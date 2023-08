El lado B de la lactancia materna: todo lo que nunca te contaron.

Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna; algo tan importante en la vida de cualquier ser humano, pero a la vez algo tan complejo para toda madre que desea dar de amamantar.

Por lo general, siempre escuchamos hablar de la importancia de la lactanica; los beneficios que proporciona, la creación de un vínculo afectivo entre la mamá y el bebé, etc.. Sin embargo, seguimos dejando de lado la complejidad y la dificultad que puede traer para la mamá.

Hoy como lic. en nutrición y mamá muy reciente, quiero contarles un poco de todo lo bueno y malo o complicado de este momento; para aprender a ser más empáticos, a no juzgar, a ponerse en el lugar de esos padres y simplemente acompañar. A entender y aceptar que la lactancia materna es un derecho y no una obligación.

Durante el periodo de lactancia, con la leche materna alcanza para mantener al bebé hidratado.

Qué beneficios trae la lactancia materna

Para la mamá:

● Favorece el vínculo madre-hijo.

● Ayuda a disminuir el sangrado posparto.

● Disminuye el riesgo de anemias, cáncer ginecológico (útero, mama, ovario).

● Se gastan mayores depósitos de energía, lo que lleva a recuperar el peso corporal.

● Método más económico.

La lactancia es una forma de aportar vitamina D en recién nacidos.

Para el bebé:

● Alimento estéril con la temperatura ideal.

● Favorece al desarrollo psicomotor, emocional y social.

● Aporta todos los nutrientes para cada etapa del bebé.

● Disminuye la posibilidad de ciertas infecciones (respiratorias y gastrointestinales).

● Se asocia con menor incidencia de muerte súbita.

● Disminuye el riesgo de padecer obesidad y enfermedades cardiovasculares a futuro.

● Aumenta la inmunidad.

La conexión madre e hijo abarca múltiples aspectos, incluida la lactancia materna.

Lo que no se habla de la lactancia materna:

● Dedicación diaria que lleva mucho tiempo: es una demanda constante y tiempo que una mamá le dedica a aprender a hacerlo. No siempre es algo natural y automático como creemos.

● La preparación previa de la mamá: el alimentarse bien (sin disponer de mucho tiempo) y aceptar que el tiempo de uno ya no es más propio genera un desequilibrio emocional.

Lo que no se habla sobre la lactancia materna.

● Se da todo de sí mismo, del cuerpo: se sigue intentando a pesar de inconvenientes que surjan como grietas, dolor en el pezón, mastitis, etc.

● La lactancia es algo intransferible: sólo la mamá puede hacerlo; pero el entorno puede colaborar con la mamá.

● El volver a trabajar: esto genera mucha incertidumbre en ¿Cómo lo voy a hacer?; ¿En qué momento me sacaré leche para dejarle?; ¿El lugar de trabajo estará acondicionado para poder extraerse?; ¿El bebé agarrará la mamadera?, etc..

Lactancia y trabajo.

Por todo esto y mucho más, hablamos de la lactancia materna como un acto único y maravilloso que supone una demanda constante para la mamá pero que muchas de ellas no pueden hacerlo; y no por eso le da menos amor a su bebé, simplemente uno intenta dar todo de sí mismo a su manera.

Amamantar es una decisión que cada madre debe tomar.

Por eso, cuando una mamá nos diga que no amamanta a su bebé seamos empáticos, no juzguemos. Seguramente esa mamá pasó por muchas cosas previamente para decidir no hacerlo y nadie estuvo en su lugar como lo hizo ella.

