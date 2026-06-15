El fin de la camisa básica: estas son las 5 blusas en tendencia para el invierno 2026

El invierno 2026 no elimina la camisa básica, pero sí le quita el lugar de única prenda salvadora. Las blusas vuelven con más presencia, texturas y detalles capaces de levantar un look simple sin depender de demasiados accesorios.

El fin del pelo largo: estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026

Una tendencia de living que definió los años 70 está regresando y conquistando a los hogares en 2026

La tendencia aparece en pasarelas y también en vidrieras locales: mangas con volumen, lazos, transparencias cuidadas, satén y guiños boho se mezclan con pantalones sastreros, jeans rectos, faldas largas y abrigos clásicos.

Vogue México destacó las blusas con moño entre las tendencias de otoño-invierno 2025/2026. El lazo puede aparecer en el cuello, en versión fina o XL, y funciona como reemplazo de collares o accesorios cargados.

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Para el invierno argentino, quedan bien con pantalones sastreros, tapados rectos y botas. En tonos negro, crudo, bordó o chocolate, suman un aire elegante sin volverse demasiado formal.

Las transparencias no se usan como prenda improvisada, sino con capas. Encaje, tul o malla fina aparecen sobre musculosas, tops lisos o corpiños de cobertura, según el contexto y el estilo personal.

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Vogue también ubicó las blusas transparentes y de encaje dentro de la temporada. La clave está en equilibrarlas: si arriba hay textura, abajo conviene elegir pantalones simples o denim limpio.

3. Blusas satinadas para salir del algodón básico

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El satén aporta brillo suave y caída fluida, ideal para looks de noche o para elevar un jean recto. No necesita demasiada ornamentación porque la tela ya tiene presencia.

En invierno funciona especialmente bien debajo de blazers, camperas bomber o tapados de paño. Los colores más fáciles son champagne, negro, verde botella, gris perla y marrón.

4. Blusas con volantes y volumen

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Los volantes, mangas globo, hombros marcados y cuellos protagonistas aparecen como respuesta al minimalismo extremo. Glamour España señaló el regreso de lazos grandes, volantes y hombros amplios dentro de las tendencias fuertes del invierno 2026.

Para usar esta tendencia sin exagerar, conviene que la blusa sea la prenda principal del look. Un pantalón recto o una falda lisa ayudan a que el volumen se vea intencional y no recargado.

5. Blusas boho y vintage de manga larga

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Las blusas de aire boho, con bordados, mangas sueltas o cuellos románticos, siguen vigentes porque combinan bien con denim, botas y abrigos largos. En Argentina, son útiles para vestir en capas durante días fríos pero cambiantes.

Los modelos más actuales evitan el exceso de estampado y priorizan detalles puntuales: bordado en puños, escote con tiras, textura liviana o caída relajada.