Un joven de 23 años, con todo un mundo por delante para descubrir, recibe la inesperada noticia de que tiene un extraño tipo de cáncer. Sin estar realmente preparado para eso, el joven debe madurar de golpe, cuando aún no tiene claro qué quiere hacer con su vida. Casi en simultáneo conoce a una chica, con la que comienza una relación de pareja que se va afianzando a medida que la enfermedad avanza.

After Everything (Después de todo) es una película romántica con algo de drama, que plantea preguntas existenciales cuando los personajes no están preparados para hacérselas.

Está protagonizada por Jeremy Allen White (Shameless - Proyecto 43), Maika Monroe (La Quinta Ola - Día de la Independencia: Contrataque) y con las participaciones estelares de Marisa Tomei (Mi Primo Vinny - Lo que Ellas Quieren - Capital Humano), DeRon Horton (American Horror Story - Dear White People) y Gina Gershon (Posdata te amo - Coctail).

En una entrevista exclusiva con Joey Power, uno de los directores, hablamos acerca de la historia que cuenta, pero también de lo que ocurre más allá de un diagnóstico negativo.

Cuando leí la sinopsis, pensé “Bueno, es otra película sobre el cáncer”, pero se trata de las relaciones entre los jóvenes, la vida y ¿qué más?

Creo que se trata de relaciones y de la vida. Quiero decir, creo que hay muchos de ustedes que saben que hay muchas películas sobre el cáncer que tienen relaciones. La idea de esta película era convertirla en nuestra película de relaciones. Lo que sucede es que tienen cáncer, pero eso no significa que sea una película de cáncer.

La química entre los personajes comienza de inmediato, pero no como un amor a primera vista, sino gradualmente. ¿Cómo lo hiciste?

Creo que la idea era hacer algo que fuera lo más honesto posible para dos personas que tienen poco más de veinte años y, bueno, no me pregunto cuántas personas conozco de quienes realmente me enamoré a primera vista, queríamos hacer algo que sea con toda honestidad: lo que es tener 20 años pero saber que también es importante que la relación evolucione a través de la enfermedad y se intensifique de alguna manera. No quiero revelar nada para que cuando estén en la segunda mitad de la película la audiencia vea cómo los personajes comienzan a preguntarse por qué la relación se volvió tan seria, si fue algo intensificado o acelerado por la enfermedad.

La joven pareja atraviesa los momentos más difíciles

Si la enfermedad no es el verdadero obstáculo del matrimonio, ¿cuál finalmente lo es?

Creo que no sé si hay un obstáculo. La idea detrás de la película es que ves muchas de estas películas y la enfermedad es la pregunta principal que se cierne sobre toda la historia. Generalmente se resuelve al final y la resolución es que la persona vive o muere, pero sabemos que la vida es mucho más abierta y complicada que eso, no es tan binario. Hablé con muchos amigos y jóvenes que se habían enfrentado a la enfermedad en una etapa temprana de su vida y tuvieron la suerte de superarla, pero todas las preguntas que existían antes de recibir la noticia de la enfermedad aún permanecían después del tratamiento: ¿cómo quieren que se vean sus vidas?, ¿quiénes quieren ser? Así que la idea era dar la vuelta a los tópicos que ves en todas estas películas y avanzar rápidamente a través de la parte que esperamos que sea toda la película, para llegar a la parte de la pregunta ¿Y ahora, qué?

Los cameos de Marisa Tomei y Gina Gershon fueron maravillosos

Pensé lo mismo.

¿Por qué las elegiste?

Todos son actores realmente maravillosos, así que nos sentimos muy afortunados de tener la oportunidad de trabajar con ellos. No sé, nunca había visto a Marisa Tomei como una médica, hablando, y fue realmente divertido.

Pero ella lo hacía muy seria

Seria sí, pero hay un montón de médicos que usan su voz apagada, en cambio la personalidad de Marisa salía a través del personaje, así que fue muy divertido trabajar con ella, al igual que con Gina.