Daniel Brühl habla sobre su vuelta a Marvel en Falcon y el soldado de invierno

Luego de su aparición en Capitán América Civil War en 2016, el personaje interpretado por Brühl se tomó un descanso de héroes y villanos para hacer su aparición nuevamente en la serie de Disney “Falcon y el Soldado de Invierno”, estrenada en marzo de este año.

Tras el éxito de WandaVision, dirigida por Jac Schaeffer protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, había grandes expectativas de parte de los fanáticos por esta nueva entrega en formato miniserie que contaría la historia de los dos compañeros del Capitán América.

Y aunque no superaron la repercusión que tuvo la primera serie del universo de Marvel, la aparición del Barón Zemo en la trama de Falcon y el Soldado de Invierno fue clave.

“La relación entre los tres es altamente complicada, como pueden imaginar, pero los tres dependen de cada uno y los tres necesitan de cada uno, así que no importa lo espeluznante o manipulador que Zemo pueda ser, Bucky y Sam saben que lo necesitan”, cuenta el actor en una entrevista a Disney+.

El papel del Barón Zemo

Durante esta segunda entrega de la nueva fase del UCM, donde se ha comenzado a incursionar en el mundo de las series y se profundizó en personajes que anteriormente no tuvieron gran despiece, acompañaremos a Bucky y Sam por diferentes procesos.

Desde delegar el escudo del Capitán al gobierno, el nacimiento de una nueva figura de héroe, una oleada de súper soldados que nace para combatirlos y el tan inesperado pero anhelado regreso del personaje de Brühl a la pantalla.

Lo último que supimos de él fue su ingreso a prisión por los crímenes cometidos contra Bucky. “Él está sentado en una prisión alemana. Es probable que él esté pensando en irse de prisión. Encontramos a Zemo y aún entendemos por lo que está pasando, por lo que está traumatizado y eso incluye, para él, tener la clara misión de hacer lo que sea para evitar que cualquiera pueda detenerlo y buscar alrededor lo que podría permitirle tener súper poderes, porque él tiene la experiencia sobre qué puede pasar si eso cae en las manos equivocadas. Y esa es su misión”, cuenta el actor sobre su papel.

La primera aparición de Daniel Brühl fue en la tercera película de Capitán América en 2016. .

Y aunque el Barón era uno de los principales villanos en la tercera entrega de Capitán América, ahora vemos un giro en su personaje que no quitará la maldad sino que la depositará en un objetivo en común con sus dos compañeros.

“Lo interesante de este show es que él se encuentra dentro de una situación en la que tiene que colaborar, aún así este triángulo tiene que hacer de cómplice en la misión, más allá de las motivaciones de cada uno. Lo divertido, en particular para mí, fue que tuve que tener las escenas con dos de ellos para hacer que ocurriera el trío y quienes no podrían haber sido más diferentes y aún así, deben trabajar juntos.”

Algo que generó mucha respuesta y repercusión de parte de los fanáticos fue el giro que dio el personaje de Zemo. Tras haberlo visto influyendo negativamente en los Avengers y catalogado como uno de los villanos de las películas, el actor explica que en este caso se le dio el lugar para dar una nueva mirada de lo que hay detrás, dejando profundizar en la historia del personaje y las motivaciones que mueven sus acciones.

“Vemos los antecedentes de Zemo y entendemos que es hostil, al igual su familia también lo era, y eso fue muy divertido de actuar. Vimos diferentes actitudes y diferentes estilos de esa maravillosa frialdad que él estaba mostrando. Y recuerdo cuando puse el código e inmediatamente él cambió la forma en que actuaba a Zemo y me dio la oportunidad de jugar con estos antecedentes aristocráticos, para ser más arrogante y cómico, lo cual no lo es. Y eso fue toda una nueva mirada acerca de un Zemo que no teníamos.”

El nacimiento del personaje

La primera aparición de Zemo data de diciembre de 1973 en el número 168 de Capitán América. En los cómics se lo presenta como un talentoso científico alemán conectado con los nazis y con un coeficiente intelectual propio de un genio.

En el Universo Cinematográfico Marvel, Zemo interpreta a un líder paramilitar de Sokovia, cuya familia murió en el ataque de Ultrón a la ciudad europea (en Avengers La era de Ultrón). Culpando de su muerte a los Vengadores, ideó un plan para dividir al grupo de héroes que cristalizó en los eventos de Civil War.

En esta entrega donde reaparece el Barón, vemos un giro inesperado en lo que será el desarrollo de su personaje, atravesado por un sentimiento mucho más humano que deja de lado la sed de venganza.

“Dos de ellos perdieron a sus mejores amigos, Zemo perdió a su familia y creo que hay un mutuo entendimiento de lo que todos han pasado. No importa qué tan diferentes son, las discusiones y los conflictos que puedan tener entre ellos, supongo que lo que ellos necesitan sobre todo es el entendimiento y el respeto por los traumas de la vida que cada uno tiene y creo que ellos ven eso, lo que cada uno ha atravesado en la vida”, explica.

Rodeados de amenazas como son los Sin Banderas, un grupo de rebeldes terroristas que se han hecho con el suero del súper soldado y que quieren que todo vuelva a ser como antes de que regresaran los desaparecidos en un planeta sin fronteras.

“Zemo queda en shock con la noticia de que hay más súper soldados y que son mucho más peligrosos que los que él había visto. Él ha visto lo que ocurre cuando la gente juega a ser Dios y las catástrofes de su vida, la pérdida de su hogar y de su familia tienen que ver con eso.”

Su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel

Tras cuatro años desde su aparición por primera vez en la historia del UCM, el personaje de Zemo vuelve a la pantalla con una nueva faceta interpretada por el actor. Tras haber sido uno de los villanos que desencadena grandes conflictos en Civil War, vemos un Barón mucho más humanizado en esta entrega de Disney+.

Sobre su regreso a la pantalla de Marvel, Brühl asume: “Si ellos te dan la oportunidad de hacer algo diferente con eso, explorar aspectos y lados de tu personaje, su mundo maligno, y jugar con esto, eso va envolviendo el sentimiento de que te estás preparando a tí mismo para hacer algo muy diferente y eso realmente es una gran inspiración.”

Tras haber trabajado anteriormente con Mackie y Stan, este trío encontró un espacio de disfrute tanto delante como detrás de cámara. Contando un poco lo que fue la experiencia de haber retomado su papel en el mundo de los héroes, Daniel profundiza en lo que se vivió dentro del rodaje de esta segunda serie de Marvel.

“Un día típico consiste en estar riendo a carcajadas todo el tiempo por, ya saben, las bromas de Anthony Mackie, es muy gracioso. Él ayudó a crear una maravillosa, escalofriante y juguetona atmósfera que Marvel siempre crea, y esto me sorprende y lo encuentro increíble porque si piensas a gran escala, todo lo que implica y cuánta presión hay en proyectos como estos, con presupuestos gigantes, es destacable cuando te hace sentir todo mucho más suave, lindo y te hace sentir bienvenido en el set.”

Y si bien, el final de la serie protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie da una especie de cierre a su personaje, aún no se sabe si veremos a Zemo en las próximas entregas de esta nueva fase de Marvel y si su personaje tendrá una nueva cara que descubriremos más adelante. Eso sí, su aparición fue polémica, principalmente por la escena en la que vemos al Barón romper la pista de baile.