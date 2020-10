NEW YORK, NY - APRIL 02: Actor Benedict Cumberbatch is seen on the set of 'Doctor Strange' on April 2, 2016 in New York City. (Photo by XPX/Star Max/GC Images)

Espectáculos Benedict Cumberbatch se suma al elenco de Spider-Man 3 El actor que interpreta al Doctor Strange en el mundo Marvel aparecerá en el film que estrenará en diciembre de 2021. Redacción LA



