Cómo es “Hidden”, la serie policial galesa que acaba de llegar a Argentina

Si hay algo que beneficia a los televidentes cansados de la tevé de aire y cable, es la guerra de las plataformas, cuyas series y programas exclusivos de alta calidad satisfacen por mucho la demanda de un consumidor cada vez más exigente. En ese contexto, Acorn TV (de AMC Networks) llegó a la Argentina con una enorme cantidad de propuestas de altísima calidad en cuanto a contenido e imagen, con un estilo británico diferenciado y sumamente refrescante.

“Hidden” es la punta de lanza de esta plataforma. Una serie policial protagonizada por Sian Reese Williams, que se desarrolla completamente en la lejana Gales, en un marco paisajístico inigualable.

La temporada 1 (ya terminada) comienza con la investigación acerca de la muerte de una joven, cuyo cuerpo es encontrado a orillas de un río y que será la punta de una serie de secuestros y otros delitos. La investigación recae en la detective de la policía, Cadi John, cuya historia personal se entrecruza con los crímenes que debe investigar.

En esta entrevista exclusiva con Los Andes, Sian Reese Williams habla de todo.

-¿Cómo describirías la serie?

-Creo que es un programa brillante del estilo de suspenso inglés. Es un giro interesante al crimen tradicional del género policial, en el que no vamos estudiando o persiguiendo a un sospechoso nebuloso (poco definido), sino que vamos descubriendo el lado salvaje, las razones y los porqués de alguien para hacer esas cosas. Dónde vive, dónde nació y cómo el mundo lo convirtió en alguien bueno o malo. Ese es el giro a la serie de crímenes tradicional.

-¿Estás sorprendida por el éxito de la serie en el mundo?

-Sí, definitivamente. Es una pequeña serie de un pequeño país, la mayoría de la gente nunca vio nada de la televisión de Gales y especialmente en nuestra lengua. Pero estoy sorprendida por el alcance que tiene en la gente, no por lo que hicimos, porque estoy muy orgullosa de la realización.

-¿Cuáles dirías que son las similitudes entre tu personaje y vos?

-Creo que hay ciertas similitudes. Probablemente sea el personaje que más me ha gustado interpretar. A las dos nos gusta mucho trabajar; y nos gusta tanto, que muchas veces se nos olvida tener una vida. Creo que que en distintos niveles somos similares aunque Cadi es mucho más calmada y yo más explosiva. Pero me enseñó muchas cosas, ciertamente tenemos cosas internas en común, ciertas carencias y la necesidad de aprender a dejar transcurrir la vida y disfrutar del tiempo.

- “Hidden” muestra hermosos paisajes de Gales. ¿Qué sentís con respecto a esto?

-Es una parte del país en la que realmente no paso tanto tiempo porque yo vengo del sur, así que lo estoy conociendo. Cuando fui a trabajar allí fue simplemente increíble. Se ve tan hermoso. Al ponerlo a través de la lente de la cámara parece que fuera otro personaje más, porque el clima del paisaje cambia todo el tiempo. Filmar allí fue genial, porque mucha gente nunca lo vio en televisión y eso me enorgullece porque es nuestro, es increíble que tengamos tantos paisajes diferentes.

-¿Cuál fue para vos el desafío de hacer esta serie?

-El primero, especialmente en la primera temporada, fue que la tuvimos que filmar en dos idiomas distintos, una completamente en galés, y una bilingüe, que es la que pueden ver ustedes, así que tuvimos que aprendernos dos guiones al mismo tiempo. Realmente me gustan los desafíos y en este caso la serie es extremadamente desafiante, especialmente para la televisión galesa.

Me encantó hacerla y sobre todo en dos idiomas, y aunque el personaje es el mismo, en las dos versiones fueron realmente diferentes para mí, no sé por qué, pero son ligeramentes diferentes. Algunos días fue muy fácil entrar a la filmación y hablar en dos idiomas diferentes pero otros tenía 1.000 líneas que aprender y me preguntaba ¿por qué lo hice?

La serie se enmarca en los maravillosos paisajes galeses.

-Viendo la serie tengo la sensación de que la realmente “oculta” es Cadi, perdida entre las relaciones familiares y su trabajo

-Sí, algo así. Ella tiene ciertas dificultades que superar. Trata todo el tiempo de ser una buena hermana y una buena hija, en el mismo momento en que está realizando el gran trabajo de su vida, porque lo único realmente importante en su vida es su trabajo. Y algunas personas necesitan apoyarse en ella, en su hombro. Ella, como mucha gente de su edad, está enfocada en su trabajo. No la estoy justificando. Creo que la dificultad de Cadi es que tiene mucha más presión para cambiar la situación de su familia y probablemente no pueda hacerlo o ella preferiría no cambiarlo. Pero debe intentarlo. No le resulta agradable tener que volver a su casa a cuidar a su padre.

-En la serie se ve una tendencia a poner a las mujeres en posiciones de poder. ¿Qué pensás de esto?

-Sí, creo que trata a la mujer de una forma “poco banal”: quiero decir, entre Cadi y su trabajo, la relación de las chicas desaparecidas y los delitos de los que obviamente son parte. Y en muchas escenas Cadi se encuentra envuelta en los cuestionamientos de la gente, porque no es un hombre, es una mujer de la ley. Naturalmente, esos cuestionamientos no se los hacen a él (su compañero) porque su accionar siempre está fuera de duda.

Es interesante cómo la gente, naturalmente, no considera que sea una mujer la que está teniendo el control de la situación.

-No quiero spoilear la segunda temporada, pero ¿nos podés adelantar algo?

-Es una historia diferente, podrías mirar la segunda sin necesidad de ver la primera. Obviamente los dos personajes está ahí y siguen viviendo sus vidas, pero tienen grandes cambios también en ese sentido. Ellos se encuentran lidiando con grandes cambios en su vida personal, tan grandes que los modifican sustancialmente.

Son prácticamente otras personas y por eso mismo es una historia totalmente diferente y eso hace que puedas verla sin ver la primera.

-¿Pensás que habrá una tercera temporada?

-Sí, estamos esperándola ansiosos porque hemos hecho todo muy bien, creo, como para que así suceda. Realmente lo esperábamos pero con el mundo como está en este momento hemos quedado a la espera, a ver qué pasará con el virus. Realmente nosotros lo esperamos pero con las cosas como están en la pandemia trato de no preocuparme por cosas que están fuera de mi control

-¿Qué pasará con el corazón de Cadi, habrá algún amor?

-¡Ahhhh nooo! ¡no te voy a decir! Solo te voy a decir que te vas a sorprender (se ríe). Dejémoslo ahí.