¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son las cosas que todos los latinoamericanos quisieron saber cuando se supo que Disney+ (o Disney Plus), la plataforma streaming de la compañía de entretenimiento más grande del mundo, llegaría este año a esos países.

Una calamitosa pandemia y largos días encuarentenados hicieron que muchos además se pusieran ansiosos, y eso fue seguramente lo que motivó que el emporio del simpático ratoncito Mickey agilizara los trámites para estrenar Disney+, finalmente, el 17 de noviembre de 2000, antes de lo previsto: es decir, pasado mañana, y un año y cinco días después de su creación para los mercados del norte.

Muchas notas hemos hecho anticipando este desembarco, que es el acontecimiento más importante del año en lo que respecta al entretenimiento vía streaming, pues marcará el acceso de millones de personas a los contenidos producidos no solo por Disney, sino también por Fox (a la que compró en marzo del año pasado), National Geographic, LucasFilm (la productora de George Lucas) y Marvel.

Para agitar las aguas, Disney+ lanzó una preventa exclusiva para los argentinos, que finaliza mañana. Se trata de una suscripción anual por $3.250. Así, la compañía fijó una ventaja competitiva frente a sus rivales difícil de superar: es decir, hablamos de unos $255,73 por mes.

La suscripción, a la que se puede ingresar a través de www.disneyplus.com, se renovará automáticamente el 17 de noviembre del 2021 y, a partir de ese momento, correrá la tarifa que esté vigente.

La oferta de Disney+ es una verdadera ganga, pues el servicio incluye “descargas ilimitadas hasta en 10 dispositivos” y la posibilidad de ver los contenidos en hasta cuatro pantallas en simultáneo. En comparación, el plan estándar de Netflix (para dos pantallas) cuesta $269, y el plan único de Amazon Prime Video vale $219 por mes.

Es que, hilando fino, Disney+ cuenta con una ventaja decisiva en tiempos de dólar por las nubes: desde 1990, tiene personería jurídica en nuestro país, tal cual consignó un artículo en BAE Negocios. Esto quiere decir que, al ser considerada también una empresa nacional, cuyas actividades se facturan dentro del territorio, el usuario de este streaming pagará su tarifa mensual en pesos y sin impuestos relacionados a un gasto dolarizado.

En otro juego de mercado, Disney se alió con la plataforma Flow para ofrecerle a sus clientes (y por ende a los de Personal) su servicio gratis por tres meses. El acceso será a smartphone, smartTV, tablet o computadora.

Una vez cumplido el período, los usuarios tendrán la opción de incluir a Disney+ dentro de la oferta de Flow y Personal por $385 pesos finales por mes. Esto quiere decir que se abonará por medio de la factura de estos servicios, por lo que no se necesitará una tarjeta de crédito para contratarlo.

Un coloso en el streaming

Ya en octubre contábamos de qué manera, ante el lanzamiento de su propia plataforma, Disney había empezado a bajar sus contenidos de las plataformas rivales y cómo éstas, a su vez, habían tenido que diseñar estrategias más fuertes para esos usuarios volátiles que no quisieran pagar más de una plataforma (que es la gran mayoría). En ese giro, sin dudas la más afectada fue Amazon Prime Video, que quedó sin los superhéroes de Marvel.

Ahora bien, el catálogo de Disney+ tiene sus matices. Ante todo, hay que remarcar que tiene aún poco contenido original creado exclusivamente para esa plataforma.

Su fuerte está en concentrar una buena cantidad de marcas del imaginario del entretenimiento: además de Marvel, toda la franquicia de “Star Wars”, todos los clásicos animados que enamoraron a muchas generaciones de niños, y hasta “Los Simpsons”, que tiene muchos fanáticos.

Sin embargo, eso no significa que esté todo disponible para ver en Disney Plus. Si fuera así, agotaría su mayor fortaleza fácilmente: el manejo que hace de los capítulos de la familia amarilla es un ejemplo interesante, pues ya se sabe que tendrán su lugar en el catálogo, claro, pero no estarán ahí con sus 32 temporadas.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que Disney+, con sus infinitas horas creadas para Disney Channel y Disney Junior, con sus documentales y con toda la factoría Marvel, es un paraíso sobre todo para niños y adolescentes. Es esperable que en los próximos años intente hacer más sólida la oferta para los adultos amantes del cine (muchas veces de autor) y de las series. En este sentido, está lejos de destronar a Netflix.

Por eso, uno de los contenidos más populares de Disney+, y desde el principio concebido para el streaming, es “The Mandalorian”. Una serie épica derivada del universo de “Star Wars” que tiene a Pedro Pascal (recordado por Oberyn Martell en “Game of Thrones”) en el papel protagonista y que hace pocos días lanzó ya su segunda temporada, fresquita para ver desde el martes por los argentinos.

Y no solo eso: merodeando en la lista de contenidos, encontrarán otros contenidos como una nueva serie sobre “High School Musical” (también original para el streaming), la serie documental “El mundo según Jeff Goldblum” de National Geographic, colecciones de cortos de Pixar (como “SparkShorts” y “Forky Asks a Question”) y muchos otros productos, de diferentes formatos y géneros.

De los insistentes remakes que viene haciendo Disney de sus clásicos animados, hay que decir que se encontrarán con todos los que pasaron por las salas e incluso más, como “La dama y el vagabundo” (que no pasó por los cines) y “Mulán”, estrenado hace pocos meses directamente en esta plataforma, pero con una tarifa diferencial de 29,99 dólares que escandalizó a más de uno.

En este sentido, hay que remarcar que, mientras dure la pandemia y muchos cines del mundo sigan cerrados, lo más probable es que Disney estrene las películas por aquí. Pasó con “Mulán” y pasará con “Soul”, la nueva película coproducida junto a Pixar, sobre un músico de jazz que sufre un accidente e iniciará una aventura en el “más allá”. Llegará, como un regalo de esperanza para las almas desoladas, el 25 de diciembre.

Del resto de estos estrenos postergados por Disney se destaca “Black Widow” de Marvel, que llegaría a las salas el año que viene. Aunque muchos especularon con que podría estrenarse en Disney+, los productores no quieren correr el riesgo de no cubrir los elevados costos de un tanque de superhéroes de este tipo (estimado entre $150 a $200 millones de dólares). Eso sí: si la pandemia continúa en 2021, no quedará otra.