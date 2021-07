Adrián Sorrentino llega al Teatro Independencia y abre el telón para toda la familia

El nombre de Adrián Sorrentino ya es tan familiar en las tablas mendocinas que la llegada de un nuevo espectáculo suyo ya es una garantía de diversión, risas y un humor inteligente. Así, el multifacético actor regresa con su nuevo show, “Sorrentino de Gala” , que promete ser una unión perfecta de las principales disciplinas artísticas, en un proyecto destinado a toda la familia. La cita es hoy en el Teatro Independencia, a las 20:30.

“Es un espectáculo de humor, canciones, monólogos, tiene algunas anécdotas y tap, mi gran pasión. Sobre todo, va a tener muchos condimentos”, cuenta Sorrentino. Además, asegura que adaptaron la obra a un lenguaje para disfrutar en familia, ya que los padres muchas veces se encuentran acompañados de sus niños, más aún en el contexto de vacaciones de invierno.

Al respecto, el actor asegura que no fue complejo adaptarlo, porque ya es algo en lo que viene trabajando hace tiempo. Esto se debe a que “estaba tan instalada la procacidad en la calle, que rescatar el lugar donde la gente elige ir a ver teatro o un café concert estaba bueno, para que no sucediera el lenguaje procaz allí también.”

Adrián lleva más de tres décadas desenvolviendo su arte en los escenarios mendocinos. Así, se ha ganado el cariño, respeto y admiración de todos.

Como adelantó antes, hace algunos años se ha embarcado en abrir el abanico de público en sus shows, preparándose para entretener a niños y adultos. De esta forma, hablamos sobre el gran desafío de cómo es ganarse el afecto y corazón de los más pequeños.

“Los más peques no saben qué nombre darle a lo que ven. ¿Sabés en qué lo noto? En cómo observan, cómo miran, cómo se ríen, cómo aplauden, pero principalmente en el profundo silencio. Cuando los chicos en un espectáculo no hacen barullo es porque la están pasando bien. Les gusta mucho el baile, el vestuario tan llamativo y glamoroso, les gustan las canciones y mis espectáculos están anclados en eso”, reflexiona.

Agregando seguidores a sus funciones, su público pasó de adultos mayores a adolescentes y niños, lo que él considera que “es una alegría enorme que se renueve el público, que se sume gente que nunca me ha visto”.

En lo que respecta a su nuevo show, Sorrentino promete mucho brillo, baile, música para grandes y chicos y, sin dudas, tango. “La banda sonora tiene de todo un poco, como clásicos estándars de jazz, algunos tangos. Tiene un tango que quiero destacar, que es “Porque vas a venir” de Carmen Guzmán, una cantautora mendocina de carrera internacional”, apunta.

“Voy a estar cantando un tango de María Elena Walsh, transitar algunos géneros que son para toda la familia, pero pertenecen a algún espectáculo infantil. También algunas canciones de bienvenida y despedida, clásicas del género”.

En cuanto a lo argumental del show, luego de haber tenido una buena temporada de verano y haber llenado salas en febrero con “Sorrentino de noche”, cuenta cómo se embarcó en un proyecto que promete ser diferente a todo lo que le hemos visto.

“En este show hablo de los nuevos estilos de públicos que se generaron a partir de la pandemia”.

Una clave: Adaptarse al cambio

Adrián regresó a las tablas durante el verano, luego de 9 meses en los que tuvo que aprender a adaptarse a una nueva realidad y un nuevo dinamismo en su vida artística. Hoy, el mundo mira para atrás y aprecia el avance. Con casi la mitad de la población vacunada, una bocanada de aire fresco ingresa y da el impulso para seguir trabajando.

En este aspecto, Adrián cuenta su situación y cómo fue el gran cambio. “Entré en un torbellino mental porque, de repente, de tener todo el circo montado, se me voló la carpa. Fue un trabajo de reconstrucción y restauración muy grande desde lo emocional hasta lo artístico. Luego empecé a entender y aprender herramientas para adaptarme fácilmente, porque entiendo que es la puerta a un montón de cambios que van a venir”, explica.

“Aprendí que lo único que tenemos es la salud mental, física, espiritual y emocional”, resume.

- ¿Qué fue lo que más extrañaste y lo que menos?

- Lo que más extrañé fue el estar cerca del público, porque hacer funciones por streaming es muy distinto. Lo que menos extrañé fue trasnochar, me encanta el nuevo horario, estar en mi casa antes de las 12 de la noche. Te cambia la vida, es muy saludable y me parece que los pájaros no son ningunos tarados.

El multifacético actor se proyecta con una nueva obra documental, que espera estrenar a fines de año. gacetilla

- ¿Ya tenés algún proyecto en la galera?

- Me gustaría mucho armar un espectáculo teatral que sea argumental, abordar un personaje, la vida de alguien. Estoy trabajando en un texto ficcional que es la historia de un portero de un edificio, que además de las pequeñas historias que cuenta de los que viven en el edificio, principalmente es sobre su deseo de volver a amar. La reinvención es volver a creer en el amor, porque es viudo. Me gustaría hacer temporada de verano con eso.

También me gustaría hacer algo por redes o streaming. Hace un tiempo escribí un guion que se llama “Un tango al atardecer” para un concurso, me gustaría un día a la semana cantar un tango y contar la historia del autor o autora y una anécdota vinculada a ese tango.

Guía de espectáculos para las vacaciones

Los Bombinvan

El clow, el circo y el humor regresan con los payasos Chapote, Francesco y Cacao. Los protagonistas de este show despliegan algunas de las mejores y clásicas rutinas del universo circense, que modernizan y resignifican al clown, al imprimirle el particular espíritu de estos tres seres provocadores de emociones y risas.

Cuando: Sábado y domingo a las 16.

Dónde: Sala 1 de la Nave Cultural (España y Maza, Ciudad).

Entradas: $300 (general). En entradaweb.com.ar y boletería del teatro.

Elenco: Víctor Di Nasso (Chapote), Diego Martínez (Cacao) y Carlos Gato Lorenzi (Francesco).

Agüita de Lluvia

Una obra del elenco Limbo Jazz en la que se integran la música en vivo, el teatro gestual, la danza y el circo. Tiene como destino llegar a todo el público posible porque para el arte, el humor y la ternura no hay edades.

Cuando: Sábado y domingo a las 16.

Dónde: Teatro Independencia

Entradas: $300 (general)

Elenco: Pamela Hübbe, Brenda Rodríguez, Emanuel Ulloa, Martin Ozan.

Aventuras mágicas

Una obra musical sobre una niña que le apasiona el universo literario y que ha sido dotada de una gran inteligencia explora el mundo de la imaginación acompañada de todos sus personajes preferidos del mundo fantástico.

Cuando: sábado y domingo a las 17.

Dónde: Teatro Selectro

Entradas: $500 general, por orden de llegada. Online por página del teatro.

Monólogos heroicos

Conoce el lado B de los superhéroes. Un show de Stand Up.

Cuando: sábado a las 21.

Dónde: Teatro Selectro

Entradas: $500 general, por orden de llegada. Online por página del teatro.

Actúa: Rodrigo Casavalle Del Valle