Violencia de género: Santiago Martínez fue desvinculado de su trabajo tras la denuncia de Emily Ceco

Según su testimonio, al contarle que había participado en el show, él reaccionó con furia : “Ya te vi en TikTok, pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...”. Tras esta agresión verbal, Emily decidió marcharse. “Llamé a mi mamá para irme de mi casa y él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda y lo sostuvo para controlar lo que yo decía. Cuando le dije que iba a ir a su casa, él me cortó la llamada y me dijo ‘no te vas a ningún lado’”.

Emily, ex participante de Love is Blind.

Según su relato, la violencia escaló aún más cuando Martínez la inmovilizó sobre la cama y la ahorcó. “Tengo moretones de cómo me agarró. Entonces le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que me dejara y me dijo ‘hija de p…, me estás pegando. Hace dos horas cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario no llorabas, llorá ahora’”.

El testimonio de Emily generó una gran conmoción y reavivó el debate sobre la violencia de género en el ámbito de las relaciones mediáticas. Mientras tanto, la justicia avanza en la causa y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas judiciales contra Martínez.