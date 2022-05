“Ecoconciertos”: por qué Coldplay está en la vanguardia de la música sustentable

¿Es posible que la energía desbordante del público se convierta, literalmente, en la energía eléctrica que consume un show? Parece loco, pero ya sucede.

En algunos de sus últimos conciertos, Coldplay agregó pistas de baile cinéticas y bicicletas estacionarias que almacenan energía, alentando a sus seguidores a ayudar a potenciar el espectáculo mientras bailan o pedalean.

Es parte de un esfuerzo mayor para hacer que la gira sea más respetuosa con el medio ambiente, han dicho. La banda se comprometió a ser lo más sostenible y bajar el mayor carbono posible con la esperanza de reducir sus emisiones de CO2 en un 50%. Algo inédito en la industria musical.

“Uno no quiere parecer demasiado serio. Esto también es muy divertido’', dijo el bajista de Coldplay, Guy Berryman. “De esa forma se asentará, si la gente lo ve menos como una especie de responsabilidad onerosa y más como una especie de oportunidad de hacer algo divertido y que beneficia al medio ambiente y toda la experiencia del concierto’'.

Cada pista de baile cinética puede albergar a decenas de personas, con electricidad creada cuando se hace movimiento sobre ellas. La banda tiene concursos previos al show para ver qué grupo de fans puede generar la mayor cantidad de energía, impulsados por la canción “Jump Around’' de House of Pain.

Y cada una de las bicicletas (un mínimo de 15, pero se puede ampliar según el tamaño del lugar) puede generar un promedio de 200 vatios de energía, capturados en baterías que hacen funcionar los elementos del espectáculo.

¿Estarán estos dispositivos en los próximos conciertos de Coldplay en Argentina? Más de uno se lo pregunta, después de que esta semana hayan marcado récord de venta de entradas.

Más artistas “sustentables”

Coldplay es sólo un grupo de artistas de la música que trabajan para reducir los efectos de las huellas energéticas de sus giras, una lista que incluye a Billie Eilish, Harry Styles, The Lumineers, Dave Matthews Band, Shawn Mendes, Maroon 5, John Mayer, Lorde, The Chicks, Jason Isbell y The 1975.

“La relación que tienen los músicos con millones de sus fans es diferente a cualquier otra relación de cualquier otra figura pública. Pueden ser un ejemplo andante y parlante’', dijo Adam Gardner, fundador y codirector ejecutivo de Reverb, una organización sin fines de lucro que ayuda a bandas a hacer conciertos más ecológicos. El grupo no está ayudando en la gira de Coldplay.

Los artistas reflejan un esfuerzo general del mundo del entretenimiento (desde equipos deportivos hasta fabricantes de juguetes) para reducir su huella de carbono. Un estudio realizado por Live Nation encontró que el 82% de los asistentes a los eventos de música en vivo dijeron que se esfuerzan por mantener un estilo de vida ambientalmente sostenible.

Eilish se ha comprometido a eliminar unas 35.000 botellas de agua de un solo uso de su gira y solo sirve comida vegetariana entre bastidores. La banda Massive Attack viaja en tren, y la mercancía “Sour’' de Olivia Rodrigo está teñida de manera sostenible y es 100 % de algodón orgánico.

Mendes se comprometió a reducir el impacto ambiental y las emisiones de su gira en un 50 % por espectáculo, empleando telas sostenibles en las sudaderas y camisetas de la gira, alojándose en hoteles que se comprometan con cero emisiones netas, eliminando el plástico y utilizando combustible de aviación sostenible. La gira reciente de Styles tuvo centros de reciclaje de baterías y donó artículos de tocador del hotel sin usar a refugios.

Coldplay planea minimizar los viajes aéreos, pero cuando los vuelos son necesarios, la banda optará por vuelos comerciales en lugar de vuelos chárter, y utilizará trenes y vehículos eléctricos siempre que sea posible. Los camiones usarán combustibles alternativos como el aceite vegetal hidrotratado.

El furor Coldplay en Argentina

El grupo agotó todas las localidades para las siete fechas que brindará en el estadio de River Plate, el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2 y 4 de noviembre, en el marco del tramo sudamericano de su gira “Music of the Spheres World Tour”.

Las entradas para lo que será la quinta visita al país de la banda liderada por Chris Martin y también integrada por Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion salieron a la venta el martes pasado a través del sitio All Access, luego de que para las funciones previstas para octubre la banda marcaran un récord de venta de 200.000 tickets en menos de siete horas.

Se agregó entonces la fecha del 2 de noviembre y también se agotó en cuestión de horas, por lo que la organización ya sumó la séptima, para el 4 de ese mismo mes, nuevamente agotada a las pocas horas.

Así, el grupo quedó cerca del récord de nueve River Plate que hizo Roger Waters en 2012 con su gira “The Wall”.

Coldplay mantiene una especial relación con los fans locales que se inició en su primera visita de 2007 en el Teatro Gran Rex y se afianzó en 2010 cuando actuó en River.

La banda regresó al país en 2016 en la apertura de su hasta ahora última gira mundial “A Head Full of Dreams” ocurrida en el Estadio de La Plata, lugar que también eligió para su cierre un año más tarde.

Por su parte, Chris Martin estuvo presente de manera virtual en la reciente gira despedida de Soda Stereo, con su interpretación desde las pantallas de “De música ligera”, el clásico con el que concluían los shows.