El último adiós a Robert Downey Sr., el padre de Iron Man ¿Cómo era la relación entre ellos?

El papá de Robert Downey Jr. murió este miércoles por la mañana a los 85 años mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York, según informó su esposa Rosemary Rogers. El intérprete de Iron Man, le dio su último saludo en su cuenta de Instagram.

Robert Downey Senior, actor, escritor y productor, luchó contra el mal de Parkinson por cinco años antes de su deceso, según informó el portal de Daily Mail. Su carrera como director tuvo un fortuito arranque gracias a que hacía obras de bajo presupuesto para la época y con historias de ficción.

Según declaraciones del mismísimo Iron Man, conoció el mundo de las drogas de la mano de su padre antes de los 10 años. Le habría dado de probar su primer cigarrillo de marihuana. A Downey Jr. lo detenían entre filmaciones —como Johnny Superstar, Chaplin, Asesinos natos— porque su adicción afectaba a su profesión.

Su hijo, el encargado de interpretar a Iron Man, posteó que: “anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson. Él era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento. Agregó que “de acuerdo con los cálculos de mi madrastra, ellos estuvieron felizmente casados por poco más de 2 mil años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”, finalizó Robert Downey Jr. en su cuenta oficial de Instagram.

Según el portal Los Angeles Times, El reconocido cineasta de profesión, hizo algunas de sus apariciones más importantes en filmes como Magnolia, Boogie Nights y To Live and Die in LA. La última interpretación de Downey Sr. fue en el año 2011 en la comedia de acción Golpe de Altura, junto a la coprotagonista Casey Affleck, Ben Stiller y Eddie Murphy. En 2015, también tuvo una aparición breve en Saturday Night Live. Sus galardones como director y padre de la estrella de Iron Man, incluyen principalmente los films de Putney Swope, Babo 73 y Balls Bluff.

La última aparición ante las cámaras fue con The Family Man, del año 2000, una película de comedia, donde participó con el reconocido actor Nicolas Cage.

Robert se casó en tres oportunidades: su primera esposa, Elsie Anne Downey, fue con quien tuvo dos hijos, Allyson Downey y el reconocido Robert Downey Jr.. En 1975 llegó a su fin esta relación y él se casó con la actriz Laura Ernst, con quien estuvo hasta su muerte en 1994 debido a la enfermedad de Lou Gehrig, más conocida como ELA.

Por último en el años 1998 se casó con su tercera esposa, Rosemary Rogers, autora del bestseller Los amantes del placer!.