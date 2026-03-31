Más de 15 años en pareja: Michael Bublé le dedicó un emotivo video a Luisana Lopilato en su aniversario

El cantante compartió un video en su cuenta oficial de Instagram. El compilado incluyó escenas de su casamiento.

Luisana Lopilato y Michael Bublé cumplieron 15 años de casados y lo celebraron con un emotivo video que repasó los momentos más significativos de su historia juntos. El artista compartió el material con millones de seguidores, donde reconstruyó el recorrido de la pareja desde el día de su boda hasta la actualidad.

Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron el nuevo embarazo Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron el nuevo embarazo El compilado incluyó escenas del casamiento, con ambos vestidos de gala y rodeados de invitados, junto a recuerdos del inicio de su relación. También aparecieron momentos cotidianos, como el primer embarazo de Lopilato, viajes compartidos y situaciones íntimas que evidencian la complicidad construida a lo largo de los años. Las postales familiares ocuparon un lugar central, con la presencia de sus cuatro hijos en distintas escenas que transmiten cercanía y vida en común.

Una ternura: el mensaje de Michael Bublé a Luisana Lopilato Una ternura: el mensaje de Michael Bublé a Luisana Lopilato Un mensaje con 15 años de historia Junto al video, Bublé dedicó palabras que sintetizaron el vínculo que los une: “Lu, eres todo lo real en un mundo que a veces parece una ilusión. Eres la verdad en medio del ruido, la calma en la tormenta y la luz que me guía a casa. Sinceramente, no sé quién sería sin ti”.

Luego agregó: “Sé que no sería este hombre. Sé que no habría construido esta vida, ni encontrado este propósito, ni conocido este amor. Quince años de matrimonio y hemos creado una vida mucho más grande de lo que jamás soñé. Feliz aniversario, mi amor. Te elegiría en cada vida”.

El contenido generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que destacaron la solidez de la pareja y la forma en que atravesaron distintas etapas, tanto personales como profesionales, manteniendo un perfil cercano y familiar.