Yanina Latorre reveló nuevos detalles de la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Las palabras de Yanina Latorre

“También consulté sobre lo de Cancillería y el pedido internacional, y me dijo que no le preocupa, que eso no va a ocurrir, y que se enteró por mí. No está notificada”, explicó Latorre, donde señaló que Wanda aún no recibió oficialmente la notificación de la orden judicial. Estas declaraciones surgieron tras las especulaciones sobre un posible pedido internacional para hacer cumplir la restitución de las niñas a su padre.