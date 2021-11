“Adivinar la carta que estás pensando es mi truco infalible”

-¿Cómo y cuando despertó tu pasión por la magia?

-Fue en un viaje a Mar del Plata a los 17 o 18 años, cuando vi a un hombre vendiendo trucos de magia en la calle. Eran muy malos, pero se promocionaba agarrando un pañuelo, lo ponía en la mano y lo hacía desaparecer. Lo ví y quedé hipnotizado… Pensaba ¿pero dónde está ese pañuelo??.

Me quedé tres horas mirándolo, mis amigos me dejaron solo pero yo no quise irme, ¡quería saber cómo lo hacía!. Después de mucho tiempo lo descubrí, me le acerqué, me vendió la idea y ahí arranqué… Me volví loco por la magia.

-¿De qué manera te preparaste para ser mago?

-Acá en Mendoza no fue fácil, porque no había mucho por donde empezar… Hablé con juez muy conocido, Charly Parma, que era papá de un amigo y muy aficionado a la magia, me reuní con él, me facilitó libros y material y me puse a estudiar por mi cuenta. Aprendí de otros magos leyendo, buscando… Como cualquier arte, empezás y el aprendizaje es infinito, no termina nunca. La magia tiene vida propia y va mutando.

Agustín se especializa en magia "gourmet" o de cerca.

-¿Qué significa la magia en tu vida?

-Empezó como un hobby, luego tuve un parate de 4 o 5 años, y hoy es todo en mi vida. Cualquier tiempito que tengo libre me pongo a practicar con una moneda o un mazo de cartas, en cualquier lugar: en el banco, en la sala de espera del médico… La magia en mi vida es mucho, muchísimo.

-Vos también sos arquitecto ¿cómo conviven ambas profesiones?

-Arranqué con la magia cuando estaba empezando a estudiar Arquitectura, y durante la carrera llevé perfecto ambas cosas. Ejercí muy poco como arquitecto, 4 años, y luego me dediqué al negocio familiar, una empresa de gráfica (Originales Láser Print), donde hoy sigo trabajando.

Cuando comenzó la pandemia venía de una temporada de no hacer magia, pero esta situación tan especial me permitió conocer Zoom y esa plataforma, a la vez, me hizo conocer a magos de nivel muy alto. Esto me llevó a ver y estudiar la magia de otra manera, más profesional. Hoy le estoy dedicando mucho más tiempo, porque estoy buscando siempre presentar cosas nuevas.

-Vos hablás de magia “boutique” o “gourmet” ¿qué significa eso?

-Creo que la gente tiene muchas veces un concepto antiguo de lo que es un mago, ligado a lo infantil. Un personaje con galera, chaleco y corbata de colores, una paloma y un conejo, ¡y no es así! (risas).

Hay una magia muy delicada, muy minimalista… Existe la magia de cerca, que en nuestro país no es tan conocida entre el público, por ejemplo. Por eso la llamo magia boutique o gourmet, por esa delicadeza, una magia que utiliza muy pocos elementos, mínimos, como monedas o cartas.

-¿Cuál es el truco que más te costó aprender? ¿Y tu truco infalible?

-No tengo uno, pero si hay técnicas muy difíciles de aprender. Creo que la magia la debe hacer cada uno, adaptándola a su personalidad. Si por ejemplo quisieras lograr un efecto donde una carta quede “flotando” en el aire, tenés que aprender las técnicas para hacerlo bien, y eso es lo difícil.

Si hablamos de trucos que no fallan hay varios, pero te diría que adivinar una carta pensada siempre resulta y sorprende mucho.

-¿Qué truco quisieras poder incorporar a tu portfolio y no es posible quizás por su costo?

-No sé si hay un truco que no pueda conseguir por su costo, pero sí por su dificultad técnica. Hay varios juegos que aún no he logrado dominar por su alta dificultad y hay que ponerse a practicar más, es el único camino.

Agustín fue una de las atracciones de la Feria de Vinos Guarda 14 en La Enoteca.

-¿Qué le dirías a esos chicos que están fascinado por el mundo de la magia y no saben si iniciarse en ese camino?

-Les diría que me escriban, para orientarlos y ayudarlos un poco. Hay mucho para aprender y el problema es que no hay una metodología de estudio, entonces es bueno tener alguien que te oriente para seguir los pasos adecuados. La magia tiene muchas ramas: numismagia, cartomagia, mentalismo, manipulación… Y antes de decidirse por uno, hay un ABC que es necesario aprender sí o sí.

-¿Cuáles son los próximos eventos en los cuales podremos verte en acción?

-Tengo varios eventos privados de empresas para este fin de año, y este fin de semana voy a estar en El Roble, un parque de wake board en Coquimbito, Maipú, que hace su apertura, este viernes y sábado. También estoy concretando con varios restaurantes para estar haciendo magia por las mesas, que es algo muy divertido.

Perfil