Abel Pintos estrenó su nuevo tema “Una Vez Más” y Agustina Cherri es la protagonista del videoclip

Abel Pintos lanzó su nuevo tema “Una Vez Más” y eligió a Agustina Cherri como la protagonista de su último videoclip. El cantante no solo sorprendió con la actriz invitada, quien ganó el Martín Fierro a mejor actriz en la última edición de los premios, sino también porque se mostró con pelo en el video.

El artista estrenó este martes el tema, con un original videoclip dirigido por Guido Adler y Lautaro Espósito, que en pocas horas superó las 86 mil reproducciones en YouTube.

No hay dudas de que Abel Pintos es el protagonistas de la historia de esta canción, en la que despliega su talento actoral, hasta el momento desconocido. El cantante interpreta a la perfección un muñeco que la protagonista compra para no sentirse tan sola en su casa.

Este nuevo single del cantante popular fue compuesto junto a su hermano, Ariel Pintos, y al músico y productor colombiano, Juan Pablo Vega.

“UNA VEZ MÁS. Ya es de ustedes”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram y de esta manera anunció el lanzamiento del videoclip.

Este nuevo tema, recientemente lanzado, es el sucesor de “Abrazándonos”, su colaboración con la chilena Francisca Valenzuela, que a su vez le siguió a “Camina (Suave y Elegante)” con Los Palmeras.

Abel Pintos tuvo un gran gesto con un artista callejero

Abel Pintos cada día sorprende más al público, en esta ocasión, le acercó una taza de té para combatir el frío. Agradecido, el joven compartió la historia en sus redes sociales.

Agustín Iturbide es músico y estaba tocando en Recoleta cuando pasó Abel. “Anécdota del día: Esta foto representa a este hombre en pura humildad”, escribió junto a una foto de él con el cantautor.

“Me trajo un té de menta y me dijo ‘Toma hace mucho frío para cantar’”. Asombrado por el gesto del músico, continúo relatando: “Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaraste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo sonriendo ‘Obvio que sí’”. “¡Este hombre me hizo el día!”, finalizó agradecido.

El tierno gesto de Abel Pintos.

La imagen que posteo el joven cantante, no pasó desapercibido y sus seguidores comentaron al respecto: “Antes de irse al Ópera, el flaco te lleva un té! Lo es todo”, “¡Causalmente te llamas igual que el hijo de Abel! Todos aprendemos lo que nos falta saber gracias a Abel Pintos”, “Este tipo si nos representa... ¡Qué lindo momento Agus! Cosas de la vida q no se pagan con nada... Éxitos”, fueron algunos de los mensajes.

Agustín interactuo con ellos y contó que el músico se había pedido el mismo té y que “fue el más rico y calentito” que había tomado en su vida.