Actividad física en casa después de los 65 años: la mejor alternativa si no podés ir al gimnasio

Las personas mayores de 65 años pueden mantenerse activas sin necesidad de asistir a un gimnasio . Especialistas en salud y envejecimiento recomiendan integrar movimientos cotidianos dentro de la rutina semanal para preservar la capacidad y actividad física . Estas acciones se realizan a través de tareas domésticas y actividades recreativas simples.

Investigaciones desarrolladas en Estados Unidos y difundidas por el National Institute on Aging (NIA) sostienen que la clave no radica en un único tipo de entrenamiento, sino en la combinación equilibrada de distintas formas de movimiento . La integración de actividad aeróbica, ejercicios de fuerza y prácticas de equilibrio favorece un envejecimiento más saludable y funcional.

Diversas actividades cotidianas cumplen con los criterios de ejercicio aeróbico moderado cuando se realizan con intensidad sostenida.

- Rastrillar hojas implica movimiento continuo de brazos y desplazamiento corporal.

- Cortar el césped exige coordinación, empuje y resistencia.

- Trapear y pasar la aspiradora activan grandes grupos musculares y elevan la frecuencia cardíaca.

- Bailar es una opción recreativa que combina ritmo, coordinación y trabajo cardiovascular.

- Subir escaleras fortalece piernas y mejora la capacidad respiratoria.

Estas acciones, incorporadas con regularidad, permiten alcanzar niveles de actividad física recomendados para la salud.

Beneficios comprobados para la salud

La práctica constante de estas tareas mejora la resistencia general del organismo. El sistema cardiovascular se fortalece mediante el aumento controlado del ritmo cardíaco. También disminuye el riesgo de enfermedades crónicas.

El NIA señala que mantenerse activo reduce la probabilidad de desarrollar diabetes, afecciones cardíacas y algunos tipos de cáncer. Además, favorece el bienestar integral, preserva la autonomía y contribuye a la estabilidad emocional.

Recomendaciones para una rutina segura

Los especialistas aconsejan acumular al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. La continuidad resulta más relevante que la intensidad ocasional. El incremento del esfuerzo debe producirse de forma progresiva para evitar lesiones. También conviene evitar períodos extensos de inactividad.

Antes de iniciar una tarea exigente, se recomienda realizar movimientos de precalentamiento que preparen músculos y articulaciones. Durante ejercicios de fuerza, no se debe contener la respiración. Las articulaciones de brazos y piernas no deben mantenerse en posiciones rígidas ni bloqueadas.