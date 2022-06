El magnate Rupert Murdoch se divorció a los 91 años de la ex modelo Jerry Hall

Rupert Murdoch, el magnate presidente de Fox News, enfrenta su cuarto divorcio a los 91 años, esta vez de la modelo y actriz estadounidense Jerry Hall, ex de Mick Jagger. Así lo informó The New York Time, quien cita fuentes cercanas a la pareja. Por otro lado, el portavoz de Murdoch, Bryce Tom, se negó a hacer algún tipo de comentario al respecto al ser consultado por la agencia AFP.

Se estima que será uno de los divorcios más caros de la historia, ya que el patrimonio neto de Murdoch es de 17.700 millones de dólares. Sin embargo, advierten que es poco probable que el divorcio altere la estructura de su imperio, el cual está gestionado por un trust en el que comparte voto con sus cuatro hijos mayores: Lachlan, Elisabeth, James y Prudence.

Así nació el amor

Rupert Murdoch y Jerry Hall contrajeron matrimonio en marzo del 2016, en Londres. En ese entonces el empresario multimillonario había escrito en su cuanta de Twitter que era “el hombre con más suerte y feliz del mundo”.

Desde que Hall se separó con Mick Jagger no se la había visto con ninguna pareja. Y para sorpresa de los medios, nunca vieron venir esta nueva unión. Recién dos días antes de su aparición en público juntos, el diario Daily Mail lanzó el rumor, que luego confirmaron los protagonistas.

La pareja se casó en el 2016.

En la final del Mundial de Rugby entre Australia y Nueva Zelanda, en el 2015, en una de las tribunas del estadio de Twickenham, hicieron la primera aparición. En ese momento una fuente cercana a la pareja informó a un medio británico que “todo es muy nuevo y están disfrutando mucho la compañía. Ella lo hace reír mucho a él”.

En enero del 2016 Murdoch le pidió matrimonio con un anillo de compromiso de diamantes de talla marquesa de 10 quilates que se decía que valía hasta 3,5 millones de dólares. En marzo finalmente se casaron.

El imperio de Murdoch

Entre los medios de comunicación de su imperio se encuentra Fox News, de la cual es el presidente y el principal accionista. También de The Wall Street Journal en Estados Unidos, el diario inglés The Sun y la cadena de televisión Sky News en Australia.

Desde 1997 Murdoch controla el 75 por ciento de los contenidos que se ven en el planeta a través de sus operadores de cable, satélite y televisión. Solo en Estados Unidos posee 22 cadenas de televisión, un servicio de 24 horas de televisión por cable, la revista TV Guide y el periódico The New York Post.

También es propietario del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers, tiene los derechos de los partidos de más de veinte equipos de béisbol y baloncesto y es propietario del Madison Square Garden. A ello hay que sumar sus casi 800 empresas en 52 países.

Jerry Hall

La modelo estadounidense de 65 años estuvo en pareja 22 años con Mick Jagger, con quien tuvo cuatro hijos: Elizabeth (38), James (36), Georgia May (30) y Gabriel (24); sin embargo, los dos nunca se casaron oficialmente.

Jerry Hall y Mick Jagger estuvieron juntos 22 años.

En 1999 la propia Hall confirmó que la separación se debió a las constantes infidelidades: “Pude sacarle a Mick su adicción por la heroína, pero no pude quitarle su adicción por las mujeres en todos esos años juntos”, declaró en ese momento a un periódico Jerry Hall.