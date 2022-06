Cecilia Dopazo llega a Mendoza con la obra Radojka

Dos mujeres talentosas que son una apuesta al éxito. Patricia Palmer es nuestra. Si bien hace muchos años que vive en Buenos Aires, seguimos, con orgullo, refiriéndonos a ella como la mendocina. Hablar de Cecilia Dopazo es hablar de cine, teatro y televisión. Su nombre está vinculado a grandes éxitos nacionales. Su talento deja huella y ahora con Radojka va por más. La obra es la excusa para hablar con ella. Su relación con la tele de ahora, las redes sociales y sus proyectos a futuro, son algunos de los temas por los que pasa Cecilia, con una mirada analítica y madura.

¿Qué es lo que nos podés contar de Radojka?

Es una comedia que trata sobre dos mujeres grandes, bueno de la edad que tenemos Patricia y yo, y que son dos cuidadoras. Por una situación, que no vale la pena relatar, ellas ven peligrar su trabajo y eso es algo serio no para ellas, sino para la sociedad en general porque si ellas a la edad que tienense quedan sin trabajo, quedan un poco fuera sistema Es difícil que puedan conseguir otro, y mucho menos pagado en euros, entonces pergeñan un plan para quedarse con ese trabajo. Ese plan es políticamente incorrecto, pero eso es lo que hace, en parte, que la obra realmente sea desopilante porque parte de una premisa muy graciosa, pero a la vez verosímil. Realmente el público se queda para ver si estas dos pueden lograr su cometido. A partir de esta premisa empiezan una serie de peripecias muy graciosas en donde ellas hacen de todo para conservar ese trabajo. Es una comedia muy bien estructurada que tiene dos puntos de giro, tiene suspenso. La gente no solamente se ríe mucho, sino que también se sorprende. La verdad es que tenemos todo para poder actuar con Patricia Palmer con total placer, con la confianza de que el cuento que estamos contando es buenísimo.

Radojka en Mendoza

¿Cómo te llevas con Patricia Palmer?

Tenemos mucha química. Con Patricia nos conocemos hace muchos años, hicimos una novela que fue Regalo del cielo, en los 90. Después hicimos una comedia de Muscari. Nos causaba mucha gracia lo que hacía la otra en el escenario, teníamos una conexión muy fuerte y un modo de hacer humor que compartíamos entonces, terminada esa comedia, Patricia me dijo que teníamos que hacer algo juntas porque esa química no se da tan habitualmente. Estábamos buscando material cuando Diego Rinaldi, el director de Radojka, nos llama para hacer esta obra y la verdad que nos pareció buenísima así que aceptamos enseguida.

Radojka en Mendoza

Varias veces hiciste foco en el humor, ¿te sentís cómoda en ese género?

Sí, me llevo de la mejor manera posible. Es, sin duda, lo que más me gusta hacer. No he tenido tantas oportunidades de exponerlo públicamente porque a lo largo de todos estos años de trabajo he tenido más oportunidades en el drama que en la comedia, sobre todo en cine y en televisión, que fue cuando más caudal de trabajo tuve. Ya hace varios años que estoy haciendo comedia y me encanta, es donde más cómoda me siento. En mi Instagram también dejo salir un poco esto.

Tenes una carrera extensa en cine, teatro y televisión, ¿qué es lo que te gusta más?

Los tres. A mí me encanta trabajar, me encanta lo que hago, me encanta actuar. Ahora, la televisión y el cine se parece mucho. Al haber tanta demanda se trabaja con mucha rapidez en las series para plataformas y en las películas también. El medio audiovisual es un medio que hay que aprender a hacer, que hay que ofrecer una respuesta eficaz y la verdad es que sobrevive el más apto. Son lenguajes completamente diferentes y me encanta. Ahora me pasa que haciendo una comedia tan graciosa y con la devolución del público tan inmediata, es muy placentero. Me gusta eso de cambiar, de no tener una rutina fija y por demasiado tiempo, para también uno recrearse en lo que uno hace y volver a pensar, no quedarse dormido en lo que uno hace por mucho tiempo.

Cuando miras para atrás y ves cosas como por ejemplo Mi Cuñado que fue un éxito, ¿extrañas esa tele?

No, me parece que ya cumplió un ciclo esa tele. Era una tele hermosa y Mi cuñado en un particular era una comedia muy inteligente. La verdad es que fue una experiencia lindísima, además lo hicimos 6 años, o sea tener ese nivel de continuidad en un trabajo que te gusta mucho es un privilegio enorme. Pero eso ya no se hace más. Me gustan mucho las sitcoms americanas, pero creo que están desapareciendo. Era una moda de hacer televisión que estaba muy bueno que se agotó y tal vez en algún momento se recicle.

¿Cómo ves a la televisión en Argentina?

Muy pobre, lamentablemente. Terriblemente pobre, como está el país. Prácticamente no se hacen ficciones. Debe haber una o dos ficciones y digo debe haber porque, y esto tal vez no hable muy bien de mí, hace mucho que dejé de ver televisión de aire. Son pocas las ficciones que hay y las que están son coproducciones con las plataformas más conocidas y eso está buenísimo porque es una fuente de trabajo, además al tener más plata hay buena calidad. Pero no hay ficción pura y dura para televisión.

¿Estás trabajando en algo más, además de Radojka?

Estoy empezando a promocionar, no tan exhaustivamente como la obra porque este es un proyecto que se va a estrenar a fin de año, una película que se llama El Gerente, con Leonardo Sbaraglia y con dirección de Ariel Winograd. Una película muy linda que hemos hecho para Paramount+. Estoy por hacer una participación en una serie protagonizada por Brandoni. Ah, y el microteatro. Este es un formato muy lindo y muy original donde se va a comer, a tomar algo y después se sube a un lugar donde hay 6 salitas en donde entran 20 personas y se hacen 6 obras simultáneamente de 15 minutos cada una. Es una experiencia distinta y muy divertida. Yo participé como directora de dos obras y ahora me convencieron para que actuara.

Cecilia Dopazo supo ser una de las chicas más lindas de la tele. Ahora es una de las mujeres más honestamente bellas de la Argentina. Con su pelo blanco y su sonrisa, cautiva con su simpleza y su ser tan encantador. Se adueñó de las redes sociales y se ríe de todo, hasta de sí misma. Es un honor tenerla en nuestra provincia y con una obra de tanta calidad, como promete ser Radojka.

Ficha

Radojka

Domingo 19 de junio

20 horas

Teatro Mendoza, San Juan 2417 de Ciudad

Entradas por Entradaweb