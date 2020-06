¿Con o sin maquillaje? Así de diferentes se ven estas celebridades cuando están al natural y “producidas”

Los cosméticos y a veces el Photoshop son los mejores aliados de las celebridades cuando se enfrentan al ojo público. Todos tienen el poder de transformar completamente el rostro de una persona en algo que ni siquiera uno reconocería en su estado natural. Algunas celebridades llegan tan lejos como hacerse cirugía plástica, solo para seguirse manteniendo tan asombrosas como sea posible.

Estas son algunas de la famosas que han sido fotografiados en toda su belleza natural:

Chelsea Handler - Chelsea Lately

Chelsea Handler Gentileza

Chelsea Handler es una mujer hermosa, aunque basándote en su foto natural, sin maquillaje, puede que lo dudes. Es bastante evidente que está tratando deliberadamente de poner mala cara, ¡pero demuestra cuán engañosa (y sorprendente) puede llegar a ser una cara completamente maquillada! Si quieres saber más sobre Chelsea y su vida aventurera, entonces quizás deberías revisar sus memorias Life Will Be the Death of Me: …and you too!, que lanzó en abril de 2019.

Adele -Skyfall

Adele Gentileza

Adele es una potencia mundial con una voz que te conmueve y te sentir emoción con sus palabras y melodía. Su talento es increíble y su potente cuenta bancaria es un testimonio de ello. Si bien se ve muy diferente sin siquiera una gota de rímel, aún puedes apreciar que es la misma persona, solo que un poco menos glamorosa.

Gwyneth Paltrow - Iron Man

Gwyneth Paltrow Gentileza

La actriz Gwyneth Paltrow ha tenido una gran carrera hasta la fecha, con sus mejores actuaciones en películas como Dos vidas en un instante y El talentoso Sr. Ripley. Su papel más icónico tiene que ser el de Pepper Potts en Iron Man. El valor neto de 60 millones de dólares de Paltrow es bien merecido después del trabajo duro que le ha estado poniendo a sus papeles. Su cuidado de la piel también parece perfecto porque incluso sin nada de polvo se ve hermosa. ¡Esa técnica antienvejecimiento también debe estar funcionando!

Linda Evans - Dynasty

Linda Evans Gentileza

Linda Evans es mejor recordada por interpretar a Krystle Carrington en Dynasty, en la década de los 80. Evans siempre ha tenido hermosos ojos brillantes. Incluso a su edad actual de 76 años, muchos estarán de acuerdo en que sus ojos siguen siendo su mayor atractivo. Evans sabe cómo arreglarse. Pero cuando no tenga maquillaje, verás cuánto se ha dañado su piel a lo largo de los años. Evans una vez compartió que el daño de su piel viene de todas las “tomadas de sol” que hizo en su juventud. Evans ya no actúa mucho, pero apareció en una serie-documental titulada The ’80s Greatest en 2018.

Sharon Stone - Bajos instintos

Sharon Stone Gentileza

La belleza está en el ojo del espectador, y si nuestra primera impresión de Sharon Stone sin colorete o incluso labial fuera lo único que tenemos para juzgar… bueno, digamos que es una visión muy diferente a su persona pública usual. Sin embargo, sus cremas antienvejecimiento deben ser muy buenas porque se ve increíble para su edad. Solo sugerimos que no use esa foto de la izquierda como foto de portada para sus películas.

Zoe Saldana - Avatar

Zoe Saldana Gentileza

La actriz Zoe Saldana se está convirtiendo en una estrella universal con grandes papeles en películas exitosas como Avatar, Guardianes de la Galaxia y Star Trek. Todos estamos bastante acostumbrados a verla azul o verde, por lo que su “yo natural” realmente no le quita valor a su verdadera belleza. Su rutina de cuidado de la piel parece acertada, y su transformación de una alienígena de piel verde a una Zoe humana normal es más impactante que su falta de cosméticos.

Naomi Watts - 21 gramos

Naomi Watts Gentileza

Naomi Watts presenta constantemente actuaciones increíbles que sacarán a la perfección tus emociones, y su gran lista de películas sigue aumentando cada año. Compartió una foto de sí misma sin maquillaje y luce completamente diferente. La belleza generalmente sorprendente que Watts muestra en la pantalla no se ve por ningún lado, y nos quedamos con una mujer común que no pensarías que es una estrella de cine de talla mundial.

Julia Roberts - Mujer Bonita

Julia Roberts Gentileza

Después de interpretar el papel de Vivian en Mujer Bonita en 1990, la carrera de Julia Roberts estaba lista para despegar. Es considerada como una de las actrices más exitosas del mundo, y ganó su primer Oscar en el año 2000 por la película Erin Brockovich. Julia también ha recibido mucha atención por su actuación en películas como Comer, Rezar, Amar, La sonrisa de la Mona lisa y Un corazón normal. Está casada con Daniel Moder, con quien tiene tres hijos. Llegó a los 51 años y ha atravesado múltiples transformaciones para sus personajes, pero aún luce hermosa con o sin maquillaje. Fue vista por última vez en la serie de televisión Homecoming en 2018.

Mila Kunis – Black Swan

Mila Kunis Gentileza

La hermosísima Mila Kunis, famosa actriz de Hollywood de origen ucraniano, empezó su carrera en el mundo de la actuación con tan solo 10 años de edad y desde entonces todo lo que ha hecho es ir en un constante ascenso al éxito. Hasta la fecha, la actriz ha participado en producciones muy importantes como Black Swan y Forgetting Sarah Marshall. Mila es popularmente conocida por preferir siempre un estilo mas bien relajado y sencillo y, existen múltiples fotografías de la actriz en donde se le ve sin maquillaje. Ahora bien, seamos francos, cuando tienes esos ojos grandes y expresivos, además de labios tan naturalmente bendecidos, aun sin una gota de maquillaje luces esplendida en todo momento. Sin duda podemos ver lo que atrajo a Ashton.

Ariana Grande – Thank u, next

Ariana Grande Gentileza

Ariana Grande, actualmente considerada como una de las artistas musicales juvenil con mas talento en la industria, es así mismo uno de los rostros más lindos del momento. Su esbelta figura y su distintivo estilo de cola de caballo extremadamente alta con su típico pero fabuloso delineado de ojos, le confieren siempre un toque glamoroso y único a esta hermosa cantante de tan solo 26 años de edad (aunque todos debemos admitir que incluso parece menor). Es raro encontrarnos con fotos de Ariana luciendo absolutamente nada de maquillaje, así que esta foto es mas bien un tesoro. Sin embargo, aunque evidentemente se puede notar la falta de maquillaje en la foto, su belleza natural y gran confianza en si misma, la hacen ver simplemente hermosa.