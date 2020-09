Airbag llega al Teatro Vorterix: “Va a ser una experiencia distinta porque estamos solos con nosotros mismos”

Se hicieron esperar, pero no podía faltar en este año tan extraño un show de Airbag. Luego de 15 años juntos y rompiendo las estructuras a las que hace tiempo están acostumbrados, los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli se enfrentan por primera vez en su carrera a un show por streaming.

“A pesar de que no está bueno lo que está sucediendo, nos da la posibilidad de hacer algo así, distinto a lo que venimos haciendo hace 15 años, con la gente ahí al palo, es una nueva posibilidad”, cuenta Guido en un Instagram Live junto a Los Andes.

“Musicalmente puede estar bueno también, estás un poco aislado, estás muy en lo que es la banda, en tus compañeros. En los shows en vivo pasa de todo, ahí somos todos, ahora es la banda sola lo que va a plantear algo que quiero ver qué pasa”.

Con un formato totalmente distinto a lo que están acostumbrados en los shows en vivo, los chicos de Airbag apostaron a cambiar su formato y reformaron el Teatro Vorterix para hacer de esta una presentación inolvidable.

“Está buenísimo porque alquilamos cámaras que son robóticas manejadas a distancia, están montadas en rieles. A nosotros nos gusta todo lo que es filmación y lo relacionado, así que armamos todo para hacer algo copado, que no sea una pretensión de concierto tradicional, el espíritu es saber que estamos ahí nosotros solos. Tenemos clarísimo que estamos nosotros solos, pero nos están viendo de todos lados”.

Este sábado a las 22, la banda argentina de pop rock se reencontrará con sus seguidores después de varios meses sin tocar.

“Teníamos muchas ganas de tocar, habíamos hecho en lo digital algo que se llama Airbag Live Show que era algo donde estábamos con nuestros seguidores, hablando y compartiendo la vida en los primeros meses de cuarentena, pero hacía falta un concierto, la banda entera tocando con eléctrico, así que ahora llega el sábado y tenemos unas expectativas muy altas”, cuenta Guido.

“Lo vamos a hacer en el Teatro Vorterix que es un lugar muy especial para nosotros y para nuestra gente también, para todos los que nos vinieron a ver a ese lugar fueron conciertos que marcaron mucho en nuestra carrera. Hicimos muchísimos pero cada uno tiene un gusto especial y una etapa de la banda, todos los discos los hemos tocado ahí así que nos parecía el lugar indicado para hacer este concierto”.

Es una experiencia nueva y desconocida, a la que ellos apuestan fuertemente y anhelan llegar a su público de diferentes partes del mundo que esperaba verlos este año. “Por primera vez vamos a estar ahí y no va a haber nadie, pero con mucha gente del otro lado, lo cual lo que siempre comento es que va a ser una energía parecida pero distinta porque sabemos qué estamos haciendo, sabemos lo que sucede ahí, pero, sin embargo, estamos solos con nosotros mismos así que va a ser una experiencia distinta”.

La expectativa de un show inédito

Luego de haber postergado diferentes presentaciones que tenían en su agenda para este año, encontraron esta forma de conectar con sus seguidores. Un show en Uruguay, un Luna Park a mitad de año que sigue en pie, visitas a Paraguay, Colombia, México, España, la terminación de su nuevo disco, todo eso quedó relegado a la espera y ansiedad de volver a la normalidad.

Este encuentro virtual que se dará el sábado es muy esperado por sus fanáticos. En primer lugar, porque verán una cara de la banda que en tantos años de trayectoria aún no había podido disfrutar. Y, por otra parte, porque presentarán material nuevo de su próximo y ansiado disco.

“La canción se llama ‘Mila, saturno y el río’, es como dos canciones en una. Es un viaje, quiero que escuchen a letra y saquen sus propias conclusiones, porque honestamente explicando canciones no me gusta, a veces inclusive prefiero que las personas hagan sus interpretaciones; es un espacio que es loco y tiene cierta privacidad, me gusta conservar eso de que uno pueda escribir y ahí queda. Es una canción bastante clara, creo que van a escuchar la letra y van a sentir lo mismo que yo cuando la escribí, nunca se los voy a confirmar (ríe)”.

- ¿La canción habla sobre la situación que estamos viviendo?

-Es una canción que ya tiene un tiempo, pero sí tiene un sentimiento que tiene que ver con algo que sucede y no termina, no termina y hay que aguantar. Un espíritu parecido al que estamos ahora nosotros, lamentablemente no hay un horizonte claro de cuándo la gente pueda retomar su vida de forma normal pero quizás es un poco más personificada en Mila, que es el personaje de la canción.

- Hace tiempo están planeando sacar su próximo trabajo, ¿qué posibilidad hay de terminar el 2020 con el disco en la calle?

-Ahora toca hacer el streaming, y empezar a pensar que más allá de lo que suceda. Hay que resolver que el disco puede que entre en otra etapa, puede que tomemos otra decisión respecto a eso para no estar especulando. Nunca me gustó dar fechas porque es complicado, decir una fecha y que sea otra. Me urge sacar otros temas, quiero que le pertenezca a la gente más que a mí.

No queremos ser irresponsables y que nos gane la ansiedad, sé que la gente nos quiere matar porque hace cuatro años sacamos el último disco lo cual es un montón de tiempo, pero creo que vale la pena, es nuestro séptimo disco por lo que yo no quisiera apurarlo, ni forzarlo, quiero que sea super especial.

- ¿Qué se imaginan de tocar en un estadio sin público?

-Como músicos está buenísimo siempre tener la energía más que nada de la gente, incluso cuando vas llegando al lugar antes de subirte al escenario ya sentís todo. Pero la realidad es que uno ya viene ensayando solo, toca durante mucho tiempo de su carrera para muy poca gente, por lo que el músico que está hecho de verdad esto no le es un impedimento. Al contrario, esto es una intimidad entre nosotros, es otra energía. Yo siempre digo que apenas se de la posibilidad de hacer algo cara a cara, todos vamos a estar locos por volver, como cuando me pasa que veo a alguien y lo voy a abrazar y me freno, el impulso primero es abrazarlo, eso no va a cambiar. La esencia de todo es vernos en vivo.

- ¿Qué expectativas tienen de esta presentación?

-Musicalmente nos va a poner a prueba, y realmente lo digo, nos va a poner a prueba a mucho porque estás desarmado, estás un poco expuesto y yo me siento cómodo con eso, conmigo mismo me llevo muy bien, no necesito la aprobación constante que tu mismo publico te da, y está buenísimo porque es puro placer que esté cualquier cantidad de gente y promulguen por lo mismo. Pero también está bueno tener este espacio propio para explotarlo también.

Gastón, Pato y Guido Sardelli presentarán nuevo material de su próximo disco que sus seguidores esperan muy expectantes.

- ¿Ya hicieron algunas pruebas en el teatro?

-Estuvimos haciendo preparativos, pero la idea es mantener cierta frescura, es un lugar que conocemos de arriba a abajo y estuvimos muchas veces tocando ahí.

- La presentación habla de “El comienzo de una nueva era o algo que pasará”, ¿esto se refiere a una etapa de la banda o a la situación que vivimos?

-Yo creo que se refiere a la situación, no sé quién lo escribió, pero no fuimos nosotros (ríe). Creo que habla de esta situación de que estamos todos a la expectativa de retomar nuestras vidas, sobre todo las bandas, retomar las agendas que teníamos shows programados y lo que mas se va a postergar es la acumulación de gente. Pero le veo algo heroico, yo sé que quizás suena una tontería, pero hacer un concierto así mueve mucha gente, más allá de la gente de su banda, hay personas atrás que vuelven a tener su trabajo, su actividad, entonces creo que es súper importante que el vinculo de su banda y su público genera todo lo demás.

Está bueno que apoyen a las bandas que hacen su movida, con ganas e intentan hacer algo que está bueno, que confíen, me parece que eso es importante resaltar. No digo que la norma va a ser hacer streaming, esperemos que no, que no se convierta en una nueva era de streaming porque lo ideal es la carne, hueso y sudor, pero si así fuere, es importante en apoyo del público en pos de sus ídolos.