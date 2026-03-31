31 de marzo de 2026 - 19:10

Más de 15 años en pareja: Michael Bublé le dedicó un emotivo video a Luisana Lopilato en su aniversario

El cantante compartió un video en su cuenta oficial de Instagram. El compilado incluyó escenas de su casamiento.

Luisana Lopilato a Michael Bublé: ¡Y pensar que pensé que eras gay!
Luisana Lopilato a Michael Bublé: "¡Y pensar que pensé que eras gay!"

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Por Redacción Espectáculos

Luisana Lopilato y Michael Bublé cumplieron 15 años de casados y lo celebraron con un emotivo video que repasó los momentos más significativos de su historia juntos. El artista compartió el material con millones de seguidores, donde reconstruyó el recorrido de la pareja desde el día de su boda hasta la actualidad.

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El compilado incluyó escenas del casamiento, con ambos vestidos de gala y rodeados de invitados, junto a recuerdos del inicio de su relación. También aparecieron momentos cotidianos, como el primer embarazo de Lopilato, viajes compartidos y situaciones íntimas que evidencian la complicidad construida a lo largo de los años. Las postales familiares ocuparon un lugar central, con la presencia de sus cuatro hijos en distintas escenas que transmiten cercanía y vida en común.

Una ternura: el mensaje de Michael Bublé a Luisana Lopilato
Una ternura: el mensaje de Michael Bublé a Luisana Lopilato
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Un mensaje con 15 años de historia

Junto al video, Bublé dedicó palabras que sintetizaron el vínculo que los une: “Lu, eres todo lo real en un mundo que a veces parece una ilusión. Eres la verdad en medio del ruido, la calma en la tormenta y la luz que me guía a casa. Sinceramente, no sé quién sería sin ti”.

Luego agregó: “Sé que no sería este hombre. Sé que no habría construido esta vida, ni encontrado este propósito, ni conocido este amor. Quince años de matrimonio y hemos creado una vida mucho más grande de lo que jamás soñé. Feliz aniversario, mi amor. Te elegiría en cada vida”.

El contenido generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que destacaron la solidez de la pareja y la forma en que atravesaron distintas etapas, tanto personales como profesionales, manteniendo un perfil cercano y familiar.

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La decisión de Luisana sobre “Rebelde Way”

En paralelo a este aniversario, Lopilato se encuentra en Argentina y participó de un programa conducido por Mario Pergolini, donde reveló una decisión que llamó la atención: no permite que sus hijos vean Rebelde Way, una de las ficciones que marcó su carrera.

Michael Bublé y otra dedicatoria romántica a Luisana Lopilato
Michael Bublé y otra dedicatoria romántica a Luisana Lopilato
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Durante la charla, en la que también participaron Evelyn Botto y Agustín Aristarán, la actriz explicó entre risas que, por ahora, sus hijos son pequeños y prefiere controlar ese tipo de contenidos. “Yo a mis hijos no les dejo”, afirmó cuando le preguntaron directamente.

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