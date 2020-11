A lo largo de su camino en la música, Chico Novarro regó el género romántico y popular con títulos memorables, que aún permanecen vigentes. La poesía de “Algo contigo”, “Arrancame la vida” o “Como” son un puñado de las más de 700 canciones del cantautor argentino escribió a lo largo de su vida.

Y a los 86 años, el artista sigue despuntando la pasión por tocar el piano y ponerle voz a las historias inoxidables. Junto a su hijo, el cantante, compositor y actor Pablo Novak conforman una dupla perfecta, con la música como aliada, para sobrellevar el encierro y volver a disfrutar del encuentro con la gente.

Fue después de compartir algunos videos en redes sociales, lo que los motivó a hacer su primer concierto por streaming, desde el living de su casa, un lugar donde el piano es protagonista de aquelarres familiares, y que mañana viernes Chico y Pablo abrirán las puertas para disfrutar con la gente, de un concierto virtual.

“Será una hermosa oportunidad y tengo curiosidad por saber cómo es. Obligados por la circunstancias, pero es un placer comunicarse con el público. Ahora me tenés en un streaming”, dice expectante Chico Novarro quien impulsado por su hijo aceptó la posibilidad de mostrar una faceta íntima y casera.

También habrá lugar para las anécdotas, contar cómo nacieron esas grandes canciones, mediadas por el humor y la simpatía que caracteriza a ambos.

"Cuando era un pibe vivía en Córdoba. Y armamos con un amigo una orquesta jazz. Y uno de los conciertos más importantes que dimos fue en Mendoza. Y cuando nos íbamos en un micro, dice mi amigo Héctor Maturano: “Esperá. Paremos acá en el casino, para hablar con el encargado a ver si nos puede dar laburo”. Habló, nos tomó una prueba y nos quedamos a trabajar dos meses en Mendoza. Como músico te surgen esas cosas y recuerdo haber ido al casino y perder plata (ríe). Lo único que gané fue un sorteo entre el personal del casino y gané un metegol", salta en la memoria de Novarro sobre su paso por la provincia, como un joven músico trotamundos.

Un imprescindible de la música romántica

Con más de setenta años de camino y escenarios recorridos, Chico Novarro formó parte de una generación imprescindible para la música de habla hispana, que hasta hoy continúa vigente.

“Las canciones de papá están muy vigentes. Y cada tanto algún artista vuelve a grabar sus temas y como que nos cansamos de escuchar. Y las tenemos en cuenta para este show”.

-Se puede decir, que ambos sostienen el romanticismo en la música.

- Pablo: El romanticismo es eso para lo cual la música es tan buena. Pensar con las letras en un amor, ya sea correspondido o no. Para el no correspondido tenemos el tango y también vamos a hacer varios. Es nuestra música.

- Chico: Es la música que se canta.

Desde hace veinte años, Chico Novarro y Pablo Novak comparten escenario, con un repertorio propio, que el viernes recrearán en su primer concierto online.

-¿Se imaginó cuando compuso estos temas que iban a llegar a ser tan populares?

- Chico: Yo no me imaginaba nunca que con el correr de los años iban a estar en el tapete, pero sí sé que cuando hay una idea en una canción. Y esa idea tiene la suerte de pegar, tiene la posibilidad de perdurar o volver según pasan los años. Como dice la canción de la película “Casa Blanca” (comienza a tararear la melodía).

-De todo el repertorio ¿Hay alguna canción particular para ambos?

- Pablo: Hay dos canciones que las hicimos juntos, una es una balada “Yo te amo”. Y la otra es un tango “Quien dice tango”. Las dos tienen la letra de Chico Novarro y la música de Pablo Novak. Ahora las haremos a dos voces y será un lindo momento para disfrutar.

-¿Son una yunta perfecta?

- Chico: Estoy muy contento de trabajar con Pablo, porque además me gusta como lo hace. Soy medio fan de él. Y estoy contento de poner en consideración del público parte de mi obra. No te voy a negar que hay un poco de nerviosismo, un pequeño estrés, pero es lindo. Los nervios siempre están. Uno quiere agradar al público y llegado el momento se rompe todo.

-¿Qué has heredado de tu padre y te das cuenta con el tiempo que te surge naturalmente?

- Pablo: Lo primero son las canas. A los 30 empecé a tener canas y me di cuenta que no me había adoptado. Creo que aparece todo el tiempo la musicalidad. Yo soy muy musical, me la paso haciendo música y no me doy cuenta. El otro día estaba en una fila de un local y una chica me dijo: “Por favor señor puede dejar de hacer eso”. Y yo me sorprendí, porque estaba haciendo con mi voz el ritmo de una batería. Tengo una radio prendida todo el tiempo, siempre con una melodía atrás y es casi inconsciente. Me parece que la musicalidad viene de familia y después la facilidad para crear.

Mi viejo no sólo hizo música, también escribió libretos y otros formatos. Y tengo esa facilidad de sentarme frente al papel en blanco y que algo siempre sale. Es la parte creativa que fluye.

La Ficha

CHICO NOVARRO Y PABLO NOVAK “EN EL LIVING DE CASA”

Día y hora: viernes 6 de noviembre, a las 21.

Entrada: $500, en www.tickethoy.com