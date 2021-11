Cómo es “Parte de mí”, el segundo disco de Nicki Nicole

Una aparición en el programa de Jimmy Fallon, un Tiny Desk descomunal, una reciente colaboración con Christina Aguilera, Nathy Peluso y Becky G. De “Wapo Traketero”, su primer hit, al presente de Nicki Nicole no ha pasado tanto tiempo: apenas dos años, que se miden -eso sí- en años luz. Hoy ya es una de las cantantes en idioma español con mayor proyección internacional.

Y como nada la para a esta rosarina de 21 años, acaba de sorprender con un nuevo álbum. El segundo, concretamente: “Parte de mí”.

Lo lanzó el jueves pasado en plataformas digitales (recomendamos su escucha) y ya es una de las gemas del año musical.

No todo es estrictamente nuevo en este disco, sucesor de “Recuerdos” (2019). Ha venido adelantando temas desde mayo del año pasado: “Colocao”, “Mala vida”, “Verte” (ft. con Dread Mar-I), “Me has dejado” (ft. con Delaossa), “Toa la vida” (ft. con Mora), “Baby”, “Pensamos” (ft. con Mon Laferte) y la canción que le da nombre al disco.

Ciertamente, las nuevas generaciones se mueven de acuerdo a la brújula de las colaboraciones. Y este disco no es una excepción: las hay y muy buenas. Pero a Nicki Nicole le faltaba, sin embargo, dar a conocer seis canciones más, hasta completar la perfecta unidad de este viaje, en el que se mueve con libertad en distintos géneros, desde el freestyle al R&B. Canciones que incluso, en un rapto de inspiración, pueden redoblar su sentimiento, como lo demuestra su sesión en el Tiny Desk: zapada de antología.

“Las letras de este disco no son ficciones, fueron realidades”, reflexionó la artista en una entrevista a Infobae. “El álbum lo estoy trabajando desde el principio de mi carrera: hay canciones que están desde el día 1 y otras que son más recientes. Hay cosas que en su momento dije, pensaba y sentía. Hoy en día no vivo la misma realidad, pero no quiere decir que una etapa de mi vida no haya sido así. Por eso es aun más importante para mí sacar este disco: para que la gente sepa de etapas y sepa que detrás de un artista hay un montón de emociones. No solo las mejores versiones de cada uno”.

Nicki Nicole, quien está en pareja con el freestyler Trueno, reveló que fue escribiendo las canciones sucesivamente y sin unidad aparente: esa unidad llegó después, desmalezando entre el montón de temas que había compuesto. “No estaba hecho el disco, estaban hechas las canciones y yo las fui eligiendo con mi equipo. Y me fui dando cuenta de que cada featuring y cada canción representan cada estado de ánimo mío, cada etapa. Y además los invitados como Rauw, Mon, Tiago PZK, Trueno, Snow Tha Product y Pta Zeta, son los artistas que más escucho. Y son literalmente parte de mí, porque yo no solo soy lo que doy, sino también lo que escucho, de lo que me nutro, de lo que me sirve, la inspiración”, dijo.

La columna vertebral del disco, “Parte de mí”, es un lamento a corazón abierto de la cantante, quien lo compuso después de sufrir la pérdida de un ser querido.

De aquí en adelante, la rosarina va por todo. La pandemia la afectó pero, sobre todo, dijo, le enseñó a ser paciente. “Yo estaba muy acostumbrada a vivir un ritmo bastante acelerado apenas arranqué con la música: ‘De acá, vamos acá, y viajamos acá. Y después hacés esto...’. Y cuando se paró todo, dije: ‘¿Qué carajo hago? ¿Dónde deposito toda mi ansiedad y nervios que ahora me quedaron de ese ritmo de vida?’. Supe aprovechar el tiempo para mejorar y no quedarme sentada esperando que algo pase. La paciencia y el compromiso con uno mismo es mejor que esperar que alguien nos venga a salvar. Eso es clave”, dijo.