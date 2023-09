Alerta primavera: qué ponerse en estos días que hace mucho frío en la mañana y calor en la tarde

La incipiente primavera nos agarró desprevenidos. Los cambios de temperatura durante el día hacen que uno no sepa qué ponerse cuando sale de casa por la mañana: si vas muy abrigado, al mediodía morís de calor; pero si salís con poca ropa, tiritas por el viento fresco que corre cuando recién sale el sol, ¿Te ha pasado esto? Bueno, en esta nota, te contamos qué podes usar en los días como estos y sentirte cómoda y a gusto para realizar todas las actividades del día.

Podríamos enumerar una por una las razones por las que esta época es infernal para muchas de las personas que están fuera de su casa la mayor parte del día: cargar los abrigos en la mano, no ponerse una remera apta para mostrar debajo del buzo; no tener espacio en la mochila para llevar una campera por si refresca; y así una lista casi interminable.

Sin embargo, hemos encontrado una solución a todo este dilema; porque en esta nota, te vamos a contar los mejores consejos para que esto no te pase y puedas darle pelea a estos días en donde el termómetro está descalibrado.

Usar capas funcionales

Las capas de ropa son tu mejor aliado en esta época; pero deben ser capas funcionales, es decir, que todas las prendas las puedas llevar en la calle y que te combinen con el resto del look. Un ejemplo concreto es cuando en la mañana nos dejamos la remera del pijama abajo del sweater diciendo “total, no me lo pienso sacar”; y sabemos como eso termina.

La idea es que tanto la parte de arriba como la de abajo macheen. Así, podes ponerte una remera, un buzo y una campera, y cuando empiece el calor sacarte solo una capa y usar el resto.

Mirar la temperatura la noche anterior

Aunque el pronóstico no siempre la tira al ángulo, a veces es una buena herramienta para orientarse un poco en cómo va a estar el tiempo: soleado, nublado, con lluvia, frío o templado. De esta manera, vas a poder pensar tu outfit sabiendo cómo va a estar el día.

Más capas menos tela

Es preferible llevar más prendas puestas e ir sacándote una por una, que llevar pocas que sean muy abrigadas. Esto es porque tu cuerpo se va a acostumbrar y cuando te saques una vas a tener frío, pero cuando te la pongas, calor. Entonces, es mejor llevar un poco más de ropa pero de tela no tan gruesa.

Excelente ejemplo de capas finas: una camisa que debajo puede llevar una primera piel, arriba un chaleco de hilo y sobre eso puede ir un abrigo, ya sea un tapado o trench.

Mochila o cartera grande

Este es el mejor aliado para guardar la ropa que nos sacamos en la tarde cuando hace calor y no llevarla en la mano. Dejar un espacio destinado a esto hace que te muevas más cómoda, tranquila y ligera pero sin dejar de estar canchera.

Con todos estos consejos, vas a poder armar looks súper funcionales para todo el día pero sin dejar de lado tu estilo.