"Voy a ir hasta lo último": las declaraciones de Dalma Maradona antes del juicio por la muerte de su padre

Cuatro años y dos meses después de la muerte de Diego Armando Maradona, se dió inicio al juicio por su fallecimiento en los tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Las hijas del ex jugador, Gianinna y Dalma Maradona, se pronunciaron al respecto : “Llegó el día. Este partido no lo vas a jugar solo”.

image.png La foto que subió Dalma Maradona.

Las palabras de sus hijas

Dalma habló en LAM (América) y dejó frases contundentes: “La Justicia tendría que fallar a su favor (de Diego). Había personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué no lo hicieron”, sostuvo. Luego fue más allá: “Queremos que estas personas digan quién los contrataba, quién les pagaba los sueldos, quién manejaba la casa”. La sospecha de un entorno poderoso, que según ella protegía a los médicos y enfermeros, sobrevuela el proceso. “Ellos tienen mucha plata, que nosotros no tenemos. Yo, para defender a mi papá y para que tenga justicia, voy a ir hasta lo último”, sentenció.