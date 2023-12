Cuáles son los colores de pelo en tendencia para este verano

En algún momento, las mechas californianas y los colores fantasía eran el grito de la última moda. No había nadie que no quisiera tener esos cabellos tan codiciados. Pero la moda cambia, las tendencias se reciclan, y cada año aparecen nuevas.

Ahora, la nueva ley de la generación Z es el look natural y se buscan colores que no sean muy abrasivos al cabello para que luzcan fuertes y sanos. Por eso, en esta ocasión, te contamos cuáles son los tonos de pelo furor para este verano 2024 que no podes dejar de probar.

Cobrizos

Este color sin duda es la estrella de este 2023. Los usuarios de las redes sociales lo pusieron muy de moda y ahora es el tono más pedido en las peluquerías. El cobrizo se puede adaptar a varios tonos de pelo, pero generalmente se recomiendan a los que tienen un tono de base claro.

Morochos rojizos

Los morochos con subtono rojizo son una excelente opción para las que tienen este tono de pelo y quieren darle una vuelta de rosca pero de una manera sutil.

Rubio cálido con mechas frontales

Este es el tono ideal para el verano ya que le da mucha luz al rostro. Las mechitas más claras de adelante son claves para lograr este efecto y lucir un look increíble.

Recordá que todas estas modelos tienen su pelo peinado para la foto; por lo que de esa manera se lucen mucho más los colores y mechas. Por eso, es crucial llevar una referencia a tu peluquero de confianza, pero saber que no siempre va a quedar igual que la foto.

Acordate que cada pelo es único y que siempre el profesional que te atienda te va a recomendar lo mejor para tu tono y salud de tu cabello.