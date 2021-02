Ariel Puchetta, el cantante de Ráfaga, cuenta todo sobre el show que lo trae a Mendoza

Fueron catorce años los que Ariel Puchetta dejó Ráfaga para hacer su camino solista. Pero aunque la pausa fue larga era inevitable relacionarlo con la banda, una de las más importantes de la música tropical, que consiguió el éxito sostenido en nuestro país y Latinoamérica.

Pero la vuelta del cantante en 2018 marcó una nueva etapa para el grupo que este fin de semana comenzó su primera gira tras la pandemia, con shows en Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. Es inevitable no conocer hit como “”Ráfaga de Amor”, “La Luna y tú”, “Aguita”, “Mentirosa” o “Una Cerveza”. En fiestas, bares, boliches y reuniones con amigos alguna canción de Ráfaga está presente.

Esa impronta que sostuvieron y es inspiración para varios grupos que nacieron a la par es parte de su trabajo sostenido y que en 2021 transitan sus 25 años de historia.

“En los ’90 se veía de otra forma la música tropical, pero con Ráfaga tratamos de hacer lo mejor en la música, estética y siempre fuimos muy respetados. Pero es lo que pasa con todo, uno se va deconstruyendo y la gente se acostumbró y acepta al que le gusta la cumbia; antes por ahí le gustaba y no lo decía. Eso fue cambiando por suerte, como los cambios sociales y la igualdad, es todo positivo”, confiesa Ariel Puchetta el histórico vocalista de la banda que pese a la separación nunca se pudo despegar de la historia que los unía.

-Estuviste muchos años fuera de la banda y cuando volviste parece que el tiempo no hubiera pasado.

-Si fue una pausa, bastante larga. Estuve 14 años fuera de Ráfaga, pero lo bueno de esta unión es que quedó muy marcado todo lo que hicimos juntos los primeros siete años, luego vino Rodrigo (Tapari) y también les costó, como me costó a mi estar solo. Y cuando los chicos me hicieron la propuesta de volver nos encontramos en un lugar con mucho trabajo, no nos juntamos por una necesidad porque era la fórmula que funcionó. Simplemente fue el momento porque todos estábamos bien, Ráfaga estaba vigente y eso hace de que estemos activos, y que no hubiese pasado el tiempo.

-No es fácil mantener la vigencia ¿a qué se debe?

-La base fundamental de Ráfaga es la cantidad de canciones que creamos y no pasan de moda. Después tenes otras cuestiones, el cuidado de la artística, de ser responsables a la hora de trabajar. Además de que es nuestro trabajo es nuestra vocación. Nosotros no sabríamos qué hacer si no es música. Y creo que eso te ayuda también a pasar los malos momentos y resistir. Lo fundamental son las canciones que tiene Ráfaga.

El peor error que uno puede cometer es pensar que llegaste y hacer la plancha. Todo lo contrario, tenes que poner mucho más para mantenerte. Nunca terminas, trabajas para conseguirlo y luego para mantenerlo. Lo hacemos con placer, unidos.

-Algo que los distingue es que nunca estuvieron envueltos en escándalos ni relacionados con la parte oscura de la movida tropical.

-Siempre nos mantuvimos lejos de lo malo. En general antes se estigmatizaba a la movida tropical como exponente de la mala vida o la droga. Pero en general viene desde el tango, que como en todos lados hay gente que hace las cosas mal y nosotros nos apartamos de la gente que anda en esa. Y como pensamos igual, tenemos una misma crianza nos mantuvimos alejados de todo. A nosotros no nos gusta más que tomar un buen vino o cerveza, y divertirnos entre nosotros. A la bailanta se la estigmatizaba por ese lado, como decir si sos pobre sos chorro. Y si sos bailantero sos drogadicto, y no es así. Nosotros la peleamos desde muy abajo y llegamos arriba, nos mantenemos y tratamos de hacer lo mejor.

De recorrer el mundo a cantar para Jean Paul Gaultier

A lo largo de 25 años, Ráfaga se puede jactar de recorrer los escenarios de la música tropical, cantar en el Festival de Viña del Mar, recorrer Europa y América como parte de las bandas argentinas que logran traspasar la frontera con un género tan nuestro y fiestero.

Pero en ese largo camino hay miles de anécdotas que cosechan, como su paso por Rumania donde actuaron solos para una multitud, o que los inviten a un concierto en Miami y tener unos pocos pesos para hacer frente a la estadía, hasta recorrer en colectivo miles de kilómetros por el país.

-¿Qué fue lo más sorprendente que les pasó y nunca se imaginaron?

-Pasamos varias, pero hicimos dos festivales consecutivos en Viña del Mar, o en 2003 estuvimos en Rumania para cien mil personas, donde éramos los únicos que actuamos. Recorrer Europa, América, viajar por veinte países, eso no lo imaginamos en un comienzo. A mí me pasó cuando estaba solo con mi banda fui a tocar para Jean Paul Gaultier, un diseñador muy famoso que cuando estuvo en Buenos Aires pidió que fuéramos a tocar, porque conocía Ráfaga y me llamaron. Fue sorpresivo y encima usaba su perfume (ríe).

El septeto de música tropical comenzó su primera gira por todo el país y festeja sus 25 años de historia.

En lo personal, Ariel Puchetta transitó un año doblemente duro. A finales de 2019 falleció su padre y con diferencia de días su hermana. Pero el último golpe lo vivió en noviembre pasado con la muerte de su padre a causa del Covid-19. Un periodo complicado y de duelo, que lleva con calma y la vuelta a los escenarios le ayudan a pasar el difícil momento.

Pese a la ley de la vida y la partida de sus seres queridos, el cantante se considera un hombre con suerte. En su adolescencia decidió dejar el colegio para ponerse a trabajar, y de a poco comenzó en la música. Hoy no pierde la simpleza de barrio, pero sabe que los comienzos no fueron fáciles y la fortuna lo ayudó.

“Siempre digo que hay que terminar de estudiar. A mi hija le digo como como consejo que haga lo que le gusta. A ella le gusta la música, pero que antes estudie. Yo no terminé el secundario pero tuve suerte, y no todos tienen la misma suerte. No hay que depender de la suerte. Nosotros cuando comenzamos lo hicimos de una manera y después nos perfeccionamos, estudié canto y música. Pero el consejo mío es que hay que estudiar primero.

-Participaste del Cantando y abandonaste la competencia ¿Volverías a estar en un reality?

-Me gustan los desafíos, lo del Cantando me divertí. Pero cuando hay peleas en el medio eso no me hace bien, por eso decidí no seguir. Porque no me gusta exponerme de esa forma. Además no estoy acostumbrado, soy tranquilo, pero cuando me enojo no la paso bien. Y no me quiero ver en ese lugar de discutir con alguien ante las cámaras. Pero participar de este tipo de reality es mucho trabajo, tenés que dedicarle mucho y te demanda mucha energía. Y las redes sociales siempre suman comentarios negativos, y hay cosas que me causan gracia, porque es muy fácil criticar desde un celular con malas intenciones.

La Ficha

RÁFAGA FESTEJA 25 AÑOS

Día y hora: hoy, a las 20. Lugar: 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur y Boedo, Lujan de Cuyo). Entradas: $1200. En www.hausticket.com. Capacidad limitada.