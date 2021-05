“Bonyur Tailandia”: cómo es la nueva comedia dirigida por Graciela Lopresti

Ante todo, es una invitación a la risa, porque el humor es una necesidad en los tiempos que corren. Pero también, apunta la directora Graciela Lopresti, es una ocasión para reflexionar y enfrentarnos con nuestra propia ética: ¿qué es hacer lo correcto y hasta qué punto estoy dispuesto a ello? “Si me hubiera pasado a mí, ¿qué hubiera hecho?”, anticipa.

“ Bonyur Tailandia ”, de Omar Lopardo, es de esas comedias que no le dan respiro al espectador. Lo comprobarán los lectores que vayan al estreno esta noche, en el Teatro Mendoza .

“Los protagonistas son una pareja de clase media laburante, a la que un día, de repente, le aparece un imprevisto”, adelanta, cuidando mucho de no “spoilear”, Lopresti.

“Esa situación no esperada los acerca a la posibilidad de concretar un sueño que anhelan. Pero para eso tienen que tomar una decisión, que consiste en actuar de forma correcta o de forma incorrecta. Si actúan de forma correcta lo más probable es que el sueño no se cumpla o se cumpla a medias; pero si actúan de forma incorrecta lo más seguro es que se cumpla. Ahí empiezan las peripecias de esta pareja. La llegada de otros personajes que se van desarrollando a lo largo de la historia y le da dinamismo a esta representación”.

El elenco convocó a Lopresti para que lo dirigiera. Gentileza

La premisa da para generar un montón de situaciones hilarantes, como anticipa Lopresti, una especialista en hacer reír. En este caso, coordinó los ensayos y el enfoque del texto de Lopardo con un elenco formado por Diana Moyano (la esposa), Rodrigo Calderón (el esposo), Federico Castro (el suicida), Noelia Videla (la amiga), Josefina Ormeño (el inspector) y Poque Gallar (el mecánico).

-¿Cómo fue preparar esta obra en medio de la pandemia?

-Nosotros comenzamos con los primeros encuentros en diciembre del año pasado, cuando ya se había calmado un poco la primera ola. Empezamos a ensayar concretamente después de la época de Vendimia, porque la mayoría de los chicos trabajaron ahí. A mediados de enero, empezamos con los ensayos. Primero en el Parque O’Higgins, donde tuvimos varios encuentros realizando las primeras lecturas, la interpretación de la obra, y después comenzamos los ensayos en espacios cerrados. Siempre manteniendo el protocolo del distanciamiento y el barbijo. Y siempre con la seguridad de que ninguno de nosotros había pasado por el Covid-19. Cuidarnos, entonces, fue fundamental para no interrumpir los ensayos y darnos seguridad a nosotros mismos.

-Y siempre con la incertidumbre de si íbamos a poder estrenar o no...

-Cuando llegó la segunda ola estuvimos con mucha más incertidumbre. Pensábamos que no íbamos a poder, pero bueno, llegó el día, garantizando los protocolos para que la gente vaya al teatro segura y se sienta con confianza.

-¿Cómo llegaste al texto?

-Me convocó el elenco, que tenía en su poder el texto y estaban buscando un director. Cuando llego al grupo, lo que hice fue vislumbrar qué personajes podría interpretar cada uno y empezar a ensayar. Esa fue la forma en que llegué al texto.

-¿Qué podés anticipar de la puesta?

-Cuando lo leí me pareció muy interesante, porque maneja un humor muy vertiginoso, con situaciones muy argentinas, las reacciones, las actitudes de estos personajes. A mí me gusta mucho el humor, es un género que disfruto mucho haciéndolo, así que les dije que sí. Las otras puestas que ha habido no las conozco, estuve indagando, pero nosotros lo que hicimos fue respetar el texto en su totalidad. La obra tiene una cierta extensión, para ser una comedia, pero el ritmo que tiene va tan al palo, es tan vertiginoso, que decidimos respetar todo el texto. Nuestro aporte consiste en que tenga un ritmo que no le dé al público tiempo para aburrirse. Los actores están, desde principio a fin, corriendo. La obra lo permite y lo exige. Otra de las particularidades que tenemos es que hay un personaje masculino interpretado por una actriz. Nos pareció interesante porque generalmente en las obras de teatro los hombres interpretan mujeres: dentro de la convención teatral, está bien aceptado, pero pocas veces vemos lo contrario.

La ficha

“Bonyur Tailandia”

Fecha y hora: Hoy, a las 20.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427)

Entradas: En este link hasta las 19 de hoy. Después de esa hora, en la boletería.

Espectáculo sujeto a los protocolos por el Covid-19. Aforo limitado y se debe asistir con barbijo.