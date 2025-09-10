Chau a los shorts para este verano 2026: los 3 modelos que los reemplazan

Desde la pasarela hasta la calle, los jorts —una fusión de jean y shorts— se consolidan como la prenda que será la estrella del verano 2025/26 . Más allá de una moda pasajera, esta pieza combina nostalgia con versatilidad. Según The Story Mag (2025), los modelos de talle alto estilo mom, de inspiración vintage y económicos, ya son un boom.

Con caída sobre la rodilla y corte holgado , este estilo es la versión moderna de los shorts largos para la mujer.

Celebridades como Kendall Jenner los usan con botas camperas dentro de la tendencia “cowgirl-core”. La clave está en combinarlos con camisas amplias o blazers ligeros para un look sofisticado.

Talle alto, línea recta y ajuste en la cintura. Este diseño mezcla comodidad con un aire retro chic. Además de favorecer la silueta, se adaptan a looks tanto urbanos como elegantes.

Funcionan bien con tops cortos , blusas románticas o incluso con sandalias planas para días más informales.

3. Moda: Jorts oversize

image

Directo del estilo urbano, este tipo de jorts combina holgura y terminaciones desflecadas. Asociado con la nostalgia de los 2000, representa una declaración de estilo despreocupado.

Su versatilidad permite usarlos con zapatillas deportivas y remeras básicas, pero también con chaquetas de cuero para un aire más rebelde.

El futuro de los jorts

Más allá del verano, los especialistas en moda coinciden en que los jorts trascenderán la temporada y las tendencias. Su comodidad y su estética atemporal los proyectan también hacia el otoño, combinados con botas y prendas de abrigo ligero.

En síntesis, los jorts son la evolución natural de los shorts tradicionales: cómodos, versátiles y listos para acompañar cualquier estilo.

Ya sea en su versión bermuda, de talle alto o oversize, se instalan como un básico indiscutible del 2025 y una apuesta segura para quienes buscan frescura sin perder estilo.