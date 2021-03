El reencuentro con la Tierra Media: ¿cómo será la serie del universo de “El Señor de los Anillos”?

En este 2021, donde se cumplen 20 años del estreno del filme El señor de los Anillos: La comunidad del anillo, se espera por primera vez una serie que cuente la historia de la Edad Media. Un proyecto que nació hace ya tres años atrás, al fin comienza a dar noticias de una posible llegada a la pantalla de Amazon.

La serie del universo de Tolkien prepara un terreno nunca antes visto. Lejos de lo que conocemos de las antiguas trilogías, donde acompañados a la Comunidad del Anillo en su búsqueda por destruir el anillo de poder, o en el Hobbit donde vemos las aventuras de Bilbo Bolsón, en esta oportunidad la serie se remontará a mucho tiempo antes, situándose en la Segunda Edad de la Tierra Media (las antiguas producciones se desarrollan en la Tercera Edad).

En la sinopsis oficial publicada por Amazon, aseguran que la serie “llevará a los espectadores a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, los reinos se alzaron en gloria y cayeron en ruina, improbables héroes fueron probados, la esperanza colgó del más fino de los hilos y el mayor villano que ha salido de la pluma de Tolkien amenaza con llevar a todo el mundo en tinieblas.”

Además, continúa dando detalles sobre hechos y lugares que formarán parte de la historia. “Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un gran reparto de personajes, tanto familiares como nuevos, en los que se enfrentan al largamente temido resurgimiento del mal de la Tierra Media. Desde las oscurisimas profundidades de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, a la espectacular isla del reino de Númenor al los confines lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de irse.”

Hasta ahora no se conoce fecha de estreno, aunque su director el cineasta J.A. Bayona espera que su lanzamiento llegue en la segunda mitad de este año.

¿Qué veremos del universo del Señor de los Anillos?

Por primera vez en el universo de los libros de Tolkien se llevará adelante una serie que, por lo poco que se sabe hasta el momento, podría tener varias temporadas. Ya supimos hace tiempo, luego de que la cuenta oficial de Amazon publicara una serie de mapas en su perfil de Twitter, que los hechos se remontan a una edad anterior a las historia contadas en la trilogía original (1954-1955) y El Hobbit (1937), pero ahora desarrollaremos algunos detalles para saber en qué se basaran el director y los guionistas para darle vida a una historia tan larga y que se mantenga a la altura de sus antiguas obras maestras.

La sinopsis aclara que la serie comienza en una época de paz, aunque después será corrompida. Esto podría deberse a la caída del antiguo señor oscuro Morgoth y documentar el ascenso de Sauron. Es muy probable también que se visualice la creación de los anillos de poder, algo que se desarrolla en la segunda mitad de la Segunda Edad.

La forja de los anillos de poder por parte de enanos, elfos y hombres se encontrará en la nueva propuesta.

Una de las principales controversias y hasta críticas que obtuvo la sinopsis oficial por parte de los fanáticos de los libros fue denominar a Sauron como el mayor villano de la pluma de Tolkien. En este caso, Sauron fue discípulo de Morgoth por lo que si nos referimos a el mayor villano, no sería tan acertada su referencia al ya conocido personaje creador del anillo de poder.

Todo apunta a que la región de Númenor -el hogar de los antepasados de Aragorn- va a tener un gran peso ya que allí llega Sauron y corrompe a los habitantes del lugar, seduciendolos para acabar con la prohibición de los Valar. Aunque muchos hechos y personajes no serán más que creaciones de los mismos guionistas sin sustento literario, esa parte de la historia se debe respetar en la serie.

En cuanto a personajes, se puede deducir que nombres como Elrond, Galadriel y Celeborn estarán presentes, ya que su historia se remonta hasta la Primera Edad. Por su parte, Ian McKellen aseguró que volvería en el papel de Gandalf de ser necesario, aunque su presencia no se aprecia hasta la Tercera Edad.

En cuanto al elenco, se han dado a conocer algunos actores que formarán parte del reparto como Markella Kavenagh, Will Poulter, Maxim Baldry, Joseph Mawle, entre otros. Sin embargo, no se ha notificado qué personaje interpretará cada uno.

Todo indica que el villano principal que aparecerá será Sauron, aunque se remonta a mucho antes de la historia que conocemos.

¿En qué obra se Tolkien se basa?

Aunque no se haya confirmado directamente, es casi una obviedad que parte de los relatos que veremos en esta nueva serie basa sus sustentos teóricos en El Silmarillion, este libro publicado por Christopher Tolkien que recopila diferentes historias escritas por su padre donde se explican en detalle algunos sucesos que dan pie a las series de libros que ya conocemos.

Éste junto a otros libros publicados por Tolkien, forman una trama que, aunque incompleta, describe el universo de la Tierra Media antes de que se produjeran los acontecimientos narrados en El hobbit y El Señor de los Anillos.

El Silmarillion es una obra compleja que explora una vasta extensión de temas inspirados en muchas historias antiguas, medievales y modernas; incluyendo el Kalevala finés, el Antiguo Testamento, las sagas nórdicas, la mitología griega y celta y la Primera Guerra Mundial.

Podría aparecer Morgoth y documentar la historia previa al poder de Sauron.

Ahora si, el problema principal radica en que es un libro de cuentos que abarcan la Segunda Edad con una extensión muy simplificada. Es decir, no hay suficiente material original de Tolkien que respalde lo que se espera ver en la serie.

En este caso, hacer una obra original de una serie querida puede ser muy exitoso como a la vez un gran dolor de cabeza. En una cara de la moneda existe la libertad creativa para explorar rincones descuidados de esa historia e inclusive crear una nueva versión. Aunque por otro lado, la responsabilidad de ser fiel al estilo del autor original es un arduo trabajo.

La codicia de Amazon y el miedo de los fans

Si no fuese por su pésimo final, Game of Thrones hubiese perdurado en la gloria por mucho tiempo más, aunque hoy se recuerda como la serie que no fue. Las temporadas que se basaron en Canción de Hielo y Fuego de R.R. Martin fueron exquisitas en todo sentido, desde sus efectos y su guion hasta el desarrollo de cada personaje y la ambientación.

Hoy en día, cada productora audiovisual lucha por conseguir su propia Game Of Thrones. Pero aquí radica el principal problema entre encarar una serie de Tolkien como la próxima GOT a querer adaptarla a la visión de George R.R. Martin.

Desde el principio han existido rumores de que Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, directamente pidió que esto sea su versión de Game of Thrones y el hecho de que contrataron como consultor a Bryan Cogman, quien fuera guionista y productor de la serie, parece confirmarlo.

El gran problema radica en lo siguiente: no podemos pretender transformar una obra como la de Tolkien, en donde la lucha épica entre el bien y el mal se remonta a las sagas nórdicas, los textos artúricos, los libros de caballerías y las grandes epopeyas occidentales; a una obra como la de Martin que además de basarse en esta lucha, le da una impronta más cruda y realista que se asemejan a los eventos históricos que ocurrieron durante la Edad Media.

Tratar de manera realista a una obra que aspira a un espíritu mítico es casi un crimen. La inocencia con la que Tolkien encara su universo, su tono heroico, la nobleza de sus personajes y la pureza de su relato están lejos de compararse a lo que Martin refleja en un mundo fantástico, aunque descarnado y realista.

La luz al final del túnel puede verse cuando recordamos que Tolkien Estate está involucrado en este proyecto junto a sus dos directores: Baillie Tolkien, viuda de Christopher, y Michael George Tolkien, por lo que se espera que la esencia e intereses de Tolkien se vean respaldados frente a un deseo de cambiar su historia. Esto resulta ser un alivio luego de la triste noticia de la muerte de Christopher Tolkien en enero de 2020.