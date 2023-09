3 formas de ponerse un pañuelo de seda para esta primavera.

El pañuelo de seda es un accesorio que no te puede faltar en tu placard. Es versátil, práctico y viene en muchísimos diseños y estampados que le van a dar un plus muy canchero a tus looks. En esta nota, te contamos 3 formas distintas de usarlo.

1. En la cabeza

El pañuelo en la cabeza es ideal para el verano porque ayuda a despejar el pelo de la cara, que no se enrriede con el viento, y a que el cuero cabelludo se proteja del sol. Es un accesorio súper original y va muy bien con las personas que les gustan los estilos romántico o creativo.

2. En el cuello

Esta forma de usar el pañuelo es muy chic y elegante, por lo que hará que tus outfits se vean mucho más elevados. Acá es crucial utilizar un pañuelo pequeño y hacerle un nudo prolijo alrededor del cuello a modo de gargantilla.

3. Como top

Llevar el pañuelo como top multiplica por mil sus oportunidades de uso. Podes ponértelo cruzado adelante y atado en la nunca, o con escote strapless para agregar mucha más sensualidad. Las opciones son infinitas así que es una buena oportunidad para divertirte y probar algo nuevo con tus looks.

Con estos tips, podrás accesorizar tus looks con los pañuelos que seguramente tenés guardados en el placard. Anímate a resaltar tu belleza y jugar con la moda hasta encontrar tu estilo ideal.