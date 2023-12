5 tips indispensables para teñirte en casa y que lucir tu pelo como si recién saliera de la peluquería.

Cada vez son más las mujeres que eligen teñirse en casa antes que en una peluquería. Algunas por motivos económicos, otras por comodidad, y otras porque confían más en su propia mano y gusto.

Teñirse en casa no tiene que ser complicado.

Y a su vez, hoy en día existen miles de productos súper novedosos para teñirse en casa; siempre y cuando se utilice la técnica correcta. Por eso, en esta nota te dejamos algunos tips para que puedas hacerte la coloración en tu hogar y que te quede perfecta.

¿Cuáles son los 5 consejos infalibles para una tintura perfecta?

1. Teñirte con el pelo sucio: esto hará que sectorizar el cabello sea más fácil y que el color penetre mucho mejor.

2. Comprá más de una caja: si tenés el pelo largo o en mucha cantidad, comprá dos cajas de tintura para que puedas cubrir todo tu cabello sin dejar espacios sin teñir.

3. Usá ropa vieja: a la hora de aplicar la tintura podes llegar a mancharte, por lo que te recomendamos usar una remera y pantalón que ya no uses para no tener que concentrarte en posibles accidentes.

4. Vaselina, tu mejor aliada: si querés evitar mancharte la frente o las orejas, aplicá vaselina en esas zonas donde crece el pelo antes de teñirte para que después salga fácilmente.

5. Evitá el calor: procurá no usar elementos como la planchita o el secador de pelo las 24hs posteriores a la coloración para que el color se asiente mejor. Y si querés lograr un mejor resultado.

Extra: tratá de elegir una marca de tintura que traiga en la caja alguna ampolla reparadora o nutritiva para devolverle al pelo su brillo y suavidad natural luego de la coloración.

Recordá que cada pelo es distinto y, los colores que funcionan en un cabello, pueden no hacerlo en otro. Por eso, está bueno pedir referencias y consultar con conocidos para encontrar el color y marca perfectos para vos.