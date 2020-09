Ale Sergi, conductor de los Gardel: “Voy a hacer mío el papel del anfitrión”

Esta noche, Ale Sergi cantante y músico de Miranda junto a la cantante Natalie Pérez serán los encargados de conducir la gala y serán los moderadores de la noche, que propone un crisol de sonidos, emociones y el reconocimiento al trabajo de los músicos argentinos.

“Me honra muchísimo. Siempre estuve pendiente de los premios Gardel, he estado nominado, he sido ganador, perdí también. Pero lo que más interesa es que es un premio que visibiliza la música de todo el país y no es solo un eslogan. Hay espacio para todo, no solo para las tendencias, o la música que suena en determinado lugar. Es un honor que hayan pensando en mí”, confiesa el músico quien además actuará con su grupo Miranda como invitados especiales de la gala que se transmitirá a las 22, por el canal TNT.

-¿Y qué le vas a aportar a la gala?

-Voy a hacer mío el papel de anfitrión. No es mi tarea habitual, pero acepté hacerlo orgulloso porque son los premios de la música argentina. Y me considero parte y me pone contento serlo de este modo. Estuvimos con Natali haciendo algunos ensayos y creo que estamos bastante desestructurados en la conducción, porque justamente no somos conductores. Y le vamos a aportar cierta frescura, ingenuidad y hay un nervio que se va a notar, pero eso lo va a humanizar de alguna manera. Va a ser bastante humana la transmisión.

Además me atrevo a confesar que alguna vez lo había fantaseado. En alguna de las entradas en el Gran Rex me pareció interesante. Sobre todo cuando estábamos en La Voz y le tomé el gustito. Nunca hacía cosas en la tele y con eso me acostumbré. Y acá estamos, por conducir Los Gardel.

-Este año se nota aún más la cantidad de propuestas y de nuevos artistas que hay en la industria de la música.

-La industria y los músicos crecen constantemente. Acá hay muchísima actividad y esta vez recibieron más de tres mil postulaciones y es el récord. Y a mí me gustaría que en esta edición inviten a los que no participaron todavía, que lo hagan. Porque los premios son nuestros, son de los músicos, nos premiamos entre nosotros. Y cada vez deberían ser más y eso me parece muy positivo. Por eso todos los músicos tenemos que estar involucrados.

-¿Qué te pareció la decisión de eliminar la división binaria de género masculino y femenina en las categorías?

-Los tiempos cambian y el premio vive con nosotros. Y se trata de cortarla con esa decisión, los músicos hacemos música y la música no tiene géneros. Me parece que está buenísimo que cuando hablamos de categorías musicales no subdividimos géneros. Es una categoría y el género del músico no influye en la calidad de la música. Creo que es lo que tenía que pasar. Y de esta manera se visibilizan muchos más artistas, por eso hay muchos más nominados en cada categoría. Y eso va en sintonía con los premios mundiales.

-¿Tenés algún favorito?

-Favorito tengo algunos pero no lo voy a decir. Pero yo soy fan de la diversidad y que todos tengan oportunidades. Y en esta edición va a ver performance en vivo, unas 16 y en esos shows en vivo hay mucho nuevo talento. Y eso me encanta. Porque desde hace unos años hay una renovación muy fuerte y es lo que tiene que ocurrir para que el premio avance. Yo feliz de ser reconocido pero me gusta que aparezcan nuevas figuras. Desde la edición anterior y esta se enfoca a visibilizar los nuevos talentos.

-¿Qué pensás que “La Cobra” esté nominada en Mejor canción?

-Yo siento que las canciones se abren camino por sí solas. Porque una cosa son los intérpretes y este es un premio para la música. Y todos los artistas que están nominados tienen su camino y han aportado a la cultura, por más que algunos te gusten más o menos. La música que hace mella en la gente y suena, uno no es quien para juzgarla o cuestionarla. Cuando la gente elige un tema le tocó una fibra íntima y le gustó. No hay absolutos, hay música que te conmueve y otra que no.