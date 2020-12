Clásicos del folclore gratis y por streaming: así despide el año Nati Pastorutti

El streaming ha sabido cómo darle espacio a los shows con que los músicos precisan vincularse a sus públicos. Nati Pastorutti no es la excepción y, a pesar de la pandemia, la hermana de Soledad ha sabido cómo volver productivos sus días y avizorar un 2021 a pleno. Los clásicos del folclore sostienen su repertorio de esta noche.

Así es como la cantante se mantuvo en actividad, ocupada en versionar estos temas tradicionales del folclore argentino, con firmas y títulos de altísimo valor para la música popular: “Pedro Canoero”, “Agitando pañuelos” y “Sapo cancionero”, entre más. Estos son los temas clásicos que sonarán gratis y por streaming en el show con el que cierra el año.

Nati Pastorutti realizará un show virtual gratuito

La compañía de su banda (integrada por Diego Cuello y Ulises Basualdo, en guitarras; Franco Morra, en bajo; y Pedro Pacheco, en batería y dirección musical) es la que la ayudará a Nati a cerrar el año con este show gratuito y virtual, hoy a las 22, desde el estudio de grabación que Soledad tiene en Arequito. Pero para el público el lugar donde encontrarla es la cuenta de Youtube de Good Fun Entertainment.

También sonarán otros clásicos del folclore como “Merceditas” o “Zamba de mi esperanza”, que Nati atesora como apuntes sensibles para el público que gusta de la música popular argentina. “La gente necesita mucha alegría en este momento y fue la idea que quisimos transmitir con esta nueva canción. También imagino una gran comunión con el repertorio elegido para el streaming. ¿Viste cuándo vas afuera y te encontrás con argentinos que hace mucho que viven ahí? A veces esa gente escucha ‘Merceditas’ o ‘Zamba de mi esperanza’ y llora. En estos momentos, uno siente que hace falta eso”, sintetizó la intérprete en una entrevista que brindó a la agencia de noticias Télam.

En este show gratuito y por streaming no sólo tienen lugar los clásicos del repertorio de nuestra música popular sino también los nuevos temas que Nati Pastorutti estuvo grabando durante este año de pandemia.

Sobre los detalles de este show virtual, y el nuevo disco que se avecina, la cantante contó en esa entrevista que mencionamos:

-¿Cómo surge la idea de hacer este streaming gratuito y cómo se fue armando?

- Ya lo veníamos pensando y lo íbamos a hacer antes, pero se atrasó un poco. Desde marzo que no podemos estar arriba de un escenario y la verdad que trabajamos bastante a pesar eso. Estuvimos seleccionando temas, buscando repertorio para ampliar lo que veníamos haciendo. La idea de hacer el streaming ahora y largar la canción antes de fin de año fue acercarnos un poco más al público, regalarle algo a la gente.

-¿Las nuevas canciones serán parte de un futuro disco?

- La idea es que todo tenga un mismo concepto, que estén en misma línea, así cuando lleguemos a las diez canciones, podamos editar un disco. Vamos por ese camino.

-¿Por qué elegiste para su repertorio clásicos del folclore?

- Cuando empezamos a trabajar con Pedro Pacheco, me insistió para que me largue con temas tradicionales porque son los que me gustan y disfruto hacer. Son canciones que ya había hecho en algún momento, pero consideramos que la gente tenía ganas de volver a escuchar. Lo que hicimos fue reformularlas un poco, darle una impronta distinta. En los festivales, son las canciones que la gente tiene ganas de escuchar, que tiene en el inconsciente. Desde un lado más personal, era una forma de arrancar nuevamente con un poco más de seguridad.