Agustina Cherri recordó el incómodo y asqueroso regalo que le hizo un fan

Este sábado en “PH, Podemos Hablar” Andy Kusnetzoff recibió a a cinco invitados de lujo, que hablaron de diversas cuestiones profesionales y personales, ante cada pregunta del conductor.

En uno de los clásicos pasajes del programa que se transmite por Telefe, Andy invitó a que pasen al “punto de encuentro” aquellos que hayan vivido una situación sorprendente y bizarra con un fan.

Ganó como Mejor Actriz

Una de las primeras en pasar fue Agustina Cherri que dejó al resto de los presentes con la boca abierta al contar dos increíbles anécdotas. En la primera ocasión la actriz reveló que un fan suyo se tatuó su rostro en el brazo con la cara de su personaje en la tira infantil de Cris Morena: “Horrible el tatuaje”, indicó.

Luego, la protagonista de “La 1-5/18″ relató uno de los episodios más desagradables e incómodos que le tocó vivir: “Después me pasó que otro fan me escribía todos los días cosas en una agenda y a fin de año me lo dejaba en la puerta del estudio donde grababa. Tenía las uñas largas y además del cuaderno con anotaciones me dejó un collar hecho con sus uñas. Eso lo hizo durante cuatro años seguidos”, sostuvo.

“Siempre fue muy educado, muy respetuoso pero me dio miedo. Eso fue lo más bizarro que me pasó”, cerró Cherri ante la atenta mirada de Rusherking, Antonio Birabent, Lío Pecoraro y Cristina Pérez, que aseguró que el hombre era “un precursor de las esculpidas”.

Agustina Cherri en PH

Rusherking blanqueó su relación con La China Suárez

En otro de los momentos que se vivió en PH, el cantante Rusherking abrió su corazón e hizo una fuerte declaración de amor: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien”, expresó sin decir el nombre de la persona.

El posteo de amor de Rusherking y la China Suárez en las redes sociales luego de haber confirmado su romance.

Lío Pecoraro, aprovechó su momento y le preguntó: “Todo el mundo está hablando de tu relación con la China en el medio del escándalo con Wanda Nara y demás, pero lo importante son ustedes dos y acabás de decir que estás muy enamorado. ¿Cómo se conocieron y quién dio el primer paso?”.

El artista contó que se conocieron en una fiesta y que fue mutuo: “Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los bol... y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá”.

Rusherking y La China Suárez. (Instagram/Captura)

Luego, aclaró que si bien se están conociendo y la pasan muy bien juntos, no hay nada formal por el momento.