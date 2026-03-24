24 de marzo de 2026 - 18:31

El hallazgo de los expertos que cambia todo: menos de dos minutos al día pueden proteger tu corazón

El sedentarismo no se combate únicamente con ir al gimnasio, sino con decisiones cotidianas que implican moverse más.

Ejercicios full body para hacer en casa.
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Ejercicio

La falta de tiempo no tiene por qué ser un impedimento

Nuevas investigaciones comenzaron a replantear una de las principales barreras: la falta de tiempo. La evidencia más reciente indica que no se necesitan largas rutinas ni entrenamientos complejos para generar un cambio real. De hecho, apenas 90 segundos diarios de actividad física intensa pueden ser suficientes para mejorar la salud cardiovascular y reducir significativamente el riesgo de enfermedades graves.

La recomendación tradicional de la Organización Mundial de la Salud establece entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa. Sin embargo, este nuevo enfoque pone el foco en la intensidad más que en la duración. Actividades simples como subir escaleras, caminar rápido o cargar peso pueden cumplir ese objetivo sin necesidad de un entrenamiento formal.

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Caminata granjero: un ejercicio cotidiano ideal después de los 60 para fortalecer todo el cuerpo.

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Qué descubrió la ciencia sobre el “ejercicio en miniatura”

Un estudio de la Universidad de Sídney analizó durante casi ocho años a más de 22.000 personas para medir el impacto de pequeñas ráfagas de actividad intensa en la vida cotidiana. Los resultados mostraron que incluso períodos muy breves pueden generar beneficios concretos.

En mujeres, realizar apenas 1,5 minutos diarios de ejercicio intenso redujo el riesgo de infarto en un 33% y el de insuficiencia cardíaca en un 40%. Cuando ese tiempo se extendió a poco más de tres minutos, la reducción alcanzó hasta un 51% y 67%, respectivamente.

En hombres, los beneficios también fueron claros, aunque en menor proporción: realizar entre 2 y 5 minutos diarios de actividad intensa disminuyó el riesgo de eventos cardiovasculares entre un 11% y un 16%.

Ejercicios
Estos ejercicios sirven para evitar la dolorosa joroba que genera el trabajo con computadora.

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Movimiento cotidiano: la clave real

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que no hace falta estructurar una rutina formal. El beneficio aparece cuando la frecuencia cardíaca se eleva, incluso en actividades diarias como:

- Subir escaleras con rapidez

- Cargar bolsas pesadas

- Jugar activamente con una mascota

- Caminar a paso acelerado

Este tipo de esfuerzos breves pero intensos es lo que se conoce como “ejercicio snack”: pequeñas dosis de movimiento distribuidas en la rutina diaria que rompen con largos períodos de inactividad.

ejercicios después de los 50 años

Un cambio de enfoque que simplifica todo

La conclusión central es clara: no se trata solo de cuánto tiempo se entrena, sino de evitar permanecer inmóvil durante horas. El cuerpo responde de forma positiva incluso a estímulos mínimos si se realizan con cierta intensidad.

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