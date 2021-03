El trap emergente suena fuerte en el Festival West Urbano

Como todo fenómeno artístico es aceptado y rechazado a la vez. Lo cierto es que el trap como género urbano crece a paso firme como la música que escuchan los jóvenes y que se impone en la industria.

En Mendoza así como surgió el Manso Indie, con bandas como Usted Señalemelo, Mi Amigo Invencible o Pasado Verde, no es ajena al nuevo movimiento de la música urbana y los jóvenes gustosos de la música y el género buscan desde el oeste hacer su propio camino. De ahí la iniciativa de realizar un festival para visibilizar las nuevas producciones de una escena que emerge sin respiro, con la participación de los exponentes más jóvenes.

El Festival West Urbano volumen 1 se sube al escenario del teatro Selectro, el domingo 14 de marzo, con la participación de Mambo, Capku0 & Kiky, Eseneme y Padawan & Ussi.

El dúo mendocino combinan el freestyle y trap en su música. Serán parte del line up del festival.

Sonido urbano a paso firme

Organizado por el programa de radio Casi Casi Viernes 13 de Radio U, el encuentro propone un line up joven y diverso, dando la posibilidad a los músicos locales de mostrar sus últimas producciones frente al público y traspasar el formato virtual de las plataformas.

“La escena urbana en Mendoza está desorganizada, estamos atrasados un par de años con respecto a Buenos Aires. Pero hay muchos chicos haciendo música y muy buena. También cambió el paradigma; el juntarse a componer en un garaje con batería, guitarra y bajo, ahora la lógica y bien en sintonía con los tiempos la música se hace con el productor y el que canta, con la computadora, que es el formato de rap. Y en un estudio de grabación se hace todo, tiene más que ver con la música grabada y producida”, comenta Eseneme alias Joaquín Ortíz quien participa de este primer encuentro y presentará su reciente producción “Instantáneo”.

En este último periodo surgieron distintos músicos jóvenes dispuestos a sumarse al fenómeno, con su propio estilo y canciones. El Line Up del festival tendrá varias aristas. Por un lado, se suma Capku0 & Kiky, integrantes de la Honey Gang e intérpretes de singles como “Algo de vos” y “Qué más”, con bases de freestyle y trap.

En tanto, Mambo empezó con el rap alternativo,pasando del R&B al grunge con temas como “Gede”, “Bajo un árbol” o “Mis fantasmas”. Su sonido experimental se inspira en el Hip Hop, rock y pop, bajo la impronta del sello Chela Records.

Y a Eseneme se suma la participación del dúo formado por Padawvn & Ussi. Ambos comenzaron un camino solista pero se unieron con distintas colaboraciones, como el tema “2 mil diez y ocho”,”West L.A.” o “No sé qué hacer”, composiciones que forman parte del reciente disco de Padawvn “Play 2 Chipeada”.

“Lo bueno del género urbano es que se puede mezclar con otros géneros y eso te lo permite la tecnología. La escena es prolifera y hay mucha profesionalidad, pero falta organización. Cuesta mucho llegar al público, lograr canales de difusión y salir de Spotify y Youtube . Cuesta salir a tocar en vivo y el desafío es pasar de la red al mundo real. Y la pandemia profundizó el fenómeno”, reflexiona Eseneme sobre el desafío que enfrentan los jóvenes músicos de la música urbana.

La forma de hacer música, la poética y el mensaje es fiel a estos tiempos, donde los que se ven atraídos por este estilo son los jóvenes, que son parte del fenómeno sin pensar si solo será una moda, o un paradigma que se sostendrá en el tiempo.

“Puede ser una gran virtud y un gran defecto. Por un lado hay cierta superficialidad en el mensaje pero viene acompañado de una frescura. A mí lo que me despierta interés de la música urbana es que no es el género que le gusta a los adultos, y eso está bueno. Eso era el rock and roll antes, era el género que a tus viejos no les gustaba. Y eso hay que ponerlo en valor, porque con todo lo que le podemos criticar tiene esa cuestión disruptiva que el rock perdió hace mucho y se nota”, plantea Eseneme que con 32 años decidió volcarse a la música urbana tras experiencias en el rock y el indie.

-¿Es más importante tener miles de vistas en las redes que llevar público a las salas?

- La cruda verdad es que son dos mundos distintos. Hay artistas que tienen millones de reproducciones, por ejemplo Bad Bunny si tuviera el público que tiene en Spotify, su show tendría que ser en Aeropuertos. Y eso no pasa. No es real, pero una cosa es internet y las redes sociales, y otra la realidad palpable. Hay que pelear por eso, porque no te podes guiar por cuantas vistas tenés.

Además esta música no está del todo pensada para tocar en vivo. El género urbano todavía no se asienta en el vivo , pasó en el Lollapalooza con distintos músicos que no sonaron de la misma manera, porque no tiene una propuesta afilada para el vivo. Llevado a vivo es difícil, en mi caso toco con la pista, mi voz en vivo y el bajo lo toca Diego Cortéz y Agusto que toca la guitarra. Buscamos que sea más orgánico y menos perfecto, para encontrar el punto medio.

La Ficha

FESTIVAL WEST URBANO VOLUMEN 1

Músicos: Mambo, Capku0 & Kiky, Eseneme y Padawan & Ussi. Día y hora: domingo 14 de marzo, a las 20. Lugar: teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad). Entradas: $300. Anticipadas en: www.eventbrite.com.ar y Ovni Lookería (Arístides Villanueva 185, Ciudad)