Wanda Nara y Mauro Icardi recibieron el mismo regalo por San Valentín y las redes estallaron

La empresaria y modelo subió a sus historias de Instagram videos que mostraban un cuarto decorado con globos en tonos rosas y blancos, acompañado de numerosas fotos de ella y su pareja en distintos momentos de su relación. El detalle más llamativo de la ambientación fue la temática de Hello Kitty. “Y esta sorpresa, me muero de amor. Gracias, mi amor”, escribió Wanda, reflejando su emoción y agradecimiento por el gesto de L-Gante .

Sin embargo, la coincidencia no tardó en llamar la atención de los seguidores cuando Icardi compartió su propia celebración del Día de los Enamorados. En su caso, mostró una habitación con globos en forma de corazón y fotografías dispuestas sobre la cama, retratando su historia de amor con Eugenia Suárez. “Gracias @sangrejaponesa”, tituló el futbolista en sus imágenes, generando un intenso debate entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en notar la similitud entre ambas sorpresas.

“También consulté sobre lo de cancillería y el pedido internacional, y me dijo que no le preocupa, que eso no va a ocurrir, y que se enteró por mí. No está notificada”, reveló Latorre.