Alejandro Fiore, de Los Simuladores, enojadísimo con Netflix por engañarlo para promocionar Lupin

Lupin es una de los grandes aciertos de Netflix, que apostó por esa dicotomía del ladrón honrado que, aunque tiene toda la habilidad para robar las más preciadas obras de arte, lo que busca en realidad es devolverle la honra a su padre. Pero desde sus inicios, los fans argentinos encontraron algunas similitudes con una de las series más reconocidas, Los Simuladores. Ahora, uno de sus protagonistas ha salido a dar una queja pública contra el gigante rojo, que considera que lo engañó.

Netflix había aprovechado la oportunidad para hacer una relación entre una de las series de antaño que más éxito ha tenido en su plataforma con la nueva producción francesa, pero la promoción no le terminó saliendo bien porque Alejandro Fiore puso el grito en el cielo.

La propaganda para la segunda temporada usaba a Federico D’elía en su personaje de Mario Santos, con la idea de atrapar a la audiencia. Y lo logró, pero ahora salió la queja del otro simulador que participa. “Mirá nos simularon a Los Simuladores”, dijo Fiore.

El engaño mejor pensado

Según explicó quien fue Pablo Lamponne en la icónica serie argentina, le pidieron grabar algunas cosas, pero nunca habló con nadie de Netflix. “Te hablo por mí nomás, no sabíamos que iban a hacer como un tráiler de Los Simuladores para promocionar una serie. Entonces a mí… cuando me dijeron para participar con la voz no nos imaginamos que iba a ser para promocionar”, exclamó.

“Mirá nos simularon a Los Simuladores. No hablamos con nadie de Netflix. A mi me preguntaron si podía grabar esto y lo grabé. No sabíamos esto”, dijo usando un juego de palabras.

Su enojo iba sobre todo a que no sabía que se trataba de un spot a tal escala, porque sino tanto él como sus colegas habrían cobrado más. “Si hubiese sido de esa manera, hubiéramos cobrado muchísimo más o tal vez no lo hubiéramos hecho”.

“Para el espectador fue bueno, fue divertido y fue como pensar que podemos volver porque sigue todo vigente e intacto como antes. Esto nos incentivó desde otro lado”, agregó para terminar.