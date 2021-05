Atención fanáticos: cómo es el homenaje imperdible a Pink Floyd que se verá por DirecTV

Hace unos días nos enterábamos que Pink Floyd acababa de publicar por primera vez en CD, vinilo doble y plataformas digitales el disco “ Live at Knebworth ” (1990), uno de los registros esenciales del grupo y, a la vez, uno de los que tardó más tiempo en editarse.

Ahora siguen las novedades: la legendaria banda nos confirma que sigue vigente y en la primera fila en todo lo que tiene que ver con la migración a lo digital, puesto que DirecTV se encargará de un doble homenaje hoy, que supone una transmisión en su canal OnDirecTV y a la vez un desembarco en su catálogo streaming.

Desde las 21, veremos un documental sobre la gira internacional de 1994 “P.U.L.S.E.”, en la que el grupo interpretó por primera vez la totalidad del álbum “ The Dark Side of the Moon ”, seguido por la película “The Endless River”, que acompaña su último disco homónimo lanzado en 2014. En paralelo a la transmisión, el servicio también lo dejará disponible en DirecTV GO.

“The Dark Side of the Moon” es uno de los álbumes conceptuales más importantes del rock, y es sabido que la interpretación íntegra en vivo se hizo sin Roger Waters, vocalista y bajista, quien se había apartado de la banda en 1985.

Esa noche histórica quedó en el registro “ OnStage: Pink Floyd - P.U.L.S.E .”, donde sentimos el fervor que provocó ese tour llevado a cabo en Alemania, Italia y Londres. Aunque Waters ya no estaba, contamos con la mítica guitarra de David Gilmour, más la batería de Nick Mason y el teclado icónico de Richard Wright, quien falleció en 2008.

Wright, de hecho, ya no estuvo presente en el último disco de la banda, " The Endless River ”, de 2014. Esta decimoquinta placa estuvo acompañada por un filme dirigido por el cineasta británico Ian Emes. Ese rompecabezas, conformado por distintas tomas y canciones grabadas durante la sesión del álbum “The Division Bell” en 1994, ha sido considerado el “canto del cisne” de esta legendaria banda, formada en Londres en 1965.

Un registro único

“Live at Knebworth”, que acaba de ser editado en varios soportes, incluido plataformas digitales, registra la gala que se llevó a cabo en 1990 en los Silver Clef Awards, premios benéficos dirigidos por la organización de musicoterapia internacional Nordoff Robbins.

En aquella oportunidad, la banda británica encabezó la lista de estrellas que incluía a Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Robert Plant (con Jimmy Page), Cliff Richard, Eric Clapton y Tears For Fears, y tocó ante una audiencia de 120 mil personas.

Fue un evento tan importante que MTV llevó a transmitirlo en vivo, además de que significó una gran novedad filantrópica, puesto que lo recaudado ayudó a construir la BRIT School.