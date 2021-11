10 parejas de Hollywood que terminaron su relación en 2021

El amor va y viene. Las relaciones comienzan, se desarrollan y terminan. O al menos eso nos han demostrado algunas de las parejas de Hollywood que uno pensaría que llegarían juntas hasta el final, pero no fue así.

El 2021 ha sido un año de encuentros y desencuentros en materia del amor. Por eso, repasamos algunas de las rupturas amorosas que vivimos durante este año, a un mes y medio de terminarlo.

Camila Cabello y Shawn Mendes

La reciente noticia de que Mendes y Cabello terminaron con su relación se hizo conocida ayer por Instagram mediante una declaración conjunta.

“Hola chicos, hemos decidido poner fin a nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”, dijo la declaración, que ambos compartieron en su historia de Instagram. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”.

Camila Cabello y Shawn Mendes.

“Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro. Camila y Shawn”, concluyó el comunicado.

La pareja fue amiga durante varios años antes de comenzar a salir en julio de 2019 y se han acompañado mutuamente en los proyectos de ambos. Hoy, su amor llega a su fin, aunque la amistad persiste.

Ben Affleck y Ana de Armas

La pareja terminó a principios de que este año, después de casi un año juntos.

“Ben ya no está saliendo con Ana”, dijo una fuente a la revista People. “Ella rompió. Su relación era complicada. Ana no quiere estar instalada en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven allí.”

Ana de Armas y Ben Affleck.

Affleck, de 48 años, y la actriz de Knives Out , de 32, comenzaron su relación amorosa a principios de marzo de 2020, cuando fueron vistos en un viaje a su Cuba natal después de conocerse mientras filmaban el thriller Deep Water en Nueva Orleans.

Kim Kardashian y Kanye West

Probablemente haya sido una de las separaciones más mediáticas de Hollywood, y lo continúa siendo. La pareja solicitó el divorcio el 19 de febrero de 2021.

La pareja, que comenzó a salir en 2012 y contrajo matrimonio en mayo de 2014, está de acuerdo sobre la custodia legal y física conjunta, de sus cuatro hijos. Sin embargo, el acuerdo de bienes materiales aún no ha llegado a su fin.

Kim Kardashian y Kanye West.

Su separación se produce después de varios años de antibajos, incluso muchos resaltaron que West engañó a su esposa y lo hizo saber a través de una de sus canciones de su último disco “Donda”.

Zayn Malik y Gigi Hadid

A fines de octubre , múltiples fuentes confirmaron que la supermodelo y la cantante se habían separado.

“No están juntos en este momento. Sin embargo, ambos son buenos padres”, dijo en ese momento un amigo de la familia Hadid. “Ellos son los padres. Yolanda, por supuesto, es muy protectora con Gigi. Quiere lo mejor para su hija y su nieto”.

Parece ser que el conflicto comenzó entre Zayn y su suegra, Yolanda Hadid. Sin embargo, la pareja nunca salió a declarar qué fue lo que realmente ocurrió.

Zayn Malik y Gigi Hadid.

“Gigi se centra en lo mejor para Khai. Ella pide privacidad durante este tiempo”, dijo el representante de Gigi.

Ese mismo día, Malik emitió un comunicado luego de que TMZ informara que la madre de Gigi, consideraba presentar un informe policial contra Malik por golpearla.

El ex cantante de One Direction negó “rotundamente” las “acusaciones falsas” de Yolanda de que la golpeó. Hasta el momento no hay demasiados datos claros al respecto.

Liam Payne y Maya Henry

Parece que el 2021 no ha sido un buen año para los One Direction. El 7 de junio, el cantante de 27 años reveló que él y su prometida habían cancelado su compromiso durante un episodio del podcast The Diary of a CEO .

Cuando se le preguntó si estaba soltero, Payne reveló: “De hecho, lo soy”.

“Siento que más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones”, compartió.

Liam Payne y Maya Henry.

“Y sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones, me siento en este punto. Simplemente no soy muy bueno en ellas, así que necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme en contacto con otra persona. Y siento que eso es adonde llegué en mi última relación “.

Continuó: “Honestamente puedo decir que me siento mejor. No me sentí bien por hacer lo que hice, pero tenía que suceder”, agregó, sin profundizar en los detalles. “Sé que es la manera más cursi de decir que fue lo mejor para los dos... pero se siente así”.

“Espero que esté feliz”, agregó la ex estrella de One Direction sobre Henry.

Jennifer López y Alex Rodríguez

Antes de volver a su viejo amor Ben Affleck, Jennifer López estuvo comprometida con el futbolista Alex Rodríguez. El 15 de abril, los dos anunciaron que iban a tomar caminos separados.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos es decir gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo “, se lee en el comunicado.

Jennifer López y Alex Rodríguez.

La pareja, que se había comprometido marzo de 2019 después de salir durante dos años, anunció inicialmente a principios de marzo que estaban terminando su compromiso y “trabajando en algunas cosas”.

Bill y Melinda Gates

El 3 de mayo, la pareja anunció su separación por Twitter después de 27 años de matrimonio.

“Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres hijos increíbles y construido una base que funciona en todo el mundo para permitir todas las personas para llevar una vida saludable y productiva “, dijeron, refiriéndose a la Fundación Bill y Melinda Gates.

Bill y Melinda Gates.

“Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia como comenzamos a navegar en esta nueva vida”, continuaron.

El cofundador multimillonario de Microsoft, de 65 años, y la filántropa y ex gerente general de Microsoft, de 56 años, se casaron en 1994.

Matthew Perry y Molly Hurwitz

La estrella de Friends canceló su compromiso con la gerente literaria el pasado junio. “A veces las cosas simplemente no funcionan y este es uno de ellos”, dijo Perry en un comunicado. “Le deseo lo mejor a Molly”.

Matthew Perry y Molly Hurwitz.

Perry, de 51 años, y Hurwitz, de 29, comenzaron a salir en 2018 y se comprometieron en noviembre de 2020.

Scooter Braun y Yael Cohen

El famoso manager musical solicitó el divorcio de la empresaria el 21 de julio, pocos días después de que una fuente confirmara que la pareja llegaba a su fin después de siete años de matrimonio.

Scooter Braun y Yael Cohen.

TMZ fue el primero en informar la noticia del divorcio de la pareja, en la que informaron que Braun ha solicitado la custodia compartida de los tres hijos de la pareja.

Khloé Kardashian y Tristian Thompson

Algunas de las Kardashian ganaron, mientras que otras perdieron en materia de amor. La estrella del reality Keeping up with the Kardashians y el jugador de los Boston Celtics se han separado de nuevo, aunque ahora parece ser definitivo.

“No están juntos en este momento. Los altibajos con Tristan siempre fueron muy frustrantes para Khloé. Ha trabajado muy duro para confiar en Tristan”, anunció una fuente cercana a la pareja.

Khloé Kardashian y Tristian Thompson.

La pareja hizo pública su relación por primera vez en septiembre de 2016 y dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, su hija True, en abril de 2018.

Su relación ha pasado por una serie de altibajos públicos a lo largo de los años, comenzando cuando se supo que Thompson había sido infiel durante el embarazo de Khloé.