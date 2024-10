1 prenda, 5 looks para esta semana primaveral: aprendé a vestirte de distintas maneras con pocos elementos.

Tener un gran placard lleno de ropa y ponerte todos los días algo diferente no significa que uno se vista bien o posea un sentido de la moda agudo. Se puede tener estilo usando siempre las mismas prendas, pero combinándolas sabiamente.

La clave es tener un buen fondo de placard; es decir, un conjunto de prendas básicas, de colores neutros, que tengan una amplia chance de combinación con otras. Estos básico te ayudarán a armar conjuntos diarios, para ir a trabajar o para salir a pasear; y si se presenta alguna ocasión especial, podes usarlas con esas prendas icónicas de tu armario.

¿Y como hacemos para repetir prendas sin que la gente se de cuenta? Bueno, no es una tarea simple pero tampoco imposible. Es cuestión de creatividad y de buscar mucha inspiración en plataformas como Pinterest o Instagram. En esta ocasión, te mostramos cómo podes armar 5 looks para la semana y fin de semana repitiendo una misma prenda.

5 looks, 1 sola prenda

La prenda que tienen en común estos outfits es la camisa blanca, un clásico que no puede faltar en tu placard porque es un salvavidas para cualquier ocasión. En este primer conjunto, vemos como la chica la combina con un pantalón color crudo, ballerinas, cartera y lentes de sol.

Look con camisa

Para el segundo, tenemos un total white muy primaveral, ya que la modelo combinó la camisa blanca con una falda blanca también, y sumó accesorios como el collar, la cartera y los lentes.

Look con camisa

Para este tercer look, en la foto se ve como la chica combinó la camisa con un jean básico y un tapado tipo trench coat en un marrón grisáceo, aunque se podría reemplazar por cualquier otro abrigo. Agregó botas y cartera.

Look con camisa

Para un look más desestructurado, vemos como en esta cuarta opción se puede usar la camisa como vestido. Tiene que ser una maxi camisa y podes agregarle un cinturón para darle más forma.

Look con camisa

Por último, un uso que tiene esta prenda que no te puede faltar esta primavera 2024/2025: como sobretodo. La camisa se puede usar abierta por encima de tops o vestidos para darle un aire fresco y juvenil a tus looks.

Look con camisa

En estos 5 looks se repitió la misma prenda y, sin embargo, no se notó que así fuera. Probalo esta semana y vas a ver cómo vestirse bien no implica tener el armario lleno de ropa; solo lo necesario y combinable.