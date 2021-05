Carolina del Carmen Peleritti: “Desde todo el ámbito musical siempre me sentí muy abrazada”

“Es el punto de partida de una nueva etapa”, afirma Carolina del Carmen Peleritti al hablar del lanzamiento de su primer EP. Como una cebolla con capas que se van desprendiendo de a poco, la modelo, actriz y cantante elige el camino del aprendizaje, en un pulso lento y consciente para cada una de las vivencias que se le presentan.

Y así como un día se decidió a cantar y tomó impulso para subirse al escenario plantada como intérprete y no solo como actriz, llegó un momento que su voz le pedía lo propio, y ese fue el germen para pensar en un disco.

Tras once años de transitar el folclore como intérprete, Peleritti lanzó “Aleteo”, su primer disco con seis canciones propias, en los que viaja por relatos y músicas de cada región del país y propias del sonido popular.

“Es un largo proceso y a la vez es un comienzo a lo que vendrá que seguro que es muy hermoso. La posibilidad de presentar un material por primera vez y darme a conocer con algo propio, más allá de venir cantando y compartir un repertorio en vivo”, confiesa la cantante.

El single “Aleteo” le da nombre al EP que desde el jueves pasado se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Las seis canciones cuentan con la producción de Santiago Vázquez, Peteco Carabajal, el mendocino Daniel Martín, Diego Rolón y Max Masri. Tanto “Aleteo” como “El Suspiro” fueron compuestas por la cantante, que decidió recopilarlas en su álbum debut.

-¿Por qué te tomaste tanto tiempo para grabar un disco?

-En realidad es haberme tomado el tiempo, donde fue una elección consciente no grabar y no apurarme a hacerlo. Había una necesidad de buscar un repertorio, de hacer camino y cantar en vivo. De tener contacto con el público y de sentir que lo que estaba eligiendo era lo que me gustaba. Y a la vez compartiendo escenarios y creciendo, no es lo mismo cuando uno empieza y hoy siento que cantar en vivo es de mucha plenitud y mucha felicidad. Y esa sensación es muy importante, porque a veces no se da desde el principio. Hay que asimilar y sentirse pleno en el escenario y en el cantar en vivo.

-Es un disco de duración corta, pero con temas propios, ¿El proceso de escritura ya estaba en vos?

-No me lo planteé desde el lugar de tener mis propias canciones; sí escribo y tengo guardadas algunas letras. Y quizá esto de ir en busca de un repertorio y estar empapada de letras y canciones de compositores y autoras hace que uno empiece a estar impregnado de esa forma y esas posibilidades. Sin buscarlo, lo que escribí surge en una métrica para que tenga un acercamiento a la canción. Y en el movimiento de encontrar el paisaje de otros compositores, uno va encontrando su propio paisaje. Por ejemplo “Aleteo” es una canción que salió de una, la escribí en el momento que me estaba sucediendo y esa letra quedó guardada. Y luego con un ronroco en mano salieron los acordes y surgió la canción.

En el caso de “Suspiro” también fue similar, porque en esto de reflexionar que es el suspiro, que es suspirar por amor empecé a ponerlo en palabras y salió de manera directa. Y al compartir con Peteco (Carabajal) que es un amigo y referente, sucedió que siempre me comparte su música y un día me animé a mostrarle esa letra. Y él me la devolvió con una música y para mí fue un regalo. Son esas cosas que suceden y uno deja que ocurran.

En el caso de “Aleteo” se lo propongo a Daniel Martín que sea el productor. Y de hecho yo estaba en Mendoza cuando nos encontramos y charlamos. Justo ese día estaba disfónica y le digo que tengo una canción. Y me pide que la cante, y se la canté como pude y le encantó. Y tiempo después esa devolución me dio las ganas de ofrecersela para que sea el productor musical. Creo que el universo de él con el mío se unieron muy bien en este huayno. Y tiene esa pureza de lo que surge por primera vez.

-¿Vos elegiste el folclore o el folclore te eligió a vos?

-Nunca me lo había dicho, pero es algo así. Porque sin animarme a cantar todavía me preguntaba: “¿Si algún día me animo a cantar que es lo que iba a cantar?”. Y esa respuesta llegó y fue un redescubrimiento, porque en mi casa se escuchaba mucho folclore. Quizá no sabía lo que era, pero mi madre me llevaba a ver a Mercedes, había discos, yo jugaba con los vinilos de folclore. Y había algo que estaba guardado, fue como una revelación de algo que ya conocía, pero no había tenido el proceso de profundizar y escuchar. La elección del folclore fue mutua. Y cuando uno elige, uno tiene que empezar esa búsqueda y siento que hice un camino todos estos años. Con haber viajado al norte y compartir con Jaime Torres que me abrió las puertas para cantar por primera vez en vivo. O viajar con Peteco a las fiestas populares e ir en búsqueda de esos lugares donde nace esa música. Me pasaron cosas hermosas y cuando comencé a estudiar canto había algo que siempre me llevaba al folclore.

-En tu camino que comenzaste como modelo, después en la actuación y luego la música, ¿hubo una reticencia de los propios artistas del género en recibirte como una nueva voz?

-No. Desde todo el ámbito musical siempre me sentí muy abrazada, ya sea por cantoras, músicos. Y también tenemos que ser respetuosos de que empezás un camino. Yo soy respetuosa de mi propio proceso, un tiempo que se va cocinando a un pulso muy personal, donde no me lanzo a algo que no siento. Y a la vez lo hago cuando me siento muy seguro. Y creo que eso se percibe y en el caso de los que tienen más experiencia, hay una mirada de que todos alguna vez empezamos en algo. Fui creciendo y siento que en vez de portar lo que hice anteriormente hacia lo nuevo, fui incorporando todos esos universos expresivos, desde que comencé a trabajar a los 17 años. Todo ese crecimiento lo sumé y tiene que ver con las experiencias y herramientas. En el caso de la actuación todo lo que te da el escenario, y eso lo sumo al presente donde elijo cantar desde mí, sin ningún personaje.

-Aunque te conocemos como Carolina ahora usas todo tu nombre de pila, Carolina del Carmen, ¿Por qué tomaste esa decisión?

-Es mi nombre real y siento que tiene que ver con integrar todas las partes y nombrarlas. Y usar el nombre. Esa soy yo, Carolina del Carmen. Siempre lo fui y me parece un nombre hermoso, que etimológicamente está relacionado con la música. Es mi nombre y nombrarme en toda esa construcción que vengo haciendo.

Tras once años de transitar el folclore, la cantante y actriz lanzó su primer disco "Aleteo" Gentileza.

-¿Este último año te sirvieron para repensar el disco?

-En realidad este disco comencé a grabarlo en 2019 y con cada productor fuimos grabando las canciones y teníamos cinco temas listos, hasta el arte de tapa, con la proyección de lanzarlo en 2020. Y la pandemia fue un freno para todos y en mi caso fue un recapitular muchas cosas en lo personal, y en ese momento no tenía ganas de sacar el material. Me preguntaba desde qué lugar iba a volver a cantar. Y fue un momento de freno, pero a la vez un trabajo personal que me dio el impulso y también estar cerca de la naturaleza, porque tuve que viajar a la costa para estar cerca de mi madre que se enfermó. Y en este encuentro tomé fuerzas para que el material salga. A partir de noviembre del año pasado volvimos a encontrarnos con el equipo, para armar las piezas audiovisuales en medio de esta pandemia, sin reuniones presenciales.

Pusimos una fecha para lanzarlo y siento que ese tiempo me hizo pararme en otro lugar, aprendí a trabajar y crear en equipo. A hablar con las personas a través del teléfono y entendernos. Unir lenguajes, artistas, culturas, porque una vez que tuvimos las canciones las piezas audiovisuales se hicieron de forma remota. Y eso me sorprendió un montón. Siento que este disco es una ofrenda, es mostrar y compartir en un momento especial, porque en definitiva la música siempre es una posibilidad para encontrarnos.

-En esto de repensarte para adentro, ¿en tu caso te pensaste en qué sentido?

-Ese encuentro fue desde lo personal, de que siempre proyectamos muy hacia adelante y no nos damos la posibilidad de un espacio para cerrar procesos. Y creo que este momento logró que estuviéramos en el presente. Nos hace valorar un montón de cosas, esto de cuidarte y cuidar al otro. Que pasó a ser parte de nuestro cotidiano y eso es pararte en otro lugar. Porque nuestra forma era llevarnos puestos a todos. Y cuidar nuestro lugar, lo que somos, no solo para disfrutar la naturaleza, sino cuidar los recursos naturales. Hay un montón de cosas que han cambiado en esta posibilidad de mirarnos.