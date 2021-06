Cinco errores divertidos en las películas de Disney: ¿Te diste cuenta?

Las películas de Disney han formado parte de la infancia de generaciones y generaciones. Hasta el día de hoy, continúan sorprendiendo tanto a públicos adultos como infantiles.

Probablemente las hemos disfrutado tanto que no nos hemos percatado de estos pequeños pero muy divertidos errores que han surgido en las películas animadas de Pixar. En su continuidad, elementos o planos, encontramos diferentes deslices en los clásicos y sus continuaciones.

1- Moana

Tanto en taquilla como posteriormente en la trascendencia que logró su personaje principal, Moana se convirtió en una película muy especial en el mundo de Disney. Ella se agregó a la lista de princesas de Disney, pero esta vez con una peculiaridad: no tiene rasgos europeos.

La película dirigida por Ron Clements y John Musker transcurre en el antiguo Pacífico Sur y agregó mucho realismo a una historia que parece fantástica.

Las huellas en la arena desaparecen mágicamente.

Por ejemplo, el anzuelo de Maui está inspirado en la constelación Escorpión y el cielo que ves en la cinta fue diseñado por un equipo de astrónomos.

Mucha belleza vemos en el film, aunque hay una escena donde Moana corre hacia el mar y deja sus huellas en la arena. Sin embargo, cuando la toma cambia, las huellas desaparecen mágicamente ¿Qué pasó con ellas?

2- Toy Story

No hay dudas, Toy Story se ha convertido en uno de los grandes estandartes de Disney, marcando a varias generaciones. La película donde los juguetes toman vida es claramente de las más exitosas cintas que la producción ha alcanzado a su público.

Muchos crecieron con ella y en su etapa adulta vieron la tercera entrega, donde más de uno revivió los recuerdos de dejar a sus juguetes atrás y emprender la vida de adultos.

Si bien se convirtió en todo un símbolo, y fue tanto lo que la disfrutamos que tal vez no te diste cuenta de los errores detrás de su éxito.

En la primera película cuando Woody manda a su soldado a vigilar la entrega de regalos de Andy, uno de ellos lleva una pistola pegada a su mano. Pero cuando gira la toma y ponen al soldadito de frente en un plano abierto, ¡ya no existe la pistola!

El soldadito y su arma, todo un misterio. WEB

En la misma secuencia, cuando Woody está atento al monitor de bebé que le transmite los detalles de los regalos, lo hace junto a todos los juguetes. Cuando llega el momento en el que deben ir a su lugar y seguir su rol de juguete inmóvil, entre escena y escena se ve como el monitor aparece y desaparece en planos abiertos.

¿Qué sucede con el comunicador? web

3- Buscando a Nemo

De entrada, esta película tiene mucha más ficción de la que creemos ver. En las leyes de la naturaleza, resulta que cuando un pez payaso se queda sin una hembra, como sucede con Marlín, se convierte él mismo en una hembra.

Es algo mágico de la naturaleza que los guionistas no tomaron en cuenta a la hora de plantear el relato. O no quisieron tomar en cuenta ya que, si esto ocurriera, claramente la historia cambiaría por completo y no tendríamos qué contar…

El error está en el cartel y su mágica aparición. web

Pero centrándonos en los errores visuales, podemos ver en la oficina del dentista cómo un cartel aparece y desaparece en la escena donde el pelícano Nigel ayuda a los peces a escapar de la maldad de Darla.

4- Intensamente

Intensamente rápidamente se convirtió en una de esas películas con las que los niños de hoy crecerán. Esta cinta fue un éxito, no sólo por la forma en que entretenía a los niños, sino que tenía un mensaje mucho más profundo que llegaba a jóvenes y adultos también.

El error podemos notarlo en el orden de las esferas de recuerdos. WEB

El pequeño error que alcanzamos a notar sucede en una escena en la que Alegría se encuentra con los exterminadores de recuerdos. Estos tienen almacenadas unas esferas de recuerdo totalmente desordenadas, pero cuando la toma se voltea, el mismo contenedor está completamente ordenado.

5- La sirenita

La historia de Ariel y su pasión por los objetos humanos nos llevó a vivir la historia de amor de ella y el príncipe Erik.

En la primera entrega de La sirenita hay dos momentos muy extraños. Uno se da cuando Ariel toma un tenedor; en la secuencia ya nos habían mostrado que ese utensilio tiene cuatro puntas, pero cuando lo sostiene ella aparecen sólo tres.

El tenedor pasa de tener cuatro a tres extensiones. web

Sin embargo, el error que más resalta transcurre en la escena donde los amigos de Ariel quieren que se bese con el príncipe Erik. Los enamorados están en una balsa y su silueta se refleja en el agua, donde podemos observar que el cabello de Ariel cambia mágicamente de estar peinada con una media coleta y el resto de su cabello suelto, a tenerlo atado en una cola de caballo.