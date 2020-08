Alejandra Palazzo grabó su primer disco a los 50 años y está en camino a los Latin Grammy

Desde que tiene noción, Alejandra Palazzo se relaciona con la escritura como una necesidad intrínseca de expresión y comunicación. Los poemas y vivencias se fueron acumulando en escritos personales que luego tomaron forma con los años en distintos talleres de escritura y literatura.

Y aunque siempre la música estuvo presente, las letras fueron parte de su camino como escritora y productora de contenidos. Hasta que en 2018 decidió desempolvar un proyecto anhelado; la idea de grabar sus propias canciones.

Con convicción fue desandando ese proceso y transformó sus poemas en composiciones musicales que vieron la luz en “Estrellas Marcadas”, su primer álbum editado el año pasado por el sello Acqua Records.

El primer disco de la cantautora porteña Alejandra Palazzo está postulado a los premios Latin Grammys 2020.

“Tengo un montón de poemas que se pudieron convertir en canción, hay mucho trabajo artesanal. Y hay muchas cuestiones vivenciales que se unen en todo ese proceso. Cuando escribí las poesías de Rilke me identifiqué mucho con ese trabajo. Para mí la palabra tiene musicalidad y es más accesible desde ese lugar”, cuenta la cantautora porteña que a los 50 años se animó a cumplir una deuda pendiente y comenzar en el camino de la música. De ahí el término “Aleph” que acompaña la portada del disco como símbolo de inicio de un proceso.

En menos de un año de edición del álbum, el trabajo fue postulado en la Categoría “Mejor Álbum Canción de Autor” de los Premios Gardel 2020 y ahora está en camino a los Premios Latin Grammy 2020, en la Categoría “Mejor Álbum Cantautor”.

-¿Te esperabas esta posibilidad de estar en los Grammy?

-Nunca me hubiera imaginado que la posibilidad de estar en un sello discográfico me diera la chance de ser elegida en la lista de Mejor Álbum de Autor y Mejor Álbum Cantautor. Son esas cosas que uno no imagina pero son parte de un camino. Además armé el disco en un momento y a una edad donde todo es más difícil y con una temática más complicada, porque la música está saturada de mensajes superfluos. Pero hay lugar para todo.

Al tomar la decisión de volver a la música, Alejandra contó con el apoyo de la cantante y compositora Alisa Kaufman quien la guió en el proceso y fue la directora musical del álbum.

“Me encontré con Alicia Kaufman, con la que comencé a tomar clases de canto, que es docente e instrumentista. Y le llevé el proyecto y comenzamos a ver las canciones, a ver los arreglos musicales. Por suerte se armó muy rápido y en el verano de 2019 comenzamos las grabaciones, hasta mayo que se hizo la mezcla. Fue todo un trabajo artesanal y terminó siendo un disco acústico. Y luego surgió la posibilidad de enviarlo al sello y lo aprobaron bastante rápido”.

“Palabras de Rilke”, “Origen”, “Animal vivo” o “Insomnio”, son algunos de los diez títulos de la placa, en los que Alejandra desanda sentimientos compartidos, emociones, búsquedas y paisajes amables como el mar y la playa, que se revelan y transforman en pequeñas historias, con distintas musicalidades.

“En el estilo comenzó con un latin jazz y luego se fue abriendo el panorama. Pero no quería cerrarme en un solo ritmo y se pensó ese estilo Latin Jazz que tiene aires de distintos géneros, no llega a ser un ritmo concreto. Pero hay aires de chacarera como “Origen”; otros más latinos con algo de algo de son cubano”.

-Tu experiencia de alguna manera es un ejemplo para aquellos que aún no se animan a darle lugar a su sueño dormido en la música o el arte.

-Para cualquier mujer u hombre que tiene un sueño y lo deja de lado, la vida se le complica también. Porque está eso molestando y es un lugar en la mochila que está escondido. Y es el sueño que hay que desplegar. Y eso a veces tiene que ver con miedos, con malas experiencias y el apoyo del contexto. Pero no es obligación hacerlo, sino simplemente a veces no es el momento y a mí me llegó después de 16 años que decidí retomar el camino en la música.

En la madurez la autora y compositora lanzó su primer disco y comenzó su camino en la música.

Truncada la posibilidad de presentar el disco este año, Alejandra está en pleno proceso de su segundo trabajo, con una impronta distinta a “Estrellas Marcadas”.

“El segundo disco si bien es diferente es parte de lo que me gusta escribir y algunas canciones fueron escritas durante la pandemia. Pero con nuevas melodías y poemas preexistentes, y otros nuevos. Está en etapa de producción con un estilo más relajado, aunque como autora y compositora no quiero encasillarme y quiero generar canciones de distintos géneros, manteniendo un estilo personal. Con el anhelo que las canten otros artistas”.