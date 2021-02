Daft Punk: luego de 28 años juntos, ¿qué dejó el legado del dúo electropop?

Es una de las bandas más emblemáticas de las últimas décadas. No solo por su apariencia, que los hacía diferenciarse de todos los demás, sino por su estilo combinando la música electrónica y el pop.

Cuatro discos, cinco filmografías, más de una decena de premios, Daft Punk nació en la década de los ’90 volviéndose un dúo vanguardista y terminó 28 años después con un video que no podría haber sido más representativo de lo que fue la creación de los franceses Guy-Manuel de Homen-Christo y Thomas Bangalter.

Producto de una agrupación fallida que los llevó a lo más alto de la industria musical, hoy dejan un legado que será difícil de mantener para quienes vienen atrás. Aquí haremos un repaso por lo que fue, es y siempre será Daft Punk.

El nacimiento de un éxito

Se conocieron en la secundaria Lycée Carnot en París a principios de los ’90, formaron parte de la banda Darlin junto a Laurent Brancowitz. Una reseña negativa por parte de la revista Melody Maker describió a las canciones de la banda como “daft punky thrash” (Loca basura punk).

Pero lejos de verlo como algo negativo, fue la inspiración para lo que fue el dúo más popular. Homem-Christo comentó: «Nos esforzamos demasiado en encontrar ‘Darlin’, y esto pasó tan rápido».

Poco duró Darlin, al poco tiempo se disolvió, Laurent tomó la oportunidad de vivir en Phoenix y fue cuando Homen-Christo y Bangalter dieron inicio a Daft Punk, experimentando con sintetizadores y cajas de ritmos.

En los comienzos, poco se dejaron ver y comenzaron a usar máscaras que ocultaran sus rostros.

La discografía y emblema musical

Ya para 1997 lanzaron Homework, su primer álbum de estudio que incluyó sus éxitos Da Funk y Alive. El álbum contiene géneros de música como: techno, house, acid house y electro, y también es un álbum reconocido por ser una de las influencias más grandes en el estilo del house de los 90. Around the world fue el tema más conocido de esta era, la cual es reconocida por repetir el título de la canción una y otra vez.

En 2001, junto a un nuevo siglo y década, comienza una nueva era de la banda. Lanzaron Discovery, un disco que tiene un esencia synthpop lo que generó gran sorpresa entre sus fanáticos de la era anterior.

Con la idea de reconectarse a los sonidos que los trasladaban a su infancia, utilizaron muestras de sonidos que eran característicos de las décadas de los ’70 y ’80. Además, el uso excesivo de auto-tune. Varios de sus sencillos alcanzaron a posicionarse en las listas de Reino Unidos y Estados Unidos, sumado a que se volvieron íconos en los clubes. También ese año lanzaron una grabación de 45 minutos tomada de un concierto en Birmingham de 1997 con el nombre Alive 1997.

En 2003, lanzaron la película animada Interstella 5555 - The Story of the 5ecret 5tar 5ystem, La trama trata sobre una banda pop extraterrestre que es secuestrada por los humanos para obligarla a tocar en la tierra. Cada canción del álbum se animó como un episodio en la historia del secuestro y rescate de los extraterrestres. No tiene diálogos y cuenta con ligeros efectos sonoros, tales como disparos y llantas de vehículos.

El álbum Daft Club fue lanzado para promocionar el filme. Contiene mezclas del álbum Discovery, aunque fue lanzado sólo por internet por un tiempo limitado.

Ya para 2004, su éxito era inevitable. En tan solo 8 semanas produjeron su tercer álbum al que titularon Human After All que salió en marzo del 2005. Los comentarios de la crítica sobre este disco fueron variados, aunque ellos sostuvieron que “hablaba por sí solo”. Luego salió la versión remix de este disco y una edición limitada incluía dos muñecos miniatura de Daft Punk como robots.

Luego de que se dedicaran a hacer giras mundiales, estar en convenciones por todo el planeta, colaborar en musicalizar algunos filmes e incluso lanzar versiones en vivo de sus álbumes anteriores, llegó el cuarto y último disco del dúo francés.

Pharrell Williams fue el principal colaborador de la era Random Access Memories donde participó del icónico track Get Lucky, el primer sencillo que se conoció de este disco y en el cual Nile Rodgers participó como guitarrista. Get Lucky fue nominada como mejor grabación del año y resultó ganadora en los Premios Grammy en 2014.

Get Lucky fue una de las canciones más icónicas que hasta hoy representan al dúo francés.

Sumados a ellos, participaron artistas como Panda Bear, Chilly Gonzales, DJ Falcon, Julian Casablancas, Todd Edwards y Paul Williams. El disco se filtró el 13 de mayo de 2013 por Internet, ocho días antes de su lanzamiento oficial. En respuesta, dos horas más tarde el grupo habilitó la escucha de manera gratuita en iTunes.

Finalmente y luego de algunas colaboraciones durante los últimos años, anunciaron su separación el 22 de febrero del 2021 a través de un video titulado Epilogue, extraído de la película del dúo Electroma (2006).

Sus atuendos, una rasgo característico

Ya durante la era Homework y precursor a los cascos de astronauta, el grupo comenzó a utilizar máscaras que ocultaban su apariencia. Cuando no utilizaban disfraces, preferían ser reemplazados por animaciones o incluso efectos lumínicos que oscurecieran sus rostros. Durante toda su carrera existieron pocas fotografías en donde sus caras estuvieran al descubierto, algo que en principio se dice que comenzó por timidez aunque luego se convirtió en un rasgo característico de su estilo.

Daft Punk presentó sus trajes a los televidentes de EE.UU. a través de un anuncio para la promoción de sus nuevos videos durante el bloque de Cartoon Network, Toonami. Bangalter expuso: «No elegimos ser robots. Hubo un accidente en nuestro estudio. Estábamos trabajando con el sampler cuando exactamente a las 9:09 am el 9 de septiembre de 1999, explotó. Cuando recuperamos la consciencia, descubrimos que nos habíamos convertido en robots».

El uso de cascos, algo relacionado a la exposición y al fin de la agrupación.

El dúo decidió esconderse bajo trajes de robot “para combinar las características de los seres humanos con las de las máquinas”, según admitieron en una entrevista en la revista Rolling Stone. Sin embargo, Bangalter indicó que los trajes fueron el resultado de la timidez. Pero se convirtió en algo apasionante desde el punto de vista de la audiencia. “No, no es necesario. No se trata de tener inhibiciones. Es más como una versión avanzada del glam, donde definitivamente no eres tú”.

Ya a partir del 2005, los estilismos de Daft Punk devinieron más sencillos: chaqueta de cuero, pantalones negros y cascos más simples que anteriormente.

Su forma de trabajar: Todo bajo su control

Algo que se supo durante su último álbum fue que todo está en manos de sus creadores. Ellos controlaban absolutamente todo el proceso de sus lanzamientos, incluso el plan de promoción y la relación con el universo Internet.

«Lo han diseñado casi todo ellos. Controlan hasta el último detalle. Nosotros sabemos que debemos darles esa libertad. En pocas bandas puedes confiar tanto como en Daft Punk», Informaba la ejecutiva de la discográfica para El País durante la presentación oficial del ‘Random Access Memories’ en el 2013.

«Lo controlamos todo porque es la única forma que sabemos de hacer esto. Un artista debe tener el dominio total de su obra. Al menos hasta que esta llega al público. Luego, que la gente haga lo que le parezca. No me importa si lo compran o no, solo quiero que sea para ellos tan importante como para nosotros», afirmaron los integrantes.

El adiós al dúo de electro-pop más relevante del último siglo.

Sin dudas, la partida de Daft Punk del mundo de la música ha sido una de las noticias más nostálgicas de este 2021. Un dúo que fue capaz de posicionarse, marcar un estilo y dejar un legado de combinación entre géneros que pocos artistas han logrado alcanzar. Son un grupo que, con su música, nos hacen viajar lejos mientras tenemos los pies en la tierra.