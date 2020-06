El actor español Albert Baró se sorprendió por el regreso de ATAV a la televisión argentina

Esta semana El Trece comenzó a emitir nuevamente la novela éxito del 2019, “Argentina Tierra de Amor y Venganza” y Albert Baró, el actor españo que formó parte del elenco, se mostró muy sorprendido y feliz por el regreso de la tira a las noches de Canal Trece.

Actualmente en España el joven dijo: “Estoy en mi pueblo, es un pueblo que está cerquita de Barcelona, como a 50 kilómetros. Por suerte es un pueblo muy tranquilo de pocos habitantes, entonces durante estos días de confinamiento los he podido vivir desde una cierta tranquilidad y desde una cierta calma porque nos han dejado salir cuando hemos empezado a entrar en fases de desconfinamiento”, comentó.

En comunicación con Cecilio Flematti en Radio Rivadavia, el español dijo con respecto al regreso de ATAV: “Ha sido una gran noticia que recibimos todos, la verdad que yo no me lo esperaba y el resto de los compañeros tampoco creo. Estoy muy contento de que ATAV vuelva a la televisión argentina, que la gente que la vio y que le gustó pueda volver a verla. Y que la gente que en ese momento no pudo verla por x motivo, pues ahora tendrá la oportunidad y la opción de verla si quiere. Al final también es un resultado y es un reflejo del buen año que tuvimos el año pasado”, dijo.

Con respecto a su regreso a Argentina comentó: “Si, regresaría sin dudas, obviamente si se me presenta una propuesta la propuesta se va a tener que valorar y se va a tener que ver, pero mis ganas de volver a Argentina son muy reales y espero que eso se pueda cumplir en algún momento”, señaló.

Sobre los rumores de romance con Delfina Cháves, Baró dijo: “Al llegar me lo comentaron que había ese tipo de prensa en Argentina, entonces ya estaba un poco preparado. Pero cuando luego me encontré con todo eso, romances, cosas que se inventaban, cosas que decían, a mí me sorprendía. Pero decía bueno pues ellos tienen que sacar información tienen que tener un programa y ya está”.

“Tengo muchísimas ganas de volver, me quedo, como he dicho siempre, con toda la gente que conocí, conocí a gente maravillosa, sean los mismos compañeros del elenco y gente que conocí fuera del trabajo. Me sentí muy a gusto en todo momento entonces ya por eso estoy muy agradecido, es gente que ya tengo en mi corazón. Y luego pues la cultura también, ya sea la cultura a nivel gastronómica, la cultura como más social, lo que tenéis de los asados, del mate, de todos los encuentros de hacéis”, concluyó el actor.