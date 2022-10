Charla tabú que tenes que tener con tu pareja para salir de la rutina

Cuando comenzamos una relación al inicio todo es magia, descubrimiento, y puro romance porque no hay nada más motivador y estimulante que descubrir a tu pareja, desde como tocarla hasta qué cosas le gustan y que no y poder experimentar juntos. Pero después de cierto tiempo con la rutina de la vida, el trabajo, los hijos y las responsabilidades empieza a decaer en todos los aspectos, pero sobre todo en el sexual. Por eso creemos que es importante poder tener esas charlas que aún son “tabú” con tu pareja para experimentar cosas nuevas juntos y las posibilidades de experimentar se vuelven infinitas.

Parejas

La confianza y el diálogo

Uno de los tips fundamentales para volver a redescubrirse y experimentar cosas juntos es fundamental el diálogo, la confianza en uno mismo y en el otro, y el respeto hacia las ideas y sensaciones que quiera experimentar la otra persona. Muchas veces en las parejas al no “animarse” a plantear ciertas cosas por miedo a la reacción del otro o lo que pueda llegar a pensar no nos animamos a poder expresarnos con libertad.

Tener la mente abierta y ser receptivo a escuchar a la otra persona es fundamental. Si la pareja esta unida y reforzada todo puede ser posible. Confiar en el otro y poder decidir de manera consensuada que es lo que quieren experimentar juntos. Muchas de nuestras trabas mentales son conceptos sociales y culturales que fueron implementadas y plantadas en nuestra mente por la sociedad. Pero tenemos la libertad de poder elegir que queremos y cómo en nuestra intimidad sin sentir que “estamos haciendo algo mal”. Cada pareja es un universo privado con posibilidades ilimitadas de vivir su sexualidad y eso no debería ser juzgado.

Lo último y más importante a tener en cuenta es no ponerle juicio a tu pareja sobre el porque te planteó vivir cierta experiencia, sino poder escuchar al otro desde el amor y la seguridad de que no hay nada mejor que quiera compartir sus más profundas fantasías juntos con la persona con la que eligió todo.

Dialogar en pareja

Te dejo un listado de propuestas que podrían plantearse en pareja, no importa si es heterosexual, bisexual u homosexual.

Incluir a un tercero

Incluir a terceros en la cama es una de las opciones que algunas parejas eligen para vivir más a pleno la sexualidad. El primer motivo es abrirse a nuevas experiencias por un deseo de probar, de aventurarse. En estos casos no existe aburrimiento o monotonía, son personalidades que necesitan de estímulos que los desafíen, que pongan a prueba su capacidad para obtener placer. Ambos miembros de la pareja tienen inquietudes semejantes que las llevan a concretar la fantasía de incluir a un tercero”, explica Walter Hugo Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, autor del libro Sexo y Sexualidad (Ediciones Lea). (Fuente: www.clarin.com)

Trío sexual

Una relación sexual de a tres es una variable, una posibilidad de exploración. Pero implica riesgos. Por eso es importante plantear acuerdos de antemano para evitar malos entendidos. Las reglas deben ser claras. Algunas parejas involucran a un tercero como ‘un permitido’, cada tanto que puede ser hombre o mujer. Para otras es más frecuente ese tipo de práctica y lo realizan casi siempre. Es importante hablar con el otro sobre como se siente, la idea es disfrutar juntos y que ninguno de los dos sufra o tenga sentimientos encontrados porque se perdería el sentido de que ambos las pasen bien.

Juguetes sexuales

Aunque el uso de juguetes sexuales es algo cada vez más común, en el caso de que nunca los hayas usado, todavía puede resultar un poco raro decirle a tu pareja que te gustaría compartir con ella la experiencia de utilizar alguno.

Es posible que esta propuesta haga surgir inseguridades sobre el aspecto físico o pensamientos de que, para estar con ella/él, necesitas algún tipo de estímulo adicional, ya no te basta con el puro y simple sexo tradicional. Pero, en parte, tu pareja seguramente también sienta un poco de curiosidad.

Juguetes sexuales

Todavía existe la creencia errónea de que la gente usa juguetes sexuales cuando está insatisfecha (de ahí palabras tan desafortunadas como “consolador”), pero eso no es así. El placer que aportan los juguetes sexuales no sustituye a los demás, sino que suma, es uno más al que solemos experimentar con el sexo convencional. (fuente: www.mundodeportivo.com)

Se sugiere comenzar de a poco con juguetes que sientan cómodos ambos como un anillo vibrador, para luego ir sumando de a poco otros tipo de juguetes más jugados.

Penetración anal

Hay razones fisiológicas que hacen que esto resulte placentero tanto para hombres como para mujeres. Poder experimentar esto juntos puede ser bastante estimulante en mujeres, y parejas homosexuales. Pero que pasa cuando en una relación heterosexual el hombre quiere experimentar también. Hay mucho tabú sobre este tema y muchos hombres se sienten muy juzgados y no se animan a hablarlo con sus parejas.

No todos los hombres heterosexuales están dispuestos a probar esa nueva fuente de placer, con el convencimiento de que realizar o proponer a su pareja algún tipo de juego sexual que conlleve tocar o introducir algo por su puerta trasera podría dar a lugar algún tipo de confusión sobre su masculinidad.

Por eso ser receptivo en esto y poder abrir la mente para que ambos se sientan cómodos es tan importante, hay mucho “cultural” dentro de estas creencias por lo cuál sugiero dejarlas de lado y ver que pasa. Muchos hombres hetero pueden disfrutar del sexo anal y hasta ser penetrados por sus parejas con un arnes o juguete sexual, solo debemos dejar que el otro se exprese y experimentar.

Entre los consejos que se dan para disfrutar sin ningún tipo de problema del sexo anal –que sirven tanto para hombres como para mujeres- está en primer lugar la buena disposición y consentimiento. Debe ser algo consensuado, con el fin de que, quien debe ser penetrado, no se encuentre en tensión y se mantenga relajado, lo que hará que ese juego y práctica sexual sea totalmente placentera.

Sexo anal en hombres

Según señalan algunos estudios, la mayoría de hombres que han probado el sexo anal han reconocido que se ha tratado de una placentera experiencia y el descubrimiento de una de las zonas erógenas que mayor placer les ha proporcionado durante sus relaciones sexuales.

Dependiendo de cómo vaya la experiencia inicial habrá una segunda vez. Es muy importante tener en cuenta que el sexo anal no se limita a una simple penetración, sino que la clave para alcanzar lo que se conoce como orgasmo prostático es estimulando la zona masajeándola con movimientos circulares.

Sadomasoquismo

Sadomasoquismo es una palabra que engloba dos términos diferentes: el sadismo, que es el placer que se genera al humillar o maltratar a alguien y el masoquismo que es el placer que recibe quién es tratado de esta forma. Dicho así suena muy fuerte y extremo, pero la realidad es que cada pareja llega a los límites que desea llegar. No hay necesidad de ser demasiado violentos o duros para estar practicando sexo de este tipo. Resulta importante superar los tabúes y atreverse a experimentar de todo junto a la pareja de forma saludable.

Este tipo de sexo es más conocido como BSDM, una práctica que engloba diversas preferencias. Antes de practicar el sadomasoquismo con tu pareja ambos deben hablar y estar claros en lo que sucederá y en lo límites que desean explorar. El juego del sexo duro puede ir desde un mordisco más fuerte de lo habitual en los pezones, pasando por ropa provocadora de cuero y látex hasta el juego de dominación en el que uno castiga deliciosamente al otro. Los límites los marcan ustedes mismos, pero hay que mantener el respeto, si ambos no disfrutan no tiene sentido hacerlo, es un juego de dos no lo olvides.

BDSM

Dentro de este tipo de juegos existen varias posibilidades, el bondage es la primera de ellas, un juego en el que atar a tu pareja es la clave del placer, puedes ir desde un simple pañuelo hasta unas esposas o distintos tipos de juguetes sexuales. La fantasía del bondage, es muy común y mucho más después de que se popularizaron las historias de ‘50 sombras de Grey’. Cada vez hay más gente que se anima a dar el paso y a hablarlo con su pareja.

Fantasías Sexuales

Hay otras tantas fantasías sexuales que si bien ya no son tabú estaría bueno que se planteen experimentar, incluso para empezar luego de un tiempo de rutina y desmotivación.

Fantasías sexuales

Tener sexo en lugares públicos.

Juego de roles y disfraces eróticos.

Masturbación mutua o solo observar a tu pareja.

Sexting (enviarse mensajes y fotos hot).

Filmarse teniendo sexo y luego verlo juntos.

Lo importante es que lo hagas en pareja, siendo respetado en tus deseos y en tus límites: el sexo tiene que ser de a dos, con amor, con diversión y códigos de complicidad y el respeto máximo entre ambos.

Fuente y más información: www.clarín.com - www.mundodeportivo.com - www.menshealht.com