Con “La 1-5/18″ la ficción nacional vuelve a la tele, más de un año después

Parecen venidos de un lejano pasado los recuerdos de la última ficción nacional: fue “Separadas”, que entre el mal rating y el coronavirus tuvo que ser suspendida abruptamente el año pasado. Tuvimos que esperar más de un año entero para volver a ver una tira diaria en la televisión. Nos referimos a “La 1-5/18”, que estrena hoy a las 22 por Eltrece y está producida por Pol-ka.

Protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia, trata sobre las vidas de un grupo de personajes que viven en esa villa ficticia. Promete una historia donde se cruzan solidaridad, delincuencia y religión, al igual que otras ficciones “marginales”. Un subgénero que no pierde interés ni vigencia, aunque en este caso la novedad venga de que es el propio Adrián Suar quien se anima a él.

Roly Serrano, Lali González, Luciano Cáceres, Romina Gaetani, Leonor Manso y Leticia Brédice también se suman como actores secundarios de esta tira, cuya dirección es de Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco, con guiones de Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci.

Y hay más nombres, porque para remontar la ficción en la tele hubo que salir con toda la artillería: también están, entre otros, Felipe Colombo, Bárbara Lombardo, Yayo Guridi, Maxi Ghione, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk (creador de la canción de la tira), Ángela Leiva y Nico García, quien recientemente fue muy elogiado por su papel de Remigio Cárdenas en la serie “El Reino” de Netflix.

Ahora bien, ¿de qué trata la tira? Cherri interpreta a Lola, una maestra luchadora y una de las mujeres más carismáticas, impulsivas y justicieras de la comunidad del barrio, recientemente renombrado “La Peñaloza”. Ahí también maneja un comedor comunitario junto a Rita (González) para distribuir donaciones y ayudar a los más necesitados del lugar.

Conviven con un escenario repleto de carencias y un abanico de personajes de diversos orígenes y con distintas problemáticas. Entre ellas, un conflicto entre dos bandas narco que se disputan el local de Don Luis (el reconocido actor chileno Patricio Contreras), un vecino que padece de una grave enfermedad y quien de un momento al otro recibe la visita inesperada y un poco sospechosa de su hijo, Bruno (Heredia), el heredero del negocio que se encuentra en plena huida de su peligroso pasado.

Sin embargo, tras la llegada de Bruno también se suma la de Lorenzo (Lamothe), un cura villero conocido por su importante trabajo social en cada lugar por el que pasó, y que en “La Peñaloza” no sólo deberá enfrentarse con el líder de una de las agrupaciones narco para defender a su mentor y amigo, el padre Antonio (Héctor Calori), sino que encontrará el romance en Lola y una fuerte amistad en Bruno, con quienes terminará conformando un inevitable triángulo amoroso.

La previa a este estreno ha sido larga: se anunció hace varios meses y un adelanto, bastante cuestionado en redes sociales, se vio hace apenas cuatro. A la gente, desde un principio, le llamó la atención el viraje de temática de Pol-ka, cuyas últimas ficciones fueron “Mi hermano es un clon” (2019), “Argentina, tierra de amor y venganza” (2019) y “Separadas”. No faltaron quienes criticaron la “romantización” de la pobreza.

Fueron los protocolos estrictos los que alargaron la espera: se iba a estrenar primero en mayo y luego en julio pasado, pero la producción sufrió algunas demoras. “Es una previa muy larga, también, porque empezamos a grabar hace un montón”, decía Cherri en una entrevista a Clarín publicada recientemente. “Sabíamos que iba a ser un año particular, porque, para poder salir al aire, teníamos que tener grabada una cantidad de capítulos no habituales para una tira, previendo cualquier posibilidad de contagio. Y todo fue mucho mas largo de lo que creíamos”.

“Yo estoy con mucha más ansiedad que en otros proyectos, porque es especial, porque volvimos a trabajar después de mucho tiempo”, apuntaba por su cuenta Lamothe. “Y yo, personalmente, me volví a enamorar de hacer una tira, de tener muchas ganas de contar una historia así todos los días”.

¿Cuándo había perdido el interés? “Supongo que con ‘Las Estrellas’ lo fui perdiendo un poco, y ya en ‘Campanas en la noche’ (2019, Telefe) no es que no tenía ganas, pero claramente sentí que necesitaba descansar un poco de proyectos tan largos. Ahora, pandemia de por medio, con todo el miedo del arranque, creo que se resignificó todo y confieso que estoy muy agradecido y contento de estar en esto”, aseguró.

El cura villero interpretado por Esteban Lamothe es un personaje clave en el entramado de "La 1-5/18", la nueva ficción de Pol-ka. (eltrece)

“Es una historia que tiene mucho territorio para desplegarse, muchos vínculos, muchos personajes. Y a mí me pasa lo mismo: siento que otras tiras tenían algo muy fuerte al comienzo para captar al público y después no te digo que abandonaban, pero un poco se aplanaba la cosa. Y ésta no, va ganando”, explicó Cherri, a lo que Lamothe agregó: “Nunca había visto a Adrián así, va todos los días, regraba lo que no le gusta, se charla mucho. Sobre mi personaje hablamos un montón y eso fue una bendición. Por todo lo que ya hemos dicho, a esta tira nadie la está haciendo de taquito”.

Quien saltara a la fama en los 90′ por “Chiquititas” celebró que Suar le diera, finalmente, el papel de una heroína “a la que le pasan otras cosas”. “Agradecidísima de todos los que hice, pero andaba necesitando un cambio, estaba a punto de aburrirme. Entiendo que era la ficha que funcionaba y que a mí me quedaba cómoda. Y con Lola me entusiasmé: no es que hago gran cosa, pero es distinta. Y con un hijo. Y grandecito”, dijo Cherri, de 38 años.

Por su parte Lamothe, a quien recordamos por papeles en “Sos mi hombre”, “Farsantes”, “Las estrellas” y “Educando a Nina”, reconoce que “ahora me metí en un terreno más dificil, buscando humanizar a ese cura. Es un tipo que está permanentemente deseando algo que no puede tener. Hay un relato interno, con planos en los que se lo ve pensando en Lola, en Bruno. Y le presto atención a eso. El personaje habla con Dios, sufre, llora, reza, la ve con Bruno y se desgarra y vuelve solo a la sacristía. Lo hago a fondo”, dijo el actor, quien para preparar el papel fue a conocer al cura de la Villa 31 y se interiorizó en el día a día de ese lugar.