decirte que eso no da para más.

Pero está bueno cuando uno puede tomar decisiones con la propia vida. A mí me daba mucho miedo cuando vine para acá, porque en realidad no sabía que venía hacer. Y esa posibilidad es un derecho que tenemos todos. Y de esos hablan un poco las canciones, cuando te das cuenta que lo que tenés no te da felicidad. Sin dejar de lado el valor que tiene todo el camino que construis. A veces cambias de escenario para reinventarte y resulta. O a veces no, pero es interesante transitarlo. Yo venía sin ningún plan y me fui quedando, porque sucedieron muchas cosas en el medio.

Cuando uno toma decisiones la realidad un poco conspira alrededor tuyo. Cuando uno hace el esfuerzo de correrse de ese lugar donde no estás bien, las cosas se acomodan.

-Pero también te animaste a ponerle voz a esas canciones.

-Te soy sincera, este disco es un acto de cariño, para compartir con mis amigos y la gente que le pueda llegar a servir. Para mí fue bonito hacerlo y lo hice con mi amiga Paula, que ella ilustró unos dibujos. Antes de venir a España estuve con ella y le regalé un cuaderno pentagramado, y le dije que hiciera unos dibujos, que me los mande y yo componía unas canciones. Cuando comenzó a enviarme los dibujos empecé a hacer las canciones que el dibujo me sugería. Después de un tiempo pensé en grabar las canciones, como que me pesaba que estuvieran ahí. Y finalmente las grabé sin muchas vueltas, con la producción de Edgardo González. Él me impulsó a publicarlas y Acqua que es el sello le interesó y salió el disco.

Lo canté porque no se me ocurría que otra persona las cantara. Era algo muy personal, además quería poner la voz baja y que se escuchara más el piano, y es una mezcla difícil de lograr en una grabación.

A dos años de radicarse en España, actualmente Elbi Olalla reparte sus días entre Cataluña y Barcelona, donde mantiene varios proyectos musicales como cesionista, además de ejercer la docencia. El contexto de la pandemia puso en stand bye algunos conciertos, pero la virtualidad le permitió mantener su trabajo.

“La virtualidad fue una herramienta fuerte e incluso sostuve un montón de trabajos mediante la virtualidad. Uno se habituó a eso y le sacas partido a la situación. Pero más allá de la virtualidad impuesta por la pandemia, ir desde Europa a Argentina no es complicado, y con el modo de vida que tengo no es tan difícil encontrar unas semanas para ir y volver. Yo estoy acostumbrada a estar lejos de mi familia primaria, o varios de mis mejores amigos viven en Chile y Buenos Aires. Me acostumbré a circular, siempre fui movedizo. Por eso no me lo tomo tan a la tremenda, ni solo pienso en que mi vida está acá”.

A lo largo de este periodo surgieron diferentes proyectos que la unió a colegas argentinas como Josefina Rossenwaser, con quien compartió el ciclo Tango en el Raval; o la mendocina Sandra Reyes con quien creó “Proyecto Tango”. Además montó en Barcelona Piano Estudi, un estudio donde dicta clases, talleres y conciertos.

Pero como su idea es ir y volver, sin abandonar sus planes en argentina, en medio de ese intercambio hoy formará parte del especial de Vendimia, al que fue convocada como una de las artistas mendocinas por el mundo y grabó un saludo y una canción para la ocasión.

“Dentro de lo que es mi profesión y mi oficio estoy bastante diversificada, soy compositora, instrumentista, arregladora, docente productora. Ahora eligieron una canción mía para una fecha de mujeres de tango que se hará en el CCK. También participó de la previa de Vendimia con un saludo y una canción. Eso me ayudó a que el cambio sea más fácil. Por suerte en plena pandemia seguí dando clases, por la voluntad y el cariño de los alumnos también, que me permitieron seguir trabajando y me sostuve, porque la actividad artística fue una de las más castigadas”.

Los planes con Altertango

La pianista mantuvo la condición de no abandonar su banda pese a la distancia. En octubre de 2019, Altertango realizó una serie de conciertos incluido una presentación en el teatro Mendoza .

El cuarteto formado por Olalla, Ezequiel Acosta, Pablo Conalbi y Gerardo Lucero planea volver a los escenarios este año y grabar un álbum.

Altertango

“El plan es viajar lo antes posible. Si todo sale como queremos espero ir en junio y hacer unos shows con los chicos y grabar un disco en vivo. Y luego planificar giras para la segunda parte del año y el próximo. Estuvimos grabando los singles “Tu misterio” y “Madeja mortal”. Y ahora estamos terminando de grabar una composición instrumental que es de Gerardo Lucero y se llama “Fuga Barcelona”, a la cual le hice los arreglos. La idea es continuar haciendo cosas, para mí Altertango es el amor de mi vida musical y es uno de los proyectos más auténticos, dentro del ambiente del tango siglo XXI. La idea es continuar en la manera que lo podamos sostener a la distancia”.