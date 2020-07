“El nuevo rock and roll” la rompe en YouTube: Trueno y Nicki Nicole llegó a 20 millones de visitas en cinco días

Desde que Trueno (Mateo Palacios) presentó su primer disco de estudio, “Atrevido”, no deja de dar qué hablar. Primero generó gran polémica por una frase de su tema “Sangría”, el que canta junto a Wos, en el que afirman: “Somos el nuevo rock and roll”, y ahora por su colaboración con Nicki Nicole, quien sería su flamante novia. Es que “Mamichula” no para de crecer en visitas y en menos de cinco días superó las 20 millones de visitas en YouTube.

El tema del que también participa el productor Bizarrap es el más escuchado del álbum del vigente campeón de la Red Bull Batalla de Gallos Argentina. El videoclip dirigido por Lucas Vignale, de NEUEN, se convirtió el número uno en tendencias a pocas horas de ser lanzada el pasado jueves 23 de julio.

A casi cinco días de su estreno, el tema que sirvió para confirmar la relación entre los cantantes llegó a los 20 millones de reproducciones y sigue creciendo.

El primer trabajo discográfico del trapero ya tiene más de 50 millones de visualizaciones en la plataforma de videos y cuenta con la participación de otros artistas de género más popular entre los adolescentes.

Si de romper récords se trata, Trueno ya sabe de qué se trata. Su Bizarrap Music Session, la “BZRP Music Session #6” es la sesión de freestyle en español más reproducida de la historia con más de 117 millones de visitas en el canal de YouTube del productor de rap y trap argentino. Por su parte, Nicki Nicole también ha colaborado con “Biza” en la edición número 13, la cual tiene casi 100 millones de visualizaciones.